Kaos i Bryssel under protesterna. Stillbild EuroNews

Kaos i Bryssel när bönder blockerar EU-toppmöte

  • , 18:55
UTRIKES
Bondeprotester eskalerade till våldsamheter i Bryssel på torsdagen när tusentals lantbrukare körde sina traktorer till EU:s högkvarter för att stoppa frihandelsavtalet med Sydamerika. Kravallpolisen satte in tårgas och vattenkanoner mot demonstranter som svarade med att kasta potatis och ägg.

Demonstrationerna ägde rum samtidigt som EU:s stats- och regeringschefer samlades i Europa-byggnaden för att diskutera det kontroversiella Mercosur-avtalet. En andra grupp av bönderna hade samlats vid Place Luxembourg intill Europaparlamentet.

En av bönderna förklarade för Euronews varför de protesterar:

– Det vi ber om är att kunna leva på vårt arbete, och vi är emot Mercosur eftersom om vi importerar kött och produkter från utlandet där de inte respekterar samma regler, så är det inte normalt.

Avtalet innebär att tullar på så gott som alla varor mellan EU och fem sydamerikanska länder – Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay och Bolivia – ska avskaffas under 15 år. Kritikerna menar att det hotar europeiskt jordbruk och undergräver miljöstandarder.

Meloni kastar in handduken

I onsdags meddelade Italiens premiärminister Giorgia Meloni att hennes land inte längre stöder avtalet i dess nuvarande form. Hon sade till parlamentet att Italien kräver ”adekvata ömsesidiga garantier” för landets jordbruk innan något kan skrivas under.

Meloni betonade dock att Italien inte vill blockera avtalet helt, bara se till att det skyddar italienska bönders intressen bättre.

Även Frankrikes president Emmanuel Macron stod fast vid sitt motstånd när han anlände till toppmötet. ”Vi är inte redo. Det går inte ihop”, förklarade han och lade till att ”detta avtal kan inte undertecknas”.

Macron har haft samtal med ledare från Polen, Belgien, Österrike och Irland om att bromsa processen. Paris vill ha garantier mot ekonomisk skada, hårdare miljöregler för Mercosur-länderna och bättre kontroller i EU:s hamnar.

Med Italiens vändning har Frankrike nu tillräckligt många länder bakom sig för att stoppa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen från att gå vidare med undertecknandet som planerats till helgen. Von der Leyen behöver stöd från två tredjedelar av medlemsländerna.

25 år av förhandlingar

Mercosur-förhandlingarna har pågått i ett kvarts sekel. Om avtalet blir verklighet skulle det skapa en frihandelszon för 780 miljoner människor och en fjärdedel av världens ekonomi.

De som försvarar avtalet hävdar att det ger Europa ett alternativ till Kinas handelskontroll och Donald Trumps tullar. Motståndarna varnar för att EU:s miljöregler och jordbruk kommer att drabbas hårt.

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz varnade för att ett stopp skulle skada EU:s trovärdighet. ”Om Europeiska unionen vill förbli trovärdig i den globala handelspolitiken måste beslut fattas nu”, sade han.

  18:55

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

december 18, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet "2000-talets olja" och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

