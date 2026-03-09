Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

Bankerna har trummat på för amorteringsfria lån i största allmänhet under i vart fall de senaste 20 till 30 åren, vilket skapat skuldfällor med eviga räntebetalningar som följd. Lånet bara fortsätter att finnas kvar i sin helhet, medan bankerna tjänar pengar på ständiga räntebetalningar. Med höga belåningsgrader och skuldkvoter landar en stor del av människors inkomster nästan rakt ner i låneinstitutens och bankernas kassavalv. Sedan 2016 är amorteringsfria lån i princip förbjudna, men i några fall kan undantag göras. Det gäller bland annat följande tre situationer:
- Vid köp av nyproducerade bostäder,
- Om belåningsgrad är under 50–60 procent, samt
- Vid synnerliga skäl, till exempel arbetslöshet eller sjukdom. Synnerliga skäl kan också åberopas ”på grund av kraftigt ökade utgifter”, till exempel vid extrema elkostnader, som gör att hushållets ekonomiska marginaler inte räcker till för att hantera amorteringar. En sådan lättnad kan dock bara vara tillfällig.
Det är upp till långivande bank att avgöra om villkoren är uppfyllda.
Det senaste året har reklamen för så kallade kapitalfrigöringskrediter ökat markant i Sverige. Denna typ av krediter är inte helt ny, man började lansera sådana redan i början av 2000-talet. De har marknadsförts under beteckningen ”seniorlån”, ”kapitalfrigöringskrediter”, och ”60-pluslån”. Vissa aktörer har karaktäriserat kapitalfrigöringskrediter som ”vanliga lån utan amortering och löpande räntebetalningar”. Det kan väcka tankar om att det är en typ av lån som andra utan väsentliga avvikelser. Ingenting kan dock vara mera fel.
Kapitalfrigöringskrediter har samma grundkonstruktion som ett amorteringsfritt lån, med det tillägget att man också lägger räntan till skulden, vilket skapar en ”ränta på ränta”-effekt. Effekten blir den uppenbara: Man betalar inga löpande lånekostnader, utan skulden växer i stället exponentiellt till den dag du väljer att sälja, eller på grund av att låntagarna avlider.
Lagstiftningen har också givit ett undantag från amorteringskravet när det gäller just kapitalfrigöringskrediter. Motivet för det är att de annars inte skulle kunna existera. Här blir effekten särskilt uppenbar. På bara cirka 20 år kan hela restvärdet av en tidigare obelånad villa eller bostadsrätt värdemässigt ”tas över” av kreditgivaren, som när en försäljning genomförs, till exempel efter ett dödsfall, de facto äger hela det kapital som återstår efter reavinstskatt och mäklararvode.
Det finns idag två stora svenska aktörer som tillhandahåller kapitalfrigöringskrediter, 60-plusbanken och Svensk Hypotekspension, som båda har egna beteckningar på sina produkter. Som företagsnamnen antyder kallar man dem för ”60-pluslån” respektive ”Hypotekspension”, vilket man kan uppfatta som ett sätt att få dem att låta mer tilltalande än det lite svårtillgängliga begreppet ”kapitalfrigöringskredit”.
Marknadsföringen av den här typen av krediter målar vanligen upp en bild av att man kan använda det obelånade värdet av sin bostad och ändå bo kvar, utan att betala någonting förrän man säljer huset eller bostadsrätten. Så långt är det också korrekt.
Det finns i princip två olika varianter av kapitalfrigöringskrediter. Med den första lånar man ett specifikt belopp, som betalas ut direkt, och med den andra varianten betalas lånet ut med ett visst belopp per månad under ett antal år. Det kan också finnas kombinationer av dessa varianter.
Det kan låta som en bra affär att dryga ut pensionen med kanske fem eller tio tusen kronor per månad med hjälp av en kapitalfrigöringskredit, eller ”hypotekspension”. Det kan förändra det dagliga livet under några år och sätta guldkant på tillvaron. Ett annat exempel som ett av kreditinstituten brukar använda sig av är att ta ett större lån, kanske en halv miljon kronor, på en gång för att förverkliga en renoveringsdröm, kanske ett nytt kök. Båda är fullt möjliga att göra, men djävulen sitter i detaljerna när man börjar granska det finstilta i avtalsvillkoren.
