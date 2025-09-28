Förlagsbutiken
Stora demonstrationer mot invandringen hölls i Japan i slutet av augusti. De uppmärksammades även av västerländska invandringskritiker som hoppas att landet ska förbli ett föredöme med strikt invandringspolitik och en homogen befolkning. Skärmavbild: X

Japan: Demonstrationer mot invandringen

  • , 21:56
UTRIKES
I slutet av augusti samlades oväntat stora grupper i flera japanska städer för att protestera mot den ökande invandringen till landet. Med slagord som ”stoppa massinvandringen” och ”gör inte Japan till Afrika” markerade man motstånd mot de krafter som vill öppna upp Japans gränser för invandring.

Demonstrationerna i Osaka var de största och inter­nationellt mest omtalade, men mindre demonstra­tioner hölls samtidigt i flera andra städer. De känneteckna­des av japanska flaggor, plakat med slagord och tydliga krav på striktare gränskontroller och utvisningar. Ett klipp från en demonstration i Osaka fick spridning på sociala medier och kommenterades av Elon Musk med ett enkelt ”Good”, vilket snabbt fick internationell uppmärksamhet.

Med japanska mått mätt är demon­strationerna ganska massiva. Cirka 5 000–10 000 japaner demonstrerade mot invandringen i slutet av augusti (varav hälften i Osaka). Senast det hölls större demonstrationer var 2015–2016, då mot kärnkraft i kölvattnet av Fukushima-olyckan.

Ökat motstånd. Från ”tredubblad invandring helt utan motstånd” år 2021 till att invandringen beskrevs som en ”ödesfråga” år 2025. Väljarna straffade regeringspartiet LDP för den förda invandringspolitiken långt innan liberaliseringen hunnit nå västerländska nivåer, och nu hålls också demonstrationer mot invandringen med viss regelbundenhet. Skärmavbilder: DN och SR

 

Bakom demonstrationerna lig­ger ett pyrande missnöje med en in­vandringspolitik som börjat luckras upp under 2000-talet, även om den fortfarande är mycket strikt i jämfö­relse med Europa och anglosfären. Ett flertal grova brott begångna av invandrare, deras ofta bristande res­pekt för Japans kultur, och inte minst att man har massinvandringen till vita länder som avskräckande exem­pel, har bidragit till att japaner vill dra i bromsen innan det är för sent. Protester riktade mot olika aspekter av invandringspolitiken har pågått sedan 2023, särskilt i Saitama-prefek­turen där det finns en problematisk minoritet av muslimska kurder.

”Gör inte Japan till Afrika”

De protester som uppmärksamma­des av Musk föranleddes av ett pro­gram lanserat av JICA, Japans mot­svarighet till SIDA, där fyra japanska kommuner utsetts till ”vänorter” för fyra afrikanska länder: Nigeria, Ghana, Tanzania och Mozambique. Japaner blev oroliga över att de fyra ”vänorterna” skulle drabbas av afrikansk invandring. Oron utlöstes bland annat av att den nigerianska ambassaden skrev på X att regering­en planerade att skapa en särskild sorts visum för ”högutbildade, inno­vativa och begåvade unga nigerianer /…/ för att leva och arbeta [i Ja­pan]”.

I Japan – precis som i Europa – är den allmänna uppfattningen att invandringen bör minska eller stoppas helt. Foto visar en av demonstrationerna som hölls i augusti. Skärmavbild: Facebook

 

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

september 28, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
