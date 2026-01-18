Förlagsbutiken
Silverpriset har stuckit i väg som en raket, efter att ha varit nedtryckt i åratal. Även guldpriset har gått kraftigt uppåt. Detta gäller främst fysiska ädelmetaller, samtidigt som forward-kontrakt används för att manipulera ned priset. Foto: Shutterstock

Kartellen och ädelmetallerna – en pågående dödskamp

  • , 22:12
EKONOMI
När silverpriset steg på annandagen var det möjligen en överraskning för den stora allmänheten liksom för de så kallade affärstidningar som förutsätts förse denna med relevanta ekonominyheter. Dock vare sig för finansanalytikern Magnus Stenlund, Svea Kanals följare på YouTube som han sänder – eller för den Kartell som tagit ledigt dagen innan.

Medan Comex låtsades att världshandeln med silver och guld också tagit ledigt och därför redovisade prisutvecklingen under juldagen som ett horisontellt streck, så hade man på Shanghai Gold Exchange (SGE) haft öppet som vanligt. Och där hade silverpriset skjutit i höjden.

Shanghai Gold Exchange i Kina är öppen under många av Västs helgdagar och då ser man vad marknadspriset för ädelmetaller är utan Västs manipulationer. Börsen grundades 2002 på beslut av Kinas nationalbank. Foto: Pixabay

 

Att prisutvecklingen på SGE inte redovisades var ett cyniskt drag för att hjälpligt försöka dölja hur stark efterfrågan på den fysiska metallen faktiskt är, en dag då man med ”pappershandel” inte kunde mani­pulera priserna såsom är Kartellens dagliga mission.

Sentimentet var glödhett. Några handelsdagar tidigare, den 16 decem­ber, hade silverpriset gjort ett ryck och passerat 66 dollar per ounce, och detta skulle, enligt independent­analytikern Francis Hunt, känd som ”The Market Sniper”, signalera en ”break-out” där silverpriset snabbt tvingas upp av marknadskrafterna.

Det var alltså upplagt för ett pris­rally. Men först under annandagen redovisades detta för Västs investe­rare, för då öppnade Comex i New York igen. Den fysiska handeln på London Bullion Market Association (LBMA) i London, som sätter de glo­bala referenspriserna på guld som levereras i London, hade dock haft stängt på grund av Boxing Day. Han­deln i öst, som öppnade direkt på 73 och sedan rusade upp över 75, styrde därför fortfarande ”marknadens sentiment” och det visade hur det verkligen ligger till. Det skapade ett momentum som inte ens Kartellen då kunde kontrollera.

Varför inte? Jo, därför att man har i sina ständiga manipulationer, som går ut på att sälja metallerna i så kallade forwardkontrakt, som betalas en eller ett par månader i framtiden, allt oftare tvingats leverera fysisk råvara, i stället för att göra en cash settlement.

Det senare kan ske med ”nya” pengar mer eller mindre direkt från Feds ”sedelpress” – off balance. I praktiken alltså utan att kosta Kartel­len någonting alls. Men nu sved det ordentligt – handelslagren av silver hade sjunkit så mycket att Comex trovärdighet som leverantör har bör­jat sättas i fråga.

Därför vågade man inte gå emot det starka momentum som hade uppstått, det skulle ha kunnat leda till enorma kostnader om prisdump­ningen dessutom lockade fler köpare till sig. Under Comex öppettid fort­satte silverpriset därför att stiga, upp över 77.

När Västs marknader stängt – då rusar silver i Kina

I Kinahandeln rusade priserna vi­dare handelsdagen därpå, till 86, All-Time-High. Men ”bara” 84 – enligt Kartellens egen statistik på goldpri­ce.org … Och svenska Avanza, som berömmer sig om att vara Sveriges ledande digitala plattform för spa­rande och investeringar, lyckades ”missa” denna ATH med hela sex dol­lar; där låg man kvar under 80.

Det förtjänar att nämnas att dessa ”statistikmissar” kan kosta en hel del för alla som äger syntetiska produk­ter, som påstås följa det verkliga sil­verpriset, när man alltså inte ens får chansen att sälja på rätt pris. Det är dock ingenting mot vad man lär för­lora den dag market makers helt ger upp detta småfuskande.

Nu följde dock en serie med ope­rationer i den låglikvida efterhan­del, som på dygnet infaller mellan Comex stängning och SGE:s öppning. Som vanligt utan att en enda sakligt motiverad anledning till prisfall kun­de noteras.

Det vill säga, fundamenta sakna­des, i form av minskad geopolitisk risk, stabilare obligationsmarknad eller ett nytt ”risk-on”-läge på bör­sen. Med en samlad dumpning av säljkontrakt kunde man sänka priset ända ned till 75 i en stöt.

Det här var inte fullt så riska­belt att göra, eftersom silver enligt marknadens så kallade logik nu var ”överköpt”, med högt ”relativt styrkeindex” (RSI) och med vinst­hemtagningar som trovärdig förkla­ring, så hade sentimentet försvagats. Att silver under åratal varit artifi­ciellt tillbakapressat och att detta var en rimlig del av en nödvändig kor­rigering spelar nämligen ingen roll, precis så korkad är ”marknaden”.

Attacken kunde fullföljas på mån­dagsmorgonen den 29 januari. Och med de ”förklaringar” som angivits ovan, lyckades Kartellen nu få hjälp med att driva ned priserna.

London Bullion Market Association (t.h.) är en ”oberoende” marknad för guld, silver, platina och palladium som överses av Bank of England. Här sätts de globala referenspriserna på ädelmetaller som levereras i London. Foto: Nya Tider

 

Paradoxalt nog kan detta nämli­gen vara både lättare och billigare om likviditeten är högre. Man behöv­de bara göra ett par snabba mindre försäljningar för att trigga så kallad stop-loss, automatiska säljprogram, som aktiveras vid ett visst prisfall, för att begränsa förluster. På så vis kunde så kallade svaga händer ska­kas ut; spekulanter som är högt belå­nade och ofta saknar mer långsiktig investeringsstrategi eller -övertygel­se.

När måndagen var över var priset tillbaka på en nivå just under 71. Det här var den största prisrörelsen på så kort tid som skett sedan åtminstone 2011. Tillsynsmyndigheterna syntes som vanligt inte till. Och hur valde affärsmedia att täcka den märkvär­diga händelsen? Mestadels inte alls. Eller genom att antyda att silverpri­serna visserligen stigit snabbt, men att de nu troligen passerat zenit. Och en sak måste man ju hålla med om: för den oinvigde så måste ju volati­liteten framstå som både obegriplig och i högsta grad oroväckande.

Detta är troligen också den huvud­sakliga anledningen till att operatio­nen genomfördes – eller i varje fall den mest bestående effekten. Någon möjlighet att långsiktigt stoppa ett närmast exploderande silverpris har Kartellen nämligen inte. Efterfrågan är för stark och underskotten har ackumulerats under flera års tid.

I Kina börjar man alltså, som Si­syfos, rulla stenen uppför backen igen. Inne på det nya året, måndagen 5 januari, når silver 76 vid Comex stängning och några timmar senare, i Kina, är man återigen över 82 (nu även enligt Avanza). Två dagar i rad trycker momentum upp priserna un­der Comex, trots ihärdiga försök att skapa ”kaskader”. Den desperata Kartellen tvingas nu av allt att döma ta ännu större risker.

Det ser faktiskt ut som att man opererat mitt under SGE:s öppet­tider, med pappersdumpningar på den så kallade Globexbörsen, ett ”an­nex” till Comex, som är öppen nästan dygnet runt. Att priset går ned just under de timmar som SGE har öppet är så pass sällsynt att detta är den mest rimliga slutsatsen.

Man lyckas dock måttligt bra, för sentimentet finns kvar. I skrivandes stund, som är fredag eftermiddag den 9 januari, svensk tid, mitt under Comex, så passerar silverpriset 79 igen och även guldet stiger.

Silverpriset (i dollar per ounce) gick kraftigt uppåt när marknader i Väst var stängda under helgdagarna och inte kunde manipuleras. Data och grafik: tradingview.com

 

Ett krig som är viktigare än bomber och granater

Vad spelar nu denna historik för roll, kan man fråga sig? Jo, till att börja med är det viktigt att förstå att det är ett regelrätt krig som pågår. Ett krig som mer än bomber och granater kommer att påverka USA:s framtida roll som supermakt och som värl­dens finansiella hegemon.

Det handlar om dollarns fall.

Magnus Stenlund

januari 18, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
