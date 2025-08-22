Judiska turister rev ner walesiskt kors – reste davidsstjärna

Incidenten uppges ha ägt rum fredagen den 15 augusti och under de kommande dagarna spreds filmer i sociala medier där den orsakade stor upprördhet.

”Om en kristen monterat ner en davidsstjärna för att bygga ett kors, hade vi satts i fängelse för hatbrott!!… helt VIDRIGT!”, ska en lokalbo ha skrivit enligt Daily Mail.

Det 18 meter långa korset, byggt av lösa stenar, ska ha stått på platsen i över 50 års tid, på kullen nedanför Great Orme i Llandudno i norra Wales, och ha blivit ett populärt mål för turister i området. Platsen kallas ”The Hill of Names” därför att lokalbor även använder stenar för att skriva namnen på avlidna familjemedlemmar.

'Jewish tourists' seen removing Christian cross from UK hotspot – before replacing it with Star of David

Vad den virala videon visar är en grupp judiska turister – vissa av dem i traditionella kippor och tzitzit, tofsar med religiös innebörd – som först sparkar ner stenarna och sedan flyttar på dem för att istället bygga en davidsstjärna. De som är aktiva i vandalismen ser ut att vara ungdomar, men flera vuxna judar står och tittar på utan att ingripa.

Det är okänt om vandalerna blev klara med davidsstjärnan innan de lämnade platsen, om hela korset blev rivet, eller om de rev några stenar som hört till namnen på avlidna. Lokalborna tog saken i egna händer och återbördade stenarna till sin rätta plats efter bästa förmåga. På söndagen fanns inga spår av davidsstjärnan kvar.