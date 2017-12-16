Jan Myrdal: Bilden som vapen

Bilden har använts som ett politiskt medel­ i årtusenden. Myrdal påminner om hur redan grottmålningarna tjänade till att fästa målet inför jakten. I det antika Rom och Grekland gjordes karikatyrer i politiska syften. Det var dock när de började massproduceras i form av flygblad och affischer som det verkligen blev intressant.

Tillsammans med kollegan Rune Hassner producerade Myrdal ett stort antal filmer på detta tema åt SVT. Det var ”den mest omfattande kultursatsningen TV gjort. Tjugo filmer under mer än ett decennium som visades på bästa sändningstid”, skriver Myrdal på DVD-fodralets baksida. Myrdal behöll rättigheterna och sålde till SVT bara rätten att visa dem en gång plus en repris. Nu ger han själv ut dokumentärerna på DVD.

