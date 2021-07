Journalist angripen av förortsligister vid demonstration mot våld

Per Björklund, som är en ofta återkommande skribent i Nya Tider men också arbetar för andra media, bevakade demonstrationen tisdagen den 6 juli för Exakt24. Det var när de sista deltagarna i demonstrationen, media och polisen precis hade lämnat Länsmanstorget som Per Björklund blev ensam kvar och filmade. Han uppmärksammades då av en grupp invandrarpojkar som följde efter honom genom det köpcentra som finns på torget. De försökte handgripligen stoppa filmandet och till slut blev det så påträngande att Per Björklund tvingades sluta filma för att skydda utrustningen.

Utöver att de försökte ta hans handkamera fick han också en knuff i ryggen när han lämnade köpcentret. När han satte sig i bilen för att åka därifrån observerade han att två av ligisterna letade efter sten att kasta på bilen. De hittade bara en och den gjorde ingen skada när den träffade bilrutan eftersom bilen befann sig i rörelse i samma riktning som stenen.