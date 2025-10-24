Förlagsbutiken
Nya partier har svårt att nå över 4-procentspärren. Kan inte de mindre, borgerliga partierna gå ihop? Foto: Nya Tider

Kan männen 30–55 år rehabiliteras till väljare igen innan 2026?

  23:33
OPINION: SVERIGE I VALSAMVERKAN
I decennier har män demoniserats genom prat om ”toxisk maskulinitet” och på så sätt förmåtts att lämna sin naturliga roll som samhällsbyggare till karriärkvinnor och feministiskt skolade män. Vi ser resultatet. De politiska partierna har samtidigt förvandlats till oligarkiska kamporganisationer med nolltolerans mot egna åsikter. Hans Jensevik från Sverige i valsamverkan menar att borgerliga uppstickarpartier måste gå samman på en gemensam valsedel, och förmå män att våga ta striden.

Sverige i valsamverkan är ett nytt paraplyparti med målet att samla de allmän­borgerliga uppstickarna inför riksdagsvalet den 13 september 2026. På nätet finns redan valsamverkan.se – en färdig vallokal på nätet som gör det möjligt att bygga en ”liten riksdag” i förväg. Där röstar väljarna själva fram kandidaterna på en gemen­sam valsedel, och på valdagen röstar samma väljare med sig den lilla riks­dagen rakt in i den stora. Lagligt, en­kelt och möjligt. Ändå möts vi av en kompakt tystnad från väljare, från de etablerade partierna och deras lo­jala medier.

Den avgörande frågan är: kom­mer detta verktyg att användas, eller är svenskarna så passiverade av 50 års social ingenjörskonst och woke-ideologi att de inte längre vågar? Spe­ciellt männen i åldern 30–55 år har systematiskt demoniserats, kuvats och passiviserats. Genom en militant kommunistisk feminism, som blivit statsreligion i offentlig sektor, har deras politiska energi neutraliserats. Den som försökt opponera sig har fått höra ramsorna: ”rasist, nazist, fascist, brunråtta”. Effekten är tydlig: männen, samhällsbyggarna, håller sig undan medan landet förvaltas av karriärkvinnor, feministiskt skolade män och ett etablissemang som bara förmår ”vårda” stagnation. Sverige har blivit Östtyskland 2.0 – en lydstat där alla håller sig i ledet.

Historien visar dock att folket kan resa sig. Vid EMU-omröstningen 2003 sade etablissemanget unisont ja – men svenska folket röstade nej. När EU-valet kom året därpå hade alla partier rensat bort de som stått i nej-lägren. Då föddes Junilistan. På bara några månader lyckades Nils Lund­gren och Eva Nesser i sin demokra­tiska besvikelse samla opinionen och fick tre mandat i Europaparlamen­tet. Detta trots att de inte ens kallade sig parti. De var en lista, ett uttryck för folklig ilska mot ett system som försökte tysta oppositionen.

Vallokalen på nätet valsamverkan.se finns där, öppen för alla som vill bygga en gemensam ”liten riksdag” i förväg.

Samma mönster finns nu. Student­revolten 1968 misslyckades med en öppen revolution men lyckades med infiltration. Andra och tredje genera­tionens kommunister fick successivt makten i alla partier. När intern­demokratin i alla partier dog 2004 – symboliserat av EU-valet där de obekväma rensades bort från valsed­larna – blev partierna till oligarkiska kamporganisationer. Partiledarna styr som klanhövdingar, medan le­damöterna reducerats till knapp­tryckare. Ideologierna har ersatts av en woke-dikotomi: du är antingen god eller ond. God är du om du svär trohet till globalism, feminism, mass­invandring och klimatutopism. Ond är du om du säger emot.

Männen, samhällsbyggarna, håller sig undan medan landet förvaltas av karriärkvinnor, feministiskt skolade män och ett etablissemang som bara förmår ”vårda” stagnation.

Här finns också en dubbel stan­dard i full blom. När riksdagsleda­moten Elsa Widding nyligen startade sitt nya parti Ambition Sverige (AS) nekades hon allt medieutrymme. Ingen presskonferens, inga rubriker. Hon är ”ond”. När däremot två vän­sterpartister – Daniel Riazat och Lo­rena Delgado Varas – fastnade i anti­semitism men ändå lämnade partiet, då flockades medierna. Deras press­träff fick stort utrymme. De var trots allt ”goda”, eftersom de var vänster. Så fungerar ”klägget”, som är det nätverk av styrande kommunister som Socialdemokraternas kortlivade partiledare Håkan Juholt gav detta namn. De som genom mediamakten styr Sverige.

  23:33

Materialet är upphovsrättsskyddat.

Hans Jensevik

oktober 24, 2025

