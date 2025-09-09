Israel flygbombade Qatar – försökte döda Hamasledare

Explosioner skakade Qatars huvudstad Doha idag under eftermiddagen. Enligt obekräftade uppgifter var det israeliska bombplan som med hjälp av långdistansvapen anföll ett bostadsområde i syfte att döda flera Hamasledare som befinner sig i exil i Qatar. Minst fem personer dödades i attacken, men enligt uppgifter till Al Jazeera överlevde samtliga av Hamasledarna.

Israel har erkänt att man låg bakom explosionerna och att man attackerade måltavlor man påstår låg bakom attackerna den 7 oktober 2024 som startade kriget mellan Israel och Hamas.

Attacken i Doha fördöms nu internationellt som ett oprovocerat angrepp på en neutral part och kan den kan vidare komma att bli dödsstöten för framtida fredsförhandlingar mellan Hamas och Israel. Måltavlorna för attacken var nämligen samma ledare som Israel påstår sig förhandla med om ett frisläppande av kvarvarande israeliska gisslan i Gaza.

Minst fem döda – men inte måltavlorna

Enligt den israeliska militären IDF har man genomfört en precisionsattack med målet att döda flera exilledare för Hamas, vilka man anser varit direkt ansvariga för attacken mot Israel den 7 oktober 2024.

”Under flera år har dessa medlemmar ur Hamas toppskikt lett terrororganisationens operationer. De är direkt ansvariga för den brutala massakern den 7 oktober”, skriver IDF i ett uttalande.

Enligt Al-Jazeera dödades minst fem personer i flygattacken som orsakade omfattande skador på ett flervåningshus. Måltavlorna har bland annat varit Hamasledaren Khalil al-Hayya och andra ledare på plats. Hamasledarskapet i Qatar har bland annat varit de som deltagit i fredsförhandlingarna och andra förhandlingar med Israel om att frisläppa den kvarvarande gisslan som hålls i Gaza. Ingen av de primära måltavlorna ska enligt uppgifter till Al-Jazeera däremot ha dödats i attacken.