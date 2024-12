Jack the Ripper identifierad med DNA

I det sena 1800-talets London härjade Jack the Ripper – en synnerligen brutal mördare som gav sig på socialt utsatta kvinnor, i första hand prosti­tuerade. Hans offer hade blivit utsatta för ett knivvåld som tycktes ha kirurgisk precision, där bland an­nat organ avlägsnats. Det har länge spekulerats i vem mördaren var, men nu påstår amatörforskaren Rus­sell Edwards att han genom DNA-tek­nik löst gåtan. I hans andra bok om mördaren, Naming Jack the Ripper – The Definitive Reveal (Lyons Press, 2024), slår han fast att den skyldige är en polsk-judisk invandrare med kopplingar till det hemliga sällskapet frimurarna, vars ritualer också ska ha påverkat mördarens metodik. Det är samme man, Aaron Kosminski, som polisen tidigare misstänkte men aldrig grep.

Ett klädesplagg från en auktion

P C Watkins hette den polis som fann den svårt sargade kroppen av mör­darens fjärde offer, Catherine Eddo­wes, den 30 september 1888 på en trottoar vid Mitre Square. Hennes huvud var nära på avskilt från krop­pen, och näsan uppskuren. Eddowes var det andra offret för the Ripper den natten.

Nästan 120 år senare fann affärs­mannen och Ripperforskaren Rus­sell Edwards en sjal på en auktion i Suffolk. Plaggets väg till auktionen så många år senare var också den bi­sarr. När Catherine Eddowes kropp togs till bårhuset, hade polisinspek­tören Amos Simpson stulit sjalen och givit den som gåva till sin fru Jane. Trots att hon aldrig någonsin bar den, fanns den i släkten i gene­rationer. Nu inköptes sjalen av en skeptisk men fascinerad Edwards, som snart tyckte sig se spår av blod och sperma på den. Men det var flera saker som gjorde honom fundersam. Att en så exklusiv sjal återfunnits i den fattiga och alkoholiserade Eddo­wes ägo, verkade lite långsökt. Dess utformning liknade de sjalar som vid tidpunkten hade producerats i Sankt Petersburg. Det ledde i sin tur till att Russell började undra om den inte i själva verket tillhört den person som redan vid utredningen varit huvud­misstänkt för seriemorden, Aaron Kosminski, som kommit till Storbri­tannien från det dåtida ryska impe­riet, närmare bestämt Polen.

”DNA ljuger inte”

Edwards lät göra omfattande DNA-tester på sjalens yta, finansierade av både offrets och den misstänkte gär­ningsmannens avlägsna släktingar. En träff på en långväga släkting till Catherine Eddowes i rakt nedstigan­de led kunde konstateras för blodet. Det var alltså troligen offrets blod som fanns på sjalen. Att gräva upp Kosminskis kropp tilläts inte från myndighetshåll – men spermafläck­arna gav träff på en av Kosminskis systrars släktingar.

Enligt forskaren Edwards, bevi­sade detta Jack the Rippers identitet, ett mysterium som varit upphov till vilda spekulationer över hela värl­den sedan 1888.

DNA-analysen utfördes av mole­kylärbilogen Jari Louhelainen vid Liverpools John Moore-universitet.

– DNA ljuger inte och uppkom­mer inte ur ingenting, så det här är så säkra vi kan bli, sade Louhelainen till SVT.

Den man som Edwards i sin bok lyfter fram som den skyldige, hade en komplex bakgrund och person­lighet, och hans öde var också i hög grad sammanflätat med samhälle­liga omvälvningar för tiden. Aaron Kosminski föddes den 11 september 1865 i byn Klodawa nära Warszawa, som då var en del av det ryska imperiet. Det betyder att han varit mel­lan 22 och 23 år gammal när mor­den begicks. Han var den yngste av sju barn, och hans far gick bort när han var åtta år gammal. Arkivanteckningar antyder att efter det att modern gift om sig, ska han kan ha blivit sexuellt utnyttjad av sin styvfar. Familjen flydde Polen för att undkomma judeförföl­jelserna som drabbade östra Europa efter mordet på tsar Alexander II. Familjen bosatte sig i London 1882, sex år inn­an morden.