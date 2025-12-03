Ja, hur mycket ska det få kosta egentligen?

Kungen konstaterade att det kostar enorma summor att ställa om till ett samhälle utan fossila bränslen. Fossilfritt stål, koldioxidneutral cement, eldrivna fordon … allt drar ofattbara mängder el som idag inte ens finns, och som kommer att göra svens­ka produkter avsevärt dyrare än konkurrenternas.

Men att konstatera att det kostar är bara det mest uppenbara – om man över huvud taget köper hela kli­matnarrativet. Dyrare och oförutsägbar energiförsörj­ning sänker hela samhället. Det handlar inte bara om att många idag tvekar att ta ett varmt bad (svenskar myn­digheter rekommenderar till och med att man väljer duschen) och en skrämmande stor del av befolkningen inte längre har råd att värma sina hem så mycket som de skulle önska (10,6 procent av EU:s befolkning, enligt EU-kommissionens rapport i januari 2025). Energibris­ten leder till att vi avindustrialiseras och livskvaliteten i allmänhet sjunker.

Maten blir också dyrare för att ”rädda klimatet”. I Dan­mark har bönder redan påförts en ”koldioxidskatt” för alla ”växthusgaser” deras verksamhet beräknas släppa ut. Rimligen borde ju då staten betala dem för all koldioxid som deras grödor tar upp från luften, men klimat­pengar går bara åt ett håll. Dessutom blir maten sämre, vilket vi berättar om i veckans artikel om det ”prutthämmande” medlet Bovaer som får korna att kollapsa och i vissa fall dö.

Efter att välståndet ökat för varje generation står vi plötsligt på randen till ett trendbrott. Våra barn kommer att ha det sämre än vi. På alla sätt.

Och varför? Vad är detta ofattbara hot som kräver dessa uppoffringar?

Enligt FN:s generaldirektör står vi inför ”global kok­ning”. Sveriges regering (ja, även Tidöregeringen) skri­ver på sin hemsida att uppvärmningen av klimatet kommer att ”få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vat­tentillgång” och allt annat man kan tänka sig.

Är det verkligen så?