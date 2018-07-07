Jeff Ahl till Fatemeh Khavari ”Du ska ut först!”

Jeff Ahl, riksdagsledamot och kandidat för Alternativ för Sverige, intervjuas i Almedalen av Sanna Hill.
🟠 Nya Tider har tidigare rapporterat om åtalet mot en 54-årig kvinna som spottade på Jeff Ahl efter ett torgmöte med Alternativ för Sverige. Nu har kvinnan dömts till böter för ofredande. Hon ska även betala skadestånd till Ahl samt en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden.
🟠 Alternativ för Sverige var på valturné i Norrland under den gångna veckan – en turné som både möttes av glada tillrop men också skräniga protester från övervintrade vänsterextremister. I Luleå och Sundsvall gick vänsterextremisterna till attack mot partiets utrustning och valmaterial. Samtidigt vittnas det om polisens otillräckliga insatser.
🟠 INRIKES Inför riksdagsvalet 2026 siktar Örebropartiet (ÖP) med partiledaren Markus Allard i spetsen på att ta sig in i riksdagen.
🟠 INRIKES Slöseriombudsmannen har presenterat årets lista över de tio värsta projekten och satsningarna med skattebetalarnas pengar.
🟠 INRIKES Det blir allt dyrare att leva i Sverige. El, mat, boende – allt har skjutit i höjden de senaste åren. Men nu, mot slutet av 2025, faller inflationen äntligen något, rapporterar SCB.
🟠 INRIKES En ny reform som presenteras av regeringen och Sverigedemokraterna ska göra det mycket svårare för invandrare som inte kan utvisas att som det ser ut idag, få uppehållstillstånd, bidrag och rätt att röra sig fritt inom EU.
🟠 INRIKES Trots en katastrofal kräftgång i opinionen och närmast enhälliga analyser som pekar på att partiet måste ta tydlig ställning för eller emot samarbete med Sverigedemokraterna för att vinna tillbaka väljare, valde Liberalerna att fortsätta på den inslagna vägen.
🟠 EKONOMI Heidelberg Materials satsning på att fånga in och lagra koldioxid från sin cementproduktion och lagra den under Nordsjön (Slite CCS) har pausats.
🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.
🟠 KULTUR Traditionsenligt sände tysk television (ZDF TV) en underbar konsert från Frauenkirche i Dresden. Första Adventkonserten är numera en tradition efter att man har återuppbyggd den sönderbombade och utbrända kyrkan. Dessa underbara årliga konserter är ett bevis på att såväl kyrkobyggnaden som den kristna tanken övervinner ondskans och krigets barbari.
🟠 KULTUR Det hör inte till vanligheterna att en teater som spelar en misshaglig pjäs hotas med slopade bidrag, men det skedde då Teater Tribunalen satte upp stycket ”Pang i bygden”. Den som ser pjäsen får sig till livs en underhållande fars som pedagogiskt förklarar problemen med DCA-avtalet.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK En ny studie om medicinsk cannabis och kronisk smärta visar att över åtta av tio patienter som använt cannabis i medicinskt syfte upplevde att det var ett effektivt verktyg för smärtlindring.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.
🟠 VI FÖRLÅTER ALDRIG En vecka efter mordet på Daniel Wretström samlades vänner och bekanta, som tog med sig sina vänner och bekanta, i en spontan manifestation av sorg och vrede över hans död.
🟠 REPORTAGE KG Hammar har mer än någon annan kyrklig makthavare blivit förknippad med Svenska kyrkans omprofilering – från traditionellt kristen folkkyrka till högljudd politisk aktör.
🟠 HISTORIA I Västergötland står en av Sveriges märkligaste runstenar: Sparlösastenen. Den står i en skyddande träbyggnad intill Sparlösa kyrka. Tillsammans med Rökstenen räknas den till Sveriges mest berömda runstenar.
🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.
🟠 UTRIKES USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. meddelade på tisdagen den 5 augusti uppsägningen av 22 kontrakt för att utveckla budbärar-RNA (mRNA) vacciner, till ett värde av nästan 500 miljoner dollar i offentliga medel.
