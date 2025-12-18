Kaos i Bryssel när bönder blockerar EU-toppmöte

Demonstrationerna ägde rum samtidigt som EU:s stats- och regeringschefer samlades i Europa-byggnaden för att diskutera det kontroversiella Mercosur-avtalet. En andra grupp av bönderna hade samlats vid Place Luxembourg intill Europaparlamentet.

En av bönderna förklarade för Euronews varför de protesterar:

– Det vi ber om är att kunna leva på vårt arbete, och vi är emot Mercosur eftersom om vi importerar kött och produkter från utlandet där de inte respekterar samma regler, så är det inte normalt.

Avtalet innebär att tullar på så gott som alla varor mellan EU och fem sydamerikanska länder – Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay och Bolivia – ska avskaffas under 15 år. Kritikerna menar att det hotar europeiskt jordbruk och undergräver miljöstandarder.

Meloni kastar in handduken

I onsdags meddelade Italiens premiärminister Giorgia Meloni att hennes land inte längre stöder avtalet i dess nuvarande form. Hon sade till parlamentet att Italien kräver ”adekvata ömsesidiga garantier” för landets jordbruk innan något kan skrivas under.

Meloni betonade dock att Italien inte vill blockera avtalet helt, bara se till att det skyddar italienska bönders intressen bättre.

Även Frankrikes president Emmanuel Macron stod fast vid sitt motstånd när han anlände till toppmötet. ”Vi är inte redo. Det går inte ihop”, förklarade han och lade till att ”detta avtal kan inte undertecknas”.

Macron har haft samtal med ledare från Polen, Belgien, Österrike och Irland om att bromsa processen. Paris vill ha garantier mot ekonomisk skada, hårdare miljöregler för Mercosur-länderna och bättre kontroller i EU:s hamnar.

Med Italiens vändning har Frankrike nu tillräckligt många länder bakom sig för att stoppa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen från att gå vidare med undertecknandet som planerats till helgen. Von der Leyen behöver stöd från två tredjedelar av medlemsländerna.

25 år av förhandlingar

Mercosur-förhandlingarna har pågått i ett kvarts sekel. Om avtalet blir verklighet skulle det skapa en frihandelszon för 780 miljoner människor och en fjärdedel av världens ekonomi.

De som försvarar avtalet hävdar att det ger Europa ett alternativ till Kinas handelskontroll och Donald Trumps tullar. Motståndarna varnar för att EU:s miljöregler och jordbruk kommer att drabbas hårt.

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz varnade för att ett stopp skulle skada EU:s trovärdighet. ”Om Europeiska unionen vill förbli trovärdig i den globala handelspolitiken måste beslut fattas nu”, sade han.