Kanadensisk stad erbjuder vaccin till alla som inte är vita

Hamilton, en kanadensisk hamnstad vid Lake Ontario, agerar nu mot det stigande antalet covidsmittade genom att göra vacciner tillgängliga för alla vuxna i särskilt drabbade så kallade ”hot spot” -områden – men bara för invånare som inte har vit hud.

Staden meddelade på sin twitter att vaccinet ges till ”svarta och andra rasifierade” personer i åldern 18 år och uppåt.

En speciell klinik som inrättats för att vaccinera endast icke-vita invånare blev fullbokad på några timmar, rapporterar RT.

COVID-19 vaccine appointments are now available for Black and other racialized populations/people of colour ages 18+ who live in postal codes L9C, L8W, L8L, L8N and L9K at the COVID-19 vaccine clinic at FIRSTONTARIO CENTRE, Friday to Sunday this coming week.

— City of Hamilton (@cityofhamilton) April 24, 2021