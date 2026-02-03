Förlagsbutiken
Omogbolahan ”Teddy” Jegede, 25, dömdes till två års fängelse för våldtäkter begångna 2022 och 2023. Enligt domaren Frank Hoskins (t.h.) berodde det låga straffet på att Jegede är svart, ”straffet skulle ha varit mycket högre annars”, skriver han i domen. Foto: Polisen, Nova Scotia Courts

Kanada: Våldtog två kvinnor – fick lägre straff för att han är svart

  • , 19:34
Domaren: ”Straffet skulle ha varit mycket högre annars”
En nigeriansk man som våldtagit två kvinnor på ett kanadensiskt universitet har dömts till bara två års fängelse. Anledningen till det milda straffet är att domaren tagit hänsyn till mannens svarta hudfärg och att han ”inte hade kulturellt lämpligt stöd” att vända sig till. Åklagaren hade yrkat på tre år.

Omogbolahan ”Teddy” Jegede, 25, attackerade de båda kvinnorna i studentbostäder vid St. Francis Xavier University i Nova Scotia under 2022 och 2023. Han kvävde den ena kvinnan nästan till medvetslöshet medan den andra tvingades utföra oralsex. Båda kvinnorna vittnade om att de fysiskt övermannades av den betydligt större fotbollsspelaren och att de fortfarande lider av traumat.

I mitten av december dömdes Jegede till två års fängelse plus tre års villkorlig frigivning av domare Frank Hoskins vid Nova Scotias Supreme Court. Domen väckte uppseende när domaren förklarade varför straffet inte blev hårdare.

– Det bör noteras att om det inte vore för innehållet i IRCA-rapporten, förhandsrapporten och alla förmildrande faktorer kring Omogbolahan Jegede, skulle detta straff ha varit mycket högre, sade Hoskins enligt National Post.

Trudeau-regeringens kulturrapport

IRCA står för ”Impact of Race and Culture Assessment” – en typ av rapport som tas fram vid specifika fall, något som infördes av Trudeau-regeringen 2021 för att hjälpa domstolar att ”bättre förstå effekterna av fattigdom, marginalisering, rasism och social utestängning” på svarta och ”rasifierade” brottslingar.

I april 2021 tillkännagav Justin Trudeaus tidigare justitieminister David Lametti en finansiering på 6,64 miljoner kanadensiska dollar under fem år, motsvarande 46,5 miljoner kronor, följt av 1,6 miljoner dollar årligen (11,2 Mkr), för att implementera IRCA-rapporter över hela Kanada.

Enkelt uttryckt är en IRCA ett dokument som försvaret har rätt att lägga fram för domstolen ifall den åtalade är svart, där man förklarar hur den åtalades livssituation påverkats av ”rasism”, ”marginalisering” och så vidare – vilket domstolen sedan är skyldig att beakta när straffet bestäms. (Den indianska urbefolkningen har ett parallellt system för straffmildring, så kallade Gladue reports.)

Rapporten i Jegeges fall beskrev hur han kände ”intensiv stress” vid tidpunkten för våldtäkterna och inte hade ”kulturellt lämpligt stöd” att vända sig till. Författaren pekade på att Jegede flyttade till Kanada från Lagos i Nigeria år 2010, först till Brampton i Ontario och sedan till Fort McMurray i Alberta. Hans mor hävdade att han ”upplevde mobbning i grundskolan på grund av sin accent och rasidentitet som ett svart barn”.

Jegede själv berättade för rapportförfattaren att han kämpade med en känsla av isolering som svart man i en övervägande vit universitetsstad.

– Jag växte upp bland svarta människor i Brampton och Fort McMurray. Många av dem var invandrare, vilket gjorde att vi kunde relatera till varandra på många nivåer, särskilt kultur. Det var så tills jag flyttade till Antigonish för att studera på universitetet, sade Jegede enligt rapporten.

IRCA-rapporten påpekade också att ”frånvaron av vuxna mentorer eller förebilder förvärrade Jegeges sårbarhet ytterligare. Hans föräldrar hade hoppats att hans fotbollstränare skulle ge vägledning, men detta behov blev aldrig tillgodosett”.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

februari 3, 2026

