Jihadist tänkte terrorbomba Kulturfestivalen i Stockholm

🟠 INRIKES Osama Krayem, 32, är dömd för terrorbrott då han deltog i terrordåd i Paris 2015 och Bryssel 2016.
🟠 Säpo får in hundratals tips om misstänkta terrorhandlingar och planer varje dag. Samtidigt växer de extremistiska muslimska miljöerna snabbt och uppgår nu till över 3 000, varav många är jihadister som kommit tillbaka från Syrien och Irak där de krigat för Islamiska staten.
🟠 INRIKES Enligt Säkerhetspolisen och Polismyndigheten har man lyckats avvärja ett planerat islamistiskt terrordåd som skulle genomförts i centrala Stockholm.
🟠 INRIKES Ungdomar får alltmer konservativa värderingar, visar en kartläggning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
🟠 Nu kan pengarna gå förlorade sedan det gröna prestigeprojektet hotas av konkurs Stegra har pekats ut som nästa potentiella Northvolt: ett gigantiskt haveri i klimatbranschen med stora förluster som följd – inte minst för skattebetalarna.
🟠 INRIKES Tidöpartierna har ändrat sig i frågan om tvångsinlösen av AR-15 och vill nu endast att detta skall ske på frivillig grund mot ersättning.
🟠 INRIKES Bergaskolan i Malmö anställde den svenskhatande islamisten Tara Saleh som elevassistent.
🟠 EKONOMI Priset på guld och silver har de senaste månaderna rusat i höjden på ett sätt som saknar motstycke i modern tid.
🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.
🟠 KULTUR Det hör inte till vanligheterna att en teater som spelar en misshaglig pjäs hotas med slopade bidrag, men det skedde då Teater Tribunalen satte upp stycket ”Pang i bygden”. Den som ser pjäsen får sig till livs en underhållande fars som pedagogiskt förklarar problemen med DCA-avtalet.
🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK En ny studie om medicinsk cannabis och kronisk smärta visar att över åtta av tio patienter som använt cannabis i medicinskt syfte upplevde att det var ett effektivt verktyg för smärtlindring.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.
🟠 REPORTAGE Det norska stortingsvalet hölls den 8 september 2025 och slutade med en seger för det rödgröna blocket, som fick majoritet i Stortinget med totalt 88 av 169 mandat.
🟠 Ny tankesmedja ska göra återvandring mainstream Den 30 juni lanserades tankesmedjan Heimr av de tidigare politikerna Jeff Ahl, Ernst Robert Almgren och Andreas Feymark.
🟠 HISTORIA I Västergötland står en av Sveriges märkligaste runstenar: Sparlösastenen. Den står i en skyddande träbyggnad intill Sparlösa kyrka. Tillsammans med Rökstenen räknas den till Sveriges mest berömda runstenar.
🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.
🟠 UTRIKES USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. meddelade på tisdagen den 5 augusti uppsägningen av 22 kontrakt för att utveckla budbärar-RNA (mRNA) vacciner, till ett värde av nästan 500 miljoner dollar i offentliga medel.
