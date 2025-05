Jättelika strukturer funna under Gizas pyramider

I ett pressmeddelande den 15 mars presenterade fyra italienska forskare sensationella fynd de gjort under Khafrepyramiden, den mellersta och näst högsta av de tre pyramiderna på Gizaplatån. Det började med att de ville få reda på om det fanns fler gömda rum inne i pyramiden – något de också fann, men såg snart att det också fanns jättelika struktu­rer som sträckte sig ner hundratals meter under marken. På grund av strukturernas regelbundna utseende gissar de att de är människoskapade.

Professor inom organisk kemi Corrado Malanga från Pisas universitet, författaren Armando Mei och doktor Filippo Biondi hade använt fritt tillgängliga radardata från företagen Umbra och Capella Space som driver var­sitt nätverk av satelliter med fokus på detaljerade 3D-avbildningar av jordytan. Radartekniken SAR (Syntetisk aperturradar) är inte på något sätt unik, men har tidigare inte använts inom just arkeologiska sammanhang.

Filippo Biondi, som specialiserat sig på radar-och fjärr­analys vid Strathclydes universitet i Glasgow, Storbritan­nien, har utvecklat en egen mjukvara som med hjälp av satelliternas SAR-data från olika vinklar kan skapa tredimensionella modeller av håligheter och föremål i bygg­nader eller under jord. Redan år 2022 användes denna teknik för första gången då man kartlade Cheopspyrami­den och fann tidigare okända rum och korridorer, både inne i pyramiden och under den. Fynden har beskrivits i en vetenskaplig artikel och i en bok, Khnum-Khufu – Che­ope: La Fine di un Mistero, som gavs ut i februari 2024.

Nya Tider noterar dock att det nu aktuella pressmed­delandet innehåller ett grovt fel, då man uppger att det var Khafrepyramiden man undersökte 2022, samtidigt som man visar bilder av boken och rapporten som up­penbarligen handlar om Cheopspyramiden. Det ser även ut som att en del medier fått detta om bakfoten, och bland annat publicerat 3D-modeller av Cheopspyramiden från 2022 och skriver att det är de nya mo­dellerna av Khafrepyramiden.

Ett stort problem för värderingen av den nya analysen är också att Biondi inte offentliggjort sina algorit­mer. Det är förstås på ett sätt naturligt att han vill hålla dem hemliga eftersom han vill använda tekniken kom­mersiellt, men det gör det samtidigt omöjligt för andra forskare att validera – eller falsifiera – de nya fynden.

Gigantiska konstruktioner under jord

Genom att lägga samman data från många satelliter som passerat över Giza har forskarna kunnat skapa detalje­rade 3D-modeller av strukturer under Khafrepyrami­den. Man upptäckte då överraskande nog att marken inte bara består av homogent berg och sand, utan döljer något som ser ut som fem identiska byggnader med slut­tande tak. De verkar sammankopplade genom gångar, och under dessa kunde forskarna kartlägga åtta gigan­tiska rör arrangerade i två parallella rader. Rören, som liknas vid brunnar eftersom de konstaterades vara ihå­liga, sträcker sig 648 meter ned i marken. Det kan jämfö­ras med Eiffeltornet som är 330 meter högt, eller Empire State Building i New York som mäter 443 meter.

Runt varje rör slingrar sig spiralformade strukturer, och de åtta brunnarna ansluter längst ned till två kuber som var för sig mäter 80 meter per sida. Konstruktioner­na under pyramiden ser därefter ut att fortsätta ned till cirka två kilometers djup, och verkar enligt radarbilder­na ingå i ett nätverk under hela Gizaplatån.

Forskarna vill inte dra några slutsatser utifrån vad de observerat, utan uttalar sig bara om ”möjliga dolda struk­turer” och ”vad som skulle kunna vara rum och gångar”.

Man har än så länge bara visat de datagenererade mo­dellerna i sitt pressmeddelande och man arbetar nu på en vetenskaplig avhandling om fynden. Redan har dock den sensationella nyheten skapat stort gensvar och in­tresse hos både forskare och intresserad allmänhet.

Trots de banbrytande fynden har det dock inte blivit någon mediabevakning att tala om, liksom när forskar­na upptäckte nya rum i Cheopspyramiden 2022. I första hand är det i sociala medier och enskilda engagerade hobbyforskare på YouTube som sett till att informatio­nen fått spridning.

Media hade däremot omfattande bevakning i mars 2023, då ett forskarlag ledda av Kairo universitet använ­de kosmisk strålning för att ”röntga” Cheopspyramiden i ett projekt som heter ScanPyramids, och då upptäckte ett hålrum ovanför Stora galleriet som de uppger vara en korridor cirka 9 meter lång, 2 meter bred och 2 meter hög.

Något annat än gravmonument?

När Filippo Biondi och Corrado Malanga publicerade den expertgranskade forskningsrapporten ”Synthetic Aperture Radar Doppler Tomography Reveals Details of Undiscovered High-Resolution Internal Structure of the Great Pyramid of Giza” på MDPI år 2022 var redan det uppseendeväckande. Man fann många fler rum och gångar än de som tidigare varit kända.

När man nu undersökte Khafrepyramiden på samma sätt fann man inte mindre än fem strukturer av samma typ som redan var känd i Cheopspyramiden som Konungens kammare och den stenstruktur med sluttande tak, som forskarna kallar ”Zed”, som finns över den. De italienska forskarna är noga med att skriva ”den så kallade Konungens kammare” som innehåller ”en förmodad sarkofag som man felaktigt tror är faraos grav”.

Gravteorin har ifrågasatts i decennier, bland annat då den så kallade sarkofagen inte innehöll någon mumie när den öppnades på 800-talet. Kammaren var då sluten och hade så vitt känt aldrig öppnats tidigare. Sarkofagen var dock skadad och hade inte något lock, vilket fått arke­ologer att dra slutsatsen att den ändå måste ha plundrats.

Forskarna har även studerat SAR-avbildningar av hela området under de tre pyramiderna på Gizaplatån och konstaterar att under var och en av de tre pyramiderna finns strukturer som sträcker sig nedåt och ansluter till ett nätverk av strukturer som går ned till cirka två kilo­meters djup. Strukturerna ”bildar ett vidsträckt område med icke-naturliga strukturer som följer komplexa geo­metrier”.

I nästa steg vill forskarna förfina sin teknik för att un­dersöka marken under Gizaplatån i detalj.

Den fristående skribenten och forskaren Greg Reese har på sin Substack skrivit om upptäckten som de ita­lienska forskarna presenterat. Reese belyser i samband med detta den världsberömde uppfinnaren Nikola Tes­las teorier. Han länkade pyramiderna till energiutvin­ning, gränslös till sin omfattning och även spirituell till sin karaktär. Tanken att Gizas pyramider var kraftan­läggningar grundade Tesla mycket i att pyramiderna var byggda i granit och kalksten, vilka båda är material som kan överföra energi. Men vad som också var avgörande för pyramidernas kraft var enligt Tesla deras geografiska position. Med utgångspunkt från den, uppförde han själv byggnader för alstrande av trådlös energi. 1899 lät han bygga Tesla Experimental Station i Colorado Springs, och ett annat torn, Wardenclyffe Tower, byggdes några år senare på USA:s östkust. Syftet var i båda fallen att dra fördel av jordens energifält, men anläggningarna demo­lerades efter att Tesla stämts för obetalda räkningar och investerare dragit sig ur.