Jourdomstolar skulle lösa vardagsbrottsligheten

Vardagsbrotten begås till stor del av en liten grupp vaneförbrytare, vilka inte bara utgör en plåga för brottsoff­ren utan också är frus­trerande för den brottsbekämpande personalen som griper samma per­soner om och om igen. Vaneförbry­tarna är också ett utmanande och demoraliserande inslag i samhället.

I en jourdomstol samlas målsä­gare, gärningsmän, advokater och eventuella vittnen (anonyma om så är nödvändigt). Åklagaren presen­terar bevis (såsom videofilmer) var­efter dom och utmätning av straff följer.

Det kanske inte medför den op­timala rättssäkerheten, men det lö­ser mängdbrottsligheten och för det måste rättssäkerheten kunna naggas i kanten.

Detta aktualiseras av SVT:s pro­gram Uppdrag Granskning som sän­des den 5 november 2025. I det be­skrevs hur polisen på grund av bland annat en förskräckande resursbrist inte klarar av att utreda enklare så kallade vardagsbrott. Flera exem­pel gavs på upprörande eftergifter från rättsväsendet. Ett gällde en per­son som hade blivit polisanmäld 65 gånger av köpare som hade swishat pengar för en vara som aldrig kom.

Programmet visade att anmäl­ningar av vardagsbrott läggs på hög för att sedan ofta avskrivas – om de nu inte blir avskrivna på en gång. Eller så sker avskrivning därför att förövaren står åtalad för andra brott som är grövre.

Det saknas alltså resurser för att hantera vardagsbrotten.

Med detta som bakgrund är det i högsta grad angeläget att fundera över hur lagförandet skulle kunna förenklas. Jourdomstolar bör därför prövas!

Det är mycket otillfredsställande att leva i ett samhälle där en brotts­anmälan ofta inte leder till något annat än en eventuell försäkrings­ersättning. De personer som nu drabbats av vardagsbrotten, som till exempel affärsinnehavare, skulle oftare kunna få upprättelse genom jourdomstolar.

Att hantera vardagsbrott på ett effektivare sätt kräver ett mer syste­matiskt angreppssätt. Genom att in­föra automatiserade verktyg för be­dömning, förenklade rättsprocesser och tydligare riktlinjer skulle brott med stark bevisning kunna priori­teras, vilket skulle kunna bidra till att avskräcka brottslingar och öka allmänhetens förtroende för rättsvä­sendet.

Frågan om införande av jourdom­stolar behandlades nyligen i en stat­lig utredning där slutsatsen var att dessa inte borde införas på grund av bristande rättssäkerhet, kvalitet och resurser. De två första aspekterna, rättssäkerhet och kvalitet, är väsent­liga för brottslingen.

En kvalitetssänkning menar vi måste accepteras. Det är vårt huvudargument. För höga krav på rättssäker­het hindrar nämligen uppklarandet av vardagsbrott! Så kan vi inte ha det.