Japan: Demonstrationer mot invandringen

Demonstrationerna i Osaka var de största och internationellt mest omtalade, men mindre demonstrationer hölls samtidigt i flera andra städer. De kännetecknades av japanska flaggor, plakat med slagord och tydliga krav på striktare gränskontroller och utvisningar. Ett klipp från en demonstration i Osaka fick spridning på sociala medier och kommenterades av Elon Musk med ett enkelt ”Good”, vilket snabbt fick internationell uppmärksamhet.
Med japanska mått mätt är demonstrationerna ganska massiva. Cirka 5 000–10 000 japaner demonstrerade mot invandringen i slutet av augusti (varav hälften i Osaka). Senast det hölls större demonstrationer var 2015–2016, då mot kärnkraft i kölvattnet av Fukushima-olyckan.
Bakom demonstrationerna ligger ett pyrande missnöje med en invandringspolitik som börjat luckras upp under 2000-talet, även om den fortfarande är mycket strikt i jämförelse med Europa och anglosfären. Ett flertal grova brott begångna av invandrare, deras ofta bristande respekt för Japans kultur, och inte minst att man har massinvandringen till vita länder som avskräckande exempel, har bidragit till att japaner vill dra i bromsen innan det är för sent. Protester riktade mot olika aspekter av invandringspolitiken har pågått sedan 2023, särskilt i Saitama-prefekturen där det finns en problematisk minoritet av muslimska kurder.
”Gör inte Japan till Afrika”
De protester som uppmärksammades av Musk föranleddes av ett program lanserat av JICA, Japans motsvarighet till SIDA, där fyra japanska kommuner utsetts till ”vänorter” för fyra afrikanska länder: Nigeria, Ghana, Tanzania och Mozambique. Japaner blev oroliga över att de fyra ”vänorterna” skulle drabbas av afrikansk invandring. Oron utlöstes bland annat av att den nigerianska ambassaden skrev på X att regeringen planerade att skapa en särskild sorts visum för ”högutbildade, innovativa och begåvade unga nigerianer /…/ för att leva och arbeta [i Japan]”.