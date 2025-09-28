Japan: Demonstrationer mot invandringen

Demonstrationerna i Osaka var de största och inter­nationellt mest omtalade, men mindre demonstra­tioner hölls samtidigt i flera andra städer. De känneteckna­des av japanska flaggor, plakat med slagord och tydliga krav på striktare gränskontroller och utvisningar. Ett klipp från en demonstration i Osaka fick spridning på sociala medier och kommenterades av Elon Musk med ett enkelt ”Good”, vilket snabbt fick internationell uppmärksamhet.

Med japanska mått mätt är demon­strationerna ganska massiva. Cirka 5 000–10 000 japaner demonstrerade mot invandringen i slutet av augusti (varav hälften i Osaka). Senast det hölls större demonstrationer var 2015–2016, då mot kärnkraft i kölvattnet av Fukushima-olyckan.

Bakom demonstrationerna lig­ger ett pyrande missnöje med en in­vandringspolitik som börjat luckras upp under 2000-talet, även om den fortfarande är mycket strikt i jämfö­relse med Europa och anglosfären. Ett flertal grova brott begångna av invandrare, deras ofta bristande res­pekt för Japans kultur, och inte minst att man har massinvandringen till vita länder som avskräckande exem­pel, har bidragit till att japaner vill dra i bromsen innan det är för sent. Protester riktade mot olika aspekter av invandringspolitiken har pågått sedan 2023, särskilt i Saitama-prefek­turen där det finns en problematisk minoritet av muslimska kurder.

”Gör inte Japan till Afrika”

De protester som uppmärksamma­des av Musk föranleddes av ett pro­gram lanserat av JICA, Japans mot­svarighet till SIDA, där fyra japanska kommuner utsetts till ”vänorter” för fyra afrikanska länder: Nigeria, Ghana, Tanzania och Mozambique. Japaner blev oroliga över att de fyra ”vänorterna” skulle drabbas av afrikansk invandring. Oron utlöstes bland annat av att den nigerianska ambassaden skrev på X att regering­en planerade att skapa en särskild sorts visum för ”högutbildade, inno­vativa och begåvade unga nigerianer /…/ för att leva och arbeta [i Ja­pan]”.