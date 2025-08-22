Logga in
Den judiska gruppen ses konstruera davidsstjärnan på videoklippet. Stillbild X

Judiska turister rev ner walesiskt kors – reste davidsstjärna

  • , 19:53
UTRIKES
En grupp judiska turister filmades då de rev ner ett landmärke i form av ett kors på en kulle i Wales och använde stenarna till att skapa en gigantisk davidsstjärna istället. Händelsen har orsakat vrede hos lokalbefolkningen, som återställt landmärket.

Incidenten uppges ha ägt rum fredagen den 15 augusti och under de kommande dagarna spreds filmer i sociala medier där den orsakade stor upprördhet.

”Om en kristen monterat ner en davidsstjärna för att bygga ett kors, hade vi satts i fängelse för hatbrott!!… helt VIDRIGT!”, ska en lokalbo ha skrivit enligt Daily Mail.

Det 18 meter långa korset, byggt av lösa stenar, ska ha stått på platsen i över 50 års tid, på kullen nedanför Great Orme i Llandudno i norra Wales, och ha blivit ett populärt mål för turister i området. Platsen kallas ”The Hill of Names” därför att lokalbor även använder stenar för att skriva namnen på avlidna familjemedlemmar.

Vad den virala videon visar är en grupp judiska turister – vissa av dem i traditionella kippor och tzitzit, tofsar med religiös innebörd – som först sparkar ner stenarna och sedan flyttar på dem för att istället bygga en davidsstjärna. De som är aktiva i vandalismen ser ut att vara ungdomar, men flera vuxna judar står och tittar på utan att ingripa.

Det är okänt om vandalerna blev klara med davidsstjärnan innan de lämnade platsen, om hela korset blev rivet, eller om de rev några stenar som hört till namnen på avlidna. Lokalborna tog saken i egna händer och återbördade stenarna till sin rätta plats efter bästa förmåga. På söndagen fanns inga spår av davidsstjärnan kvar.

  19:53

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

augusti 22, 2025

Ekonomi

Recensioner

Så kapades Svenska kyrkan
Recensioner
Claes Lindh:

Så kapades Svenska kyrkan

🟠 BOKRECENSION Vad har kyrkan gemensamt med marxismen, som hatade alla religioner? I västvärlden, men kanske främst i Sverige, uppstod en märklig sammansmältning där marxistiska idéer spreds genom kyrkliga institutioner. Johan Sundeen går på djupet i denna fråga i en närmast akademisk stil, ett standardverk med ambitiös källförteckning.

av Claes Lindh
augusti 22, 2025

Kultur

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?
Kultur
Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025
Det Konstmuseet inte vill se
Kultur
Johannes Berg:

Det Konstmuseet inte vill se

🟠 KULTUR Konst kan, som vi vet, ha flera lager av betydelser. I fallet med Dick Bengtsson blir det lite extra avancerat. Faktiskt så pass avancerat att galleriet som ställer ut honom censurerar hans konst. Och inte nog med det. En samtida konstnär som säger att hon kan prata med de döda citerar honom från andra sidan, och aktivistiska kulturprofiler tillskriver honom ideal han aldrig ställt sig bakom. En besynnerlig gravskändning av ett unikt konstnärskap pågår i Stockholm fram till mitten av september.

av Johannes Berg
juni 8, 2025

Vetenskap och teknik

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

