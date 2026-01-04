Jourdomstolar skulle lösa vardagsbrottsligheten

Vardagsbrotten begås till stor del av en liten grupp vaneförbrytare, vilka inte bara utgör en plåga för brottsoffren utan också är frustrerande för den brottsbekämpande personalen som griper samma personer om och om igen. Vaneförbrytarna är också ett utmanande och demoraliserande inslag i samhället.
I en jourdomstol samlas målsägare, gärningsmän, advokater och eventuella vittnen (anonyma om så är nödvändigt). Åklagaren presenterar bevis (såsom videofilmer) varefter dom och utmätning av straff följer.
Det kanske inte medför den optimala rättssäkerheten, men det löser mängdbrottsligheten och för det måste rättssäkerheten kunna naggas i kanten.
Detta aktualiseras av SVT:s program Uppdrag Granskning som sändes den 5 november 2025. I det beskrevs hur polisen på grund av bland annat en förskräckande resursbrist inte klarar av att utreda enklare så kallade vardagsbrott. Flera exempel gavs på upprörande eftergifter från rättsväsendet. Ett gällde en person som hade blivit polisanmäld 65 gånger av köpare som hade swishat pengar för en vara som aldrig kom.
Programmet visade att anmälningar av vardagsbrott läggs på hög för att sedan ofta avskrivas – om de nu inte blir avskrivna på en gång. Eller så sker avskrivning därför att förövaren står åtalad för andra brott som är grövre.
Det saknas alltså resurser för att hantera vardagsbrotten.
Med detta som bakgrund är det i högsta grad angeläget att fundera över hur lagförandet skulle kunna förenklas. Jourdomstolar bör därför prövas!
Det är mycket otillfredsställande att leva i ett samhälle där en brottsanmälan ofta inte leder till något annat än en eventuell försäkringsersättning. De personer som nu drabbats av vardagsbrotten, som till exempel affärsinnehavare, skulle oftare kunna få upprättelse genom jourdomstolar.
Att hantera vardagsbrott på ett effektivare sätt kräver ett mer systematiskt angreppssätt. Genom att införa automatiserade verktyg för bedömning, förenklade rättsprocesser och tydligare riktlinjer skulle brott med stark bevisning kunna prioriteras, vilket skulle kunna bidra till att avskräcka brottslingar och öka allmänhetens förtroende för rättsväsendet.
Frågan om införande av jourdomstolar behandlades nyligen i en statlig utredning där slutsatsen var att dessa inte borde införas på grund av bristande rättssäkerhet, kvalitet och resurser. De två första aspekterna, rättssäkerhet och kvalitet, är väsentliga för brottslingen.
En kvalitetssänkning menar vi måste accepteras. Det är vårt huvudargument. För höga krav på rättssäkerhet hindrar nämligen uppklarandet av vardagsbrott! Så kan vi inte ha det.