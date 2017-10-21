”Jag är emot månggiften, min artikel i Expressen var bara en brandfackla”

Debattören Ulla Lundegård kunde inte förstå upprördheten bland svenskarna över den syriska familjen i Nacka, som vi skrev om i NyT v. 39/2017. För att övertyga läsarna om att muslimska månggiften inte var märkligare än något annat, fantiserade Lundegård ihop en hypotetisk svensk familj som hade partnerbyte med en annan familj, fick utomäktenskapliga barn, skilde sig, gifte om sig, skilde sig på nytt, blev tillsammans med sina svärföräldrar och fick ännu fler utomäktenskapliga barn.

Denna påhittade familj var konstigare än Nacka-familjen, och därför ska svenskar inte ”kasta sten i glashus”, menade hon.

Lundegård ansåg dessutom att det fanns flera fördelar med muslimska män som håller sig med egna harem på skattebetalarnas bekostnad. Exempelvis kan en kvinna ta hand om hushållet om någon annan inte hinner och fruarna kan turas om att ge mannen kärlek. Att inte se saken på det sättet var fördomsfullt, menade hon i sitt debattinlägg och skrev bland annat: ”Om den kreativa tanken kan släppas lös utan fördomar och fastlåsta traditionsbundna normer, kanske det rentav kunde framställas på detta vis. Barnen har tre mammor med olika egenskaper och åldrar som kan rycka in då det behövs. De kan till och med dela med sig av sin kärlek till mannen”.

