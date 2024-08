Katterna som har vingar

I artikeln ”Odjuret som kom upp ur grytan” uppmärksammar undertecknad det mystiska Storsjöodjuret som har fått en plats inom både folkloren och kryptozoologin.

Kryptozoologi är en paravetenskap som upplevde en renässans under det sena 1900-talet och det tidiga 2000-talet. I Mysterier. Oförklarade under och sällsamma händelser, som är skriven av Herbert Genzmer och Ulrich Hellenbrand, tas denna paravetenskap upp och det noteras, bland annat, att kryptozoologernas fält kan delas in i två grenar: det som handlar om väsen från sägner och myter samt det som handlar om så kallade kryptider. Enligt Genzmer och Hellenbrand kan kryptiderna delas in i följande fyra grupper: 1) okända djur, 2) utdöda djur, 3) djur som liknar existerande arter, men som skiljer sig från dessa på ett eller annat sätt och 4) kända, existerande djur i miljöer som inte är typiska för dem.