Den första stötestenen är att man måste lösa alla andra lån som kan finnas med den aktuella bostaden som säkerhet. I båda fallen rekommenderar man, underförstått, att kunderna ökar på sin kapitalfrigöringskredit med det belopp som skall lösas, eftersom det önskade lånebeloppet annars krymper och incitamenten för att ta lånet kan minska. Anledningen till att man måste lösa in befintliga lån när man tecknar en kapitalfrigöringskredit är att kreditgivaren behöver ha hela säkerheten i den intecknade bostaden för att kunna lösa ut de upparbetade kostnaderna när lånet avvecklas.
En annan fråga uppstår den dagen man antingen väljer att sälja den belånade bostaden för att flytta till en mindre eller billigare bostad, och krediten måste avvecklas. Om man då har valt att belåna sin bostad med maximalt belopp, och det gått tillräckligt lång tid, så kommer man att upptäcka att lånekostnaden närmar sig eller till och med överstiger nettovärdet av den sålda bostaden efter det att reavinstskatten och mäklararvodet betalats.
Den andra varianten av kapitalfrigöringskredit, som ibland kallas för hypotekspension, innebär att man tar ut en summa varje månad. Om man äger en fastighet eller bostadsrätt utan lån och har en låg pension som man skulle vilja dryga ut med till exempel 5 000 kronor per månad, kan det vara en väg att gå. Som vi ser i räkneexemplet intill innebär dock även en sådan lösning en snabb skuldexpansion, även om det inte är lika extremt som i huvudscenariot med en klumpsumma.
Här har kreditgivarna lite olika upplägg. 60-plusbanken har maximerat antalet utbetalningsmånader till 60, medan Svensk Hypotekspension hanterar sådana lån med upp till 180 månader, det vill säga 5 respektive 15 år.
Genom att hålla skulden nere och inte ta ut så mycket varje månad, utan nöja sig med en liten ”guldkant”, kan man i någon mån se en sådan kapitalfrigöringskredit som en rimlig väg att gå, om man lever helt på marginalen utan några extra tillgångar. Skulle man vilja sälja sin villa för att flytta till en mindre bostad kan det ändå finnas en bra restpost kvar efter det att skulden betalats av efter en försäljning. Har man däremot en låneskuld kvar som måste lösas ut inom ramen för krediten, blir resultatet snabbt väsentligt mycket mindre attraktivt, eftersom man då måste kombinera månadsutbetalningarna med en större initial engångssumma som minst täcker återbetalningen av befintliga lån.
Principen för en kapitalfrigöringskredit, oavsett vad man kallar den för, är alltså att lånet efter utbetalning växer successivt genom att räntorna läggs till skulden, med avräkning varje månad. Det innebär att man snabbt bygger upp skuldbeloppet med ränta-på-ränta-effekten. Kunden betalar inte vare sig ränta eller amortering så länge man fortsatt äger den pantsatta egendomen. Efter cirka 15 år har den ursprungliga skulden vuxit till en tre gånger så stor skuld som den avtalade krediten.
Jämfört med ett traditionellt bolån är kapitalfrigöringskrediten en synnerligen dyr affär, särskilt om man lånar ett stort belopp på en gång. Som diagrammet ovan visar, äter kreditbolagens maxbelopp upp i stort sett hela nettorestvärdet av en fastighet eller bostadsrätt på cirka 20 år. Därefter har man inte så mycket kvar att hämta i värde vid en försäljning, eftersom skulden ätit upp det mesta av köpeskillingen. Beräkningarna är gjorda med en generell linjär värdestegring, fast ränteläge och utan inverkan av inflation. Skulle man också räkna in inflationen blir kalkylen påtagligt sämre ur ett realekonomiskt perspektiv.
Svensk Hypotekspension har ändå det goda omdömet att erkänna och beskriva detta i sin säljtext, om än i nedtonad tappning. Man skriver: ”Ett vanligt bolån har som regel lägre ränta än Hypotekspension. Så om du kan få ett vanligt bolån, och inte har något emot att amortera och betala löpande räntor, så är det troligen ett bättre alternativ för dig.”