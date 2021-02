Kamala Harris: En ”radikal opportunist” som kan bli USA:s nästa president

Kamala Harris, 56, är Förenta staternas första kvinnliga vicepresident och den första icke-vita vicepresidenten. Närmast innan hon försökte bli Demokratiska partiets presidentkandidat, och till slut istället blev Joe Bidens val som vicepresident, var hon senator för Kalifornien från 2017 och framåt.

Innan dess har hon gjort en lång karriär som jurist och politiker. Hon tog examen i statsvetenskap och ekonomi 1986 vid Howard University, ett universitet som fram till 1964 uteslutande tog emot svarta studenter och än idag till överväldigande del utgörs av svarta studenter och lärare. Tre år senare tog hon juristexamen vid University of California, Hastings College of the Law, via ett program avsett att hjälpa ”underprivilegierade” studenter – i praktiken icke-vita.

Harris själv kom inte från någon underprivilegierad bakgrund utan var dotter till den välbärgade ekonomiprofessorn Donald J Harris, ursprungligen från Jamaica, och Shyamala Gopalan, fil kand i biomedicin och invandrad från Indien.