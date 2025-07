Israel vill bygga koncentrationsläger i Gaza

De många turerna kring de israeliska planerna på att etniskt rensa Gaza fortsätter efter att planerna på att bygga ett gigantiskt och bevakat läger för Gazaborna blivit uppmärksammat internationellt.

Det kallas för en ”humanitär stad” i den israeliska propagandan. Den kommer dock med strikta säkerhetskontroller, biometrisk registrering och konstant övervakning av invånarna. Dessa kommer därefter stängas in bakom taggtrådsstängsel och murar med vakttorn och endast tillåtas lämna staden som asylsökare till andra länder.

Planerna på tvångsinterneringen av över 2 miljoner människor i ett koncentrationsläger baserat på deras etnisk bakgrund väcker omfattande internationell, men även inhemsk kritik. Inte minst i ljuset av historiska händelser som länge präglat media och politik i västvärlden samt kopplingen till de tidigare läckta planerna på hur Israel planerar att genomföra den etniska rensningen av Gazas befolkning.

En av kritikerna är den tidigare israeliske premiärministern Ehud Olmert som svängt i frågan om sitt stöd till Israels agerande. Nu kritiserar han öppet regeringen för deras planer på att bygga vad han kallar ”ett koncentrationsläger”.

Vill spara shekels när den etniska rensningen genomförs

På begäran av Israels försvarsminister Israel Katz ska den israeliska försvarsmakten ha börjat arbeta på planerna för det man kallar en ”humanitär stad”, ett taggtråds-, inmurat samt övervakat tältläger med en initial boendekapacitet på 600 000 palestinier. Den långsiktiga planen, enligt Katz, är att inrymma samtliga av de kvarvarande cirka 2,1 till 2,3 miljoner palestinier som ännu lever efter krigets härjningar och därefter ska de i omgångar deporteras från Israel.

Enligt Katz som talat med The Guardian, ska alla palestinier genomgå strikta kontroller och bli biometriskt registrerade för att säkerställa att de inte är medlemmar eller samarbetar med Hamas innan de placeras i lägret. Därefter ska de hållas inlåsta och endast ges tillstånd att lämna lägret för att resa till andra länder där de tas emot som asylsökare.

Den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu har stött de generella planerna som han, enligt Times of Israel, är ”fast bestämd för att se dem genomförda”, men samtidigt har han kritiserat den specifika föreslagna modellen av anledningen att den blir för dyr.

Enligt Haaretz källor ska planerna vidare ha kritiserats av Netanyahu för att de inte realistiskt skulle hinna genomföras på under ett år och att den totala kostnaden skulle uppgå till flera miljarder shekel. Nu vill man se en omarbetad och billigare plan.

Stark kritik mot israeliskt koncentrationsläger

Planerna på att koncentrera hela Gazas befolkning i ett läger under strikt kontroll och utan rörelsemöjlighet får även omfattande internationell kritik. En mängd FN-organ, internationella organisationer och juridiska experter menar att det är en krigsförbrytelse och ett folkrättsbrott. En av dessa är Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.

”Denna tvångsförflyttning utgör en krigsförbrytelse, såvida den inte kan motiveras av omsorg om befolkningens bästa eller av tvingande militära skäl”, skrev han i en kommentar till TT.

Det finns även prominenta israeliska politiker som drar paralleller till de historiska händelser som judarna kontinuerligt använder som påtryckningsmedel mot väst och den judiska statens eget agerande, inte minst efter Nürnbergrättegången där segermakterna dömde tyskar till döden för både definitionerna ”förintelseläger” och ”koncentrationsläger”, där det senare, enligt Ehud Olmert, tidigare premiärminister i Israel, är vad man nu planerar.

– Det är ett koncentrationsläger. Jag är ledsen (…). Om de blir deporterade till den nya ”humanitära staden” så kan man säga att det är en del av en etnisk rensning, sade Olmert till The Guardian.

Han har varit en av de som länge stött Israels agerande i fråga om Gaza-kriget, men har sett sin ståndpunkt skifta över tid. Bland annat när en del av den israeliska retoriken, inte minst från ledande politiker, pekar på att man verkligen planerar att genomföra en etnisk rensning av miljontals människor för att därefter ta landet i besittning.

– När de bygger ett läger där de planerar att ”städa” mer än halva Gaza, då är den oundvikliga förståelsen av strategin för detta att det inte är för att rädda palestinier. Det är för att deportera dem, knuffa ut dem och kasta bort dem. Det finns ingen annan förståelse som åtminstone jag har, sade han.

Planen om etnisk rensning följs fortfarande

Nya Tider kunde redan i oktober 2023 gå igenom läckta dokument från det israeliska underrättelseministeriet där man planerade att genomföra en massiv etnisk rensning av de då cirka 2,3 miljoner palestinier som bodde i Gaza innan kriget. Från Israels håll erkände man att dokumenten var äkta, men menade att de bara var en ”konceptstudie”. Flera ledande politiker gav dock sitt stöd till planerna.

Den övergripande planen är enligt dokumentet att tvångsfördriva palestinier i Gaza till tältläger i den egyptiska öknen vid Sinaihalvön. Där ska man upprätta en flera kilometer lång buffertzon för att hindra dem från att bosätta sig nära den israeliska gränsen eller korsa den och slutligen ska Israel påverka västvärlden till att ta emot de stora mängder palestinska ”flyktingar” man skapat genom folkfördrivningen.

I detaljerna i planerna står att Israel med hjälp av tvångsmedel ska tvinga palestinierna i Gazaremsan att lämna sina hem. Genom att skapa mycket svåra förhållanden för invånarna genom att strypa tillgången till mat, vatten och el samt genom att helt enkelt hota med att de som stannar kvar kommer att riskera att dödas, kommer man tvinga alla palestinier att lämna först norra Gaza och därefter tvinga dem till gränsen mot Egypten genom att hålla evakueringskorridorer öppna.

Där ska temporära bevakningszoner inrättas med mycket svåra förhållanden och dessa kommer användas som påtryckningsmedel för att få palestinierna att vilja lämna området till tältläger och flyktingläger utanför Israel och det då ockuperade Gaza. Sett till planen har man nu nått punkten där man planerar att samla Gazaborna i södra Gaza i en ”temporär bevakningszon”, det vill säga den ”humanitära staden” eller som kritikerna kallar det – koncentrationsläger.

Fortsatt bosättarvåld och folkfördrivning på Västbanken

Samtidigt om kontroversen kring den ”humanitära staden” fortsätter valde FN att varna för att det inte bara är i Gaza som Israel genomför sin pågående etniska rensning.

Enligt FN har massförflyttningen av palestinier nått nivåer som man inte sett sedan Israels militära kontroll över de palestinska områdena inleddes för nästan 60 år sedan. På Västbanken har israeliska militära operationer lett till att runt 30 000 människor fördrivits från de norra områdena sedan januari.

”Det påverkar flera flyktingläger i området, och orsakar den största folkfördrivningen av palestinier i Västbanken sedan 1967”, sade Juliette Touma, taleskvinna för UNRWA till internationella medier under onsdagen. Samtidigt ska IDF ha genomfört demoleringen av 1 400 bostäder i samma område sedan januari.

FN varnar även för att antalet attacker från judiska bosättare, som ser det som sin religiösa plikt att fördriva och erövra palestinierna, genomfört 757 attacker mot palestinier på Västbanken under första halvan av året, en ökning från föregående år med 13 procent. Över 950 palestinier har dödats under samma tidperiod på Västbanken under IDF-operationer.