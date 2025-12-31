Italien vill åt privatpersoners guld för att lösa budgetunderskott

Italiens regering behöver pengar för att täppa till en mängd budgethål. För att lösa detta vill man komma åt privatpersoners oregistrerade guldinnehav, vilket nästan allt byrålådeguld är. Ett nytt förslag kräver att italienarna registrerar sitt guld senast juni 2026 och betalar 12,5 procent av guldvärdet till staten i en engångsskatt. Många varnar nu för att det finns planer på att beslagta guld i EU, som både befinner sig i svår ekonomisk kris och förbereder för krig. Det har skett många gånger i historien i liknande situationer, även om det är okänt för de flesta. Vi listar flera oroväckande exempel på det.