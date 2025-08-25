en 3 augusti gick Prideparaden genom centrala Stockholm, samtidigt som den kristna samlingen ”Sverige tillber Jesus” ägde rum i Kungsträdgården.

KD-politikern Aday Beth­kin­ne, som sitter i kommunfullmäktige för KD i Botkyrka, deltog i den sistnämnda manifestationen och pekade ut kontrasten i ett inlägg på X: ”10 000 kristna prisade Jesus i Stockholm, medan förvirringens tåg pågick på and­ra sidan. Fler måste våga stå upp för sanningen, det är vår skyldighet.”

På bilden till inlägget stod han bredvid en annan man som bar en t-tröja med ett budskap på engelska, som på svenska blir ungefär ”Gud skapade Adam och Eva, inte Adam och Evert”.

Inlägget fick snabbt spridning och ledde till hätska påhopp där han kal­la­des allt från homofob till blatte till – ironiskt nog – bög. En vänsteraktivist kal­la­de de båda männen ”ondska”, ”avskum” och ”undermänniskor” och önskade dem ”all olycka i världen”.

Två dagar senare uppmärksammades inlägget av lokaltidningen Mitt i, som – istället för att uppmärksamma ”näthatet” mot Bethkinne – även de kal­la­de budskapet homofobiskt.

idningen kontaktade kommunstyrelsens ordförande Stina Lundgren (M), som genast tog avstånd.

”Vi fördömer hans inlägg helt, då vi står för alla människors lika värde”, skrev hon i ett meddelande till Mitt i.

Även Kristdemokraterna i Botkyrka distanserade sig omedelbart från inlägget.

”Kristdemokratins grund är alla människors lika och okränkbara värde. Idag utsätts HBT+ personer fortfarande för hot och kränkningar. För många personer har och gör (sic) Pride därför en stor skillnad”, skrev partisekreterare Liza-Maria Norlin.

Bethkinne valde att inte backa från sitt inlägg och meddelade istället sin avgång i ett nytt inlägg på X:

”Tyvärr har KD förändrats i en riktning jag inte kan stå bakom. Partiet står inte längre upp för kristna värderingar och har förlorat sin kristna kompass.”

I ett senare inlägg förtydligade Aday Bethkinne att han står för allas rättigheter men att det inte innebär att Pride ska vara förskonat från kritik. Han kritiserade också KD för att inte ha vågat ställa sig bakom honom, vare sig tidigare eller nu.

”Flera inom KD delar min syn, men vågar inte säga det öppet. Man har valt tystnad och därmed karriär, framför övertygelse. Stora frågan bör vara varför kristdemokraterna duckar i frågan och inte ärligt öppet kommunicerar vad man tycker om paraden. KD bör på riksnivå och kommunnivå förklara sig vad de menar med att de inte står bakom mig”, skriver han.

Aday Bethkinne har tidigare uttryckt svenskvänliga åsikter som betraktas som kontroversiella inom det politiska etablissemanget. I december 2023 skrev han:

”Om en etnisk svensk skulle få för sig att identifiera sig som syrian, grek, kines eller arab skulle de flesta skratta åt den personen. Etnicitet är inget du kan välja utan något du föds till. Du kan bli medborgare i annat land, men inte ändra din etnicitet. /…/ Det finns bara ett land i världen som är svenskarnas land och det är Sverige. Och det här landet har era förfäder försvarat och byggt upp i hundratals år. Ta aldrig ditt land för givet.”

Bethkinne, som själv beskriver sig som stolt syrian, har i skrivande stund inte meddelat om han tänker fortsätta sin politiska karriär utanför KD.