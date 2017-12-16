Förlagsbutiken
Jan Myrdal presenterar de återutgivna dokumentärfilmerna vid tillfället av sin nittioårsdag den 19 juli i Stockholm. Tillsammans med den numera framlidne vännen Rune Hassner åkte han världen runt i jakten på propaganda­bilder. Foto: Nya Tider

Jan Myrdal: Bilden som vapen

  18:49
När Jan Myrdal fyllde 90 år den 17 juli i år passade han på att släppa en DVD med tillhörande liten skrift som båda bär titeln Bilden som vapen. DVD:n är den första i en planerad serie där Myrdal gör tillgängliga de filmer som han producerade för SVT under 70- och 80-talet om just detta tema. Han har rest världen runt och samlat propagandabilder från 1400-talet till 1900-talet.

Bilden har använts som ett politiskt medel­ i årtusenden. Myrdal påminner om hur redan grottmålningarna tjänade till att fästa målet inför jakten. I det antika Rom och Grekland gjordes karikatyrer i politiska syften. Det var dock när de började massproduceras i form av flygblad och affischer som det verkligen blev intressant.

Tillsammans med kollegan Rune Hassner producerade Myrdal ett stort antal filmer på detta tema åt SVT. Det var ”den mest omfattande kultursatsningen TV gjort. Tjugo filmer under mer än ett decennium som visades på bästa sändningstid”, skriver Myrdal på DVD-fodralets baksida. Myrdal behöll rättigheterna och sålde till SVT bara rätten att visa dem en gång plus en repris. Nu ger han själv ut dokumentärerna på DVD.

  18:49

Materialet är upphovsrättsskyddat.

Vávra Suk

Chefredaktör och ansvarig utgivare
december 16, 2017

