Italienska guldsmycken har en rik historia som går tillbaka till den antika etruskiska civilisationen omkring 700 f.Kr., vilka var mästare på invecklade guldbearbetningstekniker. Detta rika arv utvecklades genom romartiden och renässansen, med högkvalitativa material och oöverträffat hantverk som fortsätter än idag. Sigillringar i guld från romartiden, inte sällan med halvädelstenar i karneol som har en inristning (intaglio), är mycket populära på auktioner än idag (se infällt foto). Det är vanligt att smycken som dessa gått i arv i många generationer. Foto: The Italian Jewelry Company, Infällt: Nya Tider

Italien vill åt privatpersoners guld för att lösa budgetunderskott

  • , 15:29
Vill även lägga fingrarna på guldreserven
Italiens regering behöver pengar för att täppa till en mängd budgethål. För att lösa detta vill man komma åt privatpersoners oregistrerade guldinnehav, vilket nästan allt byrålådeguld är. Ett nytt förslag kräver att italienarna registrerar sitt guld senast juni 2026 och betalar 12,5 procent av guldvärdet till staten i en engångsskatt. Många varnar nu för att det finns planer på att beslagta guld i EU, som både befinner sig i svår ekonomisk kris och förbereder för krig. Det har skett många gånger i historien i liknande situationer, även om det är okänt för de flesta. Vi listar flera oroväckande exempel på det.

  • , 15:29

Christer Ericsson

december 31, 2025

