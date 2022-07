🟠 Danmark har fallit till en historiskt låg 20:e plats på listan över EU-länder med flest nya asylsökande per invånare. När migranter söker asyl i Europa hamnar en allt större andel av dem i en geografisk cirkel runt Danmark. Till just Danmark vill dock allt färre komma. Det framgår av ett pressmeddelande från danska regeringens invandrings- och integrationsministerium, som visar att Danmark i år sjunker allt längre ned på listan över EU-länder som tar emot flest asylsökande per capita. År 2021 var Danmark nummer 20 på listan. Det är den lägsta placeringen sedan undersökningarna började göras, 2008. Så sent som 2014 var Danmark nummer fem på listan, alltså nära toppen, men regeringen har sedan dess lyckats vända utvecklingen.