Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Nick Alinia i Kvartal. Illustrationen på hemsidan till Kvartals intervju med Nick Alinia talar sitt tydliga språk. Han är ”aktivisten” som möter ”journalisterna”. Men vem är egentligen vem i samtidens Sverige? År 1996 fick ett vänsterradikalt fanzine odelat stöd av svensk media. Sedan dess har samma fanzine uppnått status som trovärdig källa för media i stort, och privatpersoner med nationalistisk övertygelse riskerar att få sina liv förstörda av media om de umgås med fel människor eller är för öppna med sina åsikter. Kvartals intervjuare ansåg att Alinia agerat tveksamt ur pressetisk synpunkt, men Alinia själv ogiltigförklarade det regelverk som svenska systemjournalister försöker följa. Skärmavbild: kvartal.se

Kejsarens nya medier

  • , 22:33
KULTUR
Nättidningen Kvartal har framställt sig som ett friskt alternativ till etablerad media. Men i en försåtlig intervju med den alternative mediaprofilen Nick Alinia lyser samma politiskt korrupta metodik igenom som präglat de svenska mediehusen i decennier. En viss typ av extremister framställs som oskyldiga offer, och förvrängda händelseförlopp återrapporteras som sanningar.

Att vara mitt emellan nytt och gammalt. Lite experimentell, men ändå inte. När är det acceptabelt att inta den positionen? Kan­ske i ett samhälle där media inte har för vana att hänga ut privatpersoner i syfte att sätta en måltavla på deras ryggar, få dem sparkade från sina jobb och i så hög grad som möjligt för­störa deras liv. Annars är nog att vara så där mitt emellan-kritisk mest att svära trohet till systemet. Men målgrup­pen finns. I Sverige lever av förståeliga skäl många som vill kunna drömma sig bort från strikt åsiktsstyrning och samtidigt slippa repressalier.

”Kvartals idé är att befinna sig någonstans mittemel­lan det gamla och det nya. Och dagens experiment är ett uttryck för den ambitionen: Lyssna på alla, prata med många – också sådana som andra vägrar prata med.” Så lyder ett malligt inlägg på X från Kvartals redaktion. De hade till slut låtit Nick Alinia kommentera att Kvartal skandaliserat honom utifrån tendentiösa uppgifter som publikationen okritiskt inhämtat från systemmedia. Och att låta en utpekad ”högerextremist” gå i svaromål är onekligen ett experiment i svensk kontext. Det förstod Kvartal, som sökte exploatera ett tilltag som egentligen borde vara en självklarhet i ett demokratiskt samhälle värt namnet.

Men det har gjorts tidigare. År 2016 bjöd SVT:s ny­hetsredaktion in Nya Tiders chefredaktör för att kom­mentera kalabaliken kring Nya Tiders deltagande på Bokmässan i Göteborg och ge sin syn på att det mediala etablissemanget ville förbjuda tidningens medverkan. Det blev kakafoni i mediasverige. Moralmatrixen hade buggat. SVT:s nyhetsredaktion hade följt de journalis­tiska grundprinciperna och låtit en huvudperson i en nyhetshändelse komma till tals. För att gardera sig hade man låtit ”experten” Henrik Arnstad säga något om na­zismen. Men det räckte inte. SVT hade begått brottet att låta en feltänkare säga sin mening i direktsändning. En bred allmänhet riskerade därmed att bli intresserad för andra perspektiv. Det fick inte ske.

Vänsterextremist. Kort efter att Nick Alinia och SD-politikern Jessica Stegrud blivit hotade av två vänsterextrema män på ett tåg i somras, fick han tag i den ene på Stockholm Central. Den som uttryckt hot hade dock försvunnit, men kunde identifieras som sonen till Sveriges tidigare ärkebiskop. Alinia konstaterade att mannen figurerade i den våldsbejakande vänstermiljön i Uppsala. När den högerpolitiske granskaren började filma männen efter att alla stigit av tåget, dolde de snabbt sina ansikten i kläder som var lämpliga för det. Stillbild: Nick Alinia

 

Systemjournalisterna, alltså de pressetiska konnässö­rerna och hembesökande värdegrundstorpederna, såg sig tvungna att dra sina lansar tillsammans med ett poli­tiskt väldresserat kulturetablissemang. Snart vek sig det påstått opartiska SVT och bad om ursäkt. Man lät DN:s chefredaktör Peter Wolodarski förklara på bästa sänd­ningstid hur fel det var. Det var fruktansvärt att ha pra­tat med en elak chefredaktör, förstod nu SVT. Dialog av den formen stred mot något väldigt fint, men ändå svårbegripligt i sammanhanget. Jag vill minnas att det rentav påstods vara ”demokratin”. Några år senare ändrade Bokmässan sina regler så att Nya Tider kunde portas, och den demokratiska ordningen var återställd.

”Många svenskar är trötta på att få pekpinnar, bli upp­fostrade, av journalisterna. Jag tycker inte att man litar på att publiken kan tänka själv. Det är svårt att rada ex­empel, men det räcker med att öppna en morgontidning eller slå på radion.” Så tyckte Ludde Hellberg 2022 i en artikel i branschtidningen Journalisten som handlade om att Kvartal skulle börja ta betalt av sina läsare. Hell­berg är delägare i Kvