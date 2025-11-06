Förlagsbutiken
Foto: Nya Tider

Jag såg pjäsen som Moderaterna vill stoppa

  14:21
KULTUR
Det hör inte till vanligheterna att en teater som spelar en misshaglig pjäs hotas med slopade bidrag, men det skedde då Teater Tribunalen satte upp stycket ”Pang i bygden”. Den som ser pjäsen får sig till livs en underhållande fars som pedagogiskt förklarar problemen med DCA-avtalet.

Många etablissemangspolitiker talar högstämt om ”armlängds avstånd” så fort någon kritiserar skattefinansierad kultur, men hur väl lever de själva upp till sina egna principer? En som inte di­rekt verkar ha något emot att påverka inriktningen på svenska teatrar är Moderaternas region­råd i Stockholm Kristoffer Tamsons, som gick ut i Expres­sen (12/10) och menade att det offentliga stödet till Teater Tribunalen måste bort, då teatern låter ”putinisten” Ric­hard Turpin regissera pjäsen ”Pang i bygden”.

”Teater Tribunalen har mottagit nästan en halv mil­jon av skattebetalarnas pengar. Om den samarbetar med uttalade putinister och antidemokrater som agerar och verkar mot den västerländska demokratin så är det vårt ansvar att väldigt tydligt markera att det är oacceptabelt”, dundrade Tamsons i artikeln.

Själv gjorde mig i stället Moderaternas kritik intres­serad. Vad kan 2025, i vår nihilistiska tidsålder där alla gamla tabun brutits, skapa en sådan extrem upprördhet att en politiker vill stoppa den offentliga finansieringen av en teater? Jag sökte därför för första gången i mitt liv upp den lilla vänsterteatern på Hornsgatan för att se den omdiskuterade föreställningen.

Richard Turpin, som regisserat pjäsen, hängdes förra året ut som Rysslandsvän och putinist i flera riksmedier. Skärmavbild: Aftonbladet 2024-05-15

 

Det som slog mig var knappast något överflöd av peng­ar, trots att teatern uppenbarligen får vissa offentliga medel. Både lokalen och scenografin var minst sagt spar­tansk och jag har varit på få teatrar med ett så litet antal sittplatser. Det verkade inte ens finnas en kyl till vinet som kunde köpas i pausen, utan det var både ljummet och surnat. I publiken märktes framför allt äldre perso­ner ur fredsrörelsen; i foajén stod FIB-veteranen Ingmar Folke och delade ut informationsblad om spionerilagen.

Några hyllningar av Vladimir Putin blev det dock inte, trots vad som påståtts i pressen. Föreställningen handla­de i stället om det så kallade DCA-avtalet (Defence Coope­ration Agreement) som ingicks mellan USA och Sverige den 15 augusti 2024. Avtalet innebär bland annat att USA ska kunna ha tillgång till 17 militärbaser i Sverige och förvara krigsmateriel där, utan svenska myndigheters insyn. Avtalet innebär också att amerikanska soldater i Sverige får särrättigheter och i praktiken blir ett nytt frälse som inte kommer dömas enligt svensk rätt och inte ens kommer att behöva betala moms.

  14:21

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Simon O Pettersson

november 6, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
