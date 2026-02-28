Israel – Vi har dödat Ayatollah Ali Khamenei

Redan under lördagsförmiddagen började rykten spridas om att Israels inledande attack mot Iran kan ha slagit ut delar av det iranska ledarskapet. Ayatollah Ali Khamenei, 86, har varit Irans högsta ledare sedan 1989 och var dessförinnan president under Ruhollah Khomeinis styre. Men det långa ledarskapet av den islamistiska staten kan nu ha nått sitt slut, enligt israeliska uppgifter.

Under kvällen började israeliska medier sprida nyheten att de via högt uppsatta israeliska källor fått bekräftat att Khamenei ska ha varit en av de som dödats i attacken mot hans palats i Teheran tidigt på lördagsmorgonen.

Khameneis sargade kropp påstås ha hittats i rasmassorna och bildbevis på detta ska ha visats för den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu som under ett tal till nationen uppgav att ”Khamenei inte längre är bland oss”.

Sent på kvällen skrev den amerikanska presidenten Donald Trump att ”Khamenei, en av de ondaste människorna i historien, är död”, och bekräftade att den iranske ledaren hade dödats.

Under attacken mot Ayatollah Khameneis palats i centrala Teheran ska, enligt israeliska medier, runt 30 kraftiga bomber använts för att slå ut palatset och dess bunkersystem under marken. Satellitbilder som tagits under dagen har visat omfattande skador på palatsbyggnaden.

Khameneis illa sargade kropp, som påstås ha varit full av splitterskador, ska senare under eftermiddagen lyfts ur rasmassorna av räddningsarbetare. Detta ska ha dokumenterats och bevisen i form av bilder och filmklipp ska därefter ha visats upp för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu sade på kvällen under ett tal till nationen att ”Khamenei inte längre är bland oss” och att det fanns fler och fler tecken på att han var död.

Även den amerikanska presidenten Donald Trump ska ha fått se ett foto på Khameneis kropp, rapporterar Times of Israel med hänvisning till israeliska Kanal 12:s TV-sändning där man var först ut med påståendet.

När Trump tillfrågades av TV-kanalen NBC om han trodde att påståendena stämmer ska han sagt att amerikanska underrättelser tyder på att det är sanningsenligt.

– Vi tror att storyn är korrekt, sade han.

Trump bekräftar – en av historiens ondaste är död

Senare på kvällen valde Donald Trump att skriva ett inlägg på sin sociala media Truth Social där han bekräftade att Khamenei dödats i attackerna.

”Khamenei, en av de mest onda människorna i historien, är död. Detta är inte bara rättvisa för Irans folk, utan för alla amerikaner och för människor från många länder runt om i världen som har dödats eller lemlästats av Khamenei och hans gäng av blodtörstiga BÖDLAR. Han kunde inte undgå vår underrättelsetjänst och våra högteknologiska spårningssystem och, i nära samarbete med Israel, fanns det ingenting han – eller de andra ledare som dödades tillsammans med honom – kunde göra åt saken.”

Han uppmanade även det iranska folket till uppror mot den iranska regimen.

”Detta är det enskilt största tillfället för det iranska folket att ta tillbaka sitt land. Vi hör att många inom IRGC, militären och andra säkerhets- och polisstyrkor inte längre vill slåss och söker immunitet från oss. Som jag sade igår kväll: ’Nu kan de få immunitet, senare får de bara döden!’ Förhoppningsvis kommer IRGC och polisen att fredligt ansluta sig till de iranska patrioterna och arbeta tillsammans som en enhet för att återge landet den storhet det förtjänar. Denna process bör snart börja, eftersom inte bara Khameneis död utan hela landet på bara en enda dag har blivit mycket förstört och till och med utplånat.”

Han skrev också att USA och Israel inte kommer sluta bomba landet även om man dödat dess högsta ledare och att man bombar landet som ett mål om att uppnå ”fred i Mellanöstern”.

”De tunga och precisionsriktade bombningarna kommer dock att fortsätta oavbrutet under hela veckan, eller så länge det behövs för att uppnå vårt mål: FRED I HELA MELLANÖSTERN OCH, JA, I HELA VÄRLDEN!”

Om Khamenei dödats är sannolikheten stor att hans efterträdare kommer att utses från det ideologiskt fanatiska Iranska Revolutionsgardet, vars syfte är att se till att den islamistiska regimen bibehåller makten och skyddar landets islamistiska system mot interna och externa fiender. Processen för att utse en ny högsta ledare genomförs av en grupp religiösa ledare, men eftersom flera av dessa kan ha dödats i attackerna under dagen är det oklart när en sådan process skulle kunna genomföras.