Italien vill åt privatpersoners guld för att lösa budgetunderskott

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.
Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.
Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.
Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.
🟠 UTRIKES Italiens premiärminister verkar plötsligt välkomna massinvandring, och Ungerns konservativa medier uppmärksammar nu detta faktum. Men trots detta verkar inte väljaropinionen straffa henne.
🟠 Sveriges EU-kommissionär, Ylva Johansson, vill stoppa alla utvisningar från EU till Tunisien. Hon menar att semesterparadiset inte duger för migranterna, som ofta kommer från länder längre söderut, då Tunisien inte har ett eget asylsystem som uppfyller hennes krav. Det meddelade hon den 17 juni i Ekots lördagsintervju.
🟠 Piloterna förlorade kontrollen på grund av solstrålning Den 30 oktober drabbades trafikflyget av en lika historisk som skrämmande händelse – solstrålning slog ut en flygdator på en Airbus A320 tillhörande JetBlue som just uppnått sin marschhöjd på vägen från Mexiko till New Jersey, USA.
🟠 UTRIKES Larry Ellison, Oracle-grundaren och en av världens rikaste män, och hans familj har sedan förra året etablerat sig som en av USA:s största medieägare.
🟠 UTRIKES Nick Fuentes, en pro-vit nationalist och utpekad ”nazist och antisemit” framträdde hos den kände konservative opinionsbildaren Tucker Carlson, och USA:s politiska karta ritas om i realtid.
🟠 UTRIKES USA:s utrikesminister Marco Rubio varnar Europa för att kontinenten riskerar att förstöra västvärldens gemensamma kultur – vilket i sin tur hotar att försvaga banden med USA.
🟠 UTRIKES Bondeprotester eskalerade till våldsamheter i Bryssel på torsdagen när tusentals lantbrukare körde sina traktorer till EU:s högkvarter för att stoppa frihandelsavtalet med Sydamerika.
🟠 EKONOMI EU ville konfiskera de ”frysta” ryska tillgångarna som finns i Euroclear Bank i Belgien i syfte att finansiera kriget i Ukraina, men Belgiens premiärminister Bart de Wever stoppade förslaget.
🟠 BOKRECENSION Magnus Stenlund har i en historisk romantrilogi skildrat Sveriges äldsta historia. Den sista delen, Svíagris, behandlar bland annat tidlösa frågor om makt och rikedom.
🟠 KULTUR I utställningen ”Apokalyps – Från yttersta domen till klimathot” tecknar Göteborgs Konstmuseum de europeiska undergångsberättelsernas konsthistoria under 500 år, från 1500-talet fram till våra dagar.
🟠 KULTUR Stockholmsfödda Hanna Pauli torde tillhöra de mest folkkära svenska konstnärerna. Välkänd är målningen av det festdukade frukostbordet utomhus, väntande på att gästerna snart ska sätta sig vid det. Bilden ”Frukostdags” (1887) har kommit att bli vanlig i samband med födelsedagshälsningar.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK En ny studie om medicinsk cannabis och kronisk smärta visar att över åtta av tio patienter som använt cannabis i medicinskt syfte upplevde att det var ett effektivt verktyg för smärtlindring.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.
🟠 VI FÖRLÅTER ALDRIG En vecka efter mordet på Daniel Wretström samlades vänner och bekanta, som tog med sig sina vänner och bekanta, i en spontan manifestation av sorg och vrede över hans död.
🟠 REPORTAGE KG Hammar har mer än någon annan kyrklig makthavare blivit förknippad med Svenska kyrkans omprofilering – från traditionellt kristen folkkyrka till högljudd politisk aktör.
🟠 HISTORIA I Västergötland står en av Sveriges märkligaste runstenar: Sparlösastenen. Den står i en skyddande träbyggnad intill Sparlösa kyrka. Tillsammans med Rökstenen räknas den till Sveriges mest berömda runstenar.
🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.
🟠 UTRIKES USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. meddelade på tisdagen den 5 augusti uppsägningen av 22 kontrakt för att utveckla budbärar-RNA (mRNA) vacciner, till ett värde av nästan 500 miljoner dollar i offentliga medel.
Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.
När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.
En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.
A Minska textstorlek".
A+ Öka textstorlek.
A++ Stor text.
KundtjänstTel: 08-410 677 70kund[snabel-a]nyatider.seBox 454, 191 24 Sollentuna
Redaktionredaktion[snabel-a]nyatider.seBox 454, 191 24 Sollentuna
Annonser och SEOsalj[snabel-a]nyatider.se
Artiklar (RSS)© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.
Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.
Användarnamn
Lösenord
Kom ihåg mig
Glömt lösenord?
Problem att logga in?