Israel har inlett massiva attacker mot Iran – ”krigsförklaring”

Under natten mot fredagen inledde Israel omfattande attacker mot Iran i vad man kallar Operation Rising Lion. Totalt ska 200 stridsflyg använts under den inledande attacken, enligt det israeliska flygvapnet. Flera mål, både militära och civila, har träffats i Tabriz, den iranska huvudstaden Tehran och även Natanz, där flera viktiga underjordiska kärntekniska industrier samt den största kärnanläggningen finns.

Det totala antalet döda och skadade är ännu inte känt, men i Tehran ska 78 personer ha dödats och 330 skadats, enligt iranska medier. I Tabriz ska åtta personer ha dödats och 12 skadats. Ett flertal barn ska även ha dödats under attackerna. Bilder under dagen bekräftar att minst två barn dödats.

Samtidigt fortsatte Israel med attacker under fredagen och enligt uppgifter i israeliska medier har man inte några planer på att sluta.

”Iran är ett globalt hot. Israel är inte slutmålet, det här är bara början. Vi hade inget annat val än att agera”, skriver IDF på X.

Nu utlovar Iran att hämnas och kallar de israeliska attackerna för en krigsförklaring.

Militärer och civila forskare måltavlor – flera har dödats

Under nattens bombanfall slog Israel bland annat i stort ut majoriteten av ledarna i det iranska revolutionsgardets luftförsvar, hävdar Israels försvarsminister Israel Katz. Han uppger vidare att ledarna var samlade i en underjordisk bunker som fungerade som kommandocentral.

En av måltavlorna som dödats var det iranska revolutionsgardets högsta befäl Hossein Salami, bekräftar iranska medier under fredagen. Även generalen Gholamali Rashid och den iranska försvarsmaktens stabschef, general Mohammad Bagheri, ska ha dödats enligt obekräftade uppgifter.

Förutom att anfalla med glidbomber och kryssningsrobotar avfyrade från attackplan har Israel även genomfört en omfattande operation med drönare. Enligt Times of Israel, som anger en källa inom den israeliska säkerhetstjänsten Mossad vilka är ökända för att genomföra lönnmord och andra angrepp i andra länder, ska Mossad byggt en ”drönarbas” i Iran. De ska under en längre tid ha smugglat in drönare och vapendelar som de därefter använt inne i landet för att angripa specifika mål som luftvärnsinstallationer, men även nyckelpersoner Israel vill eliminera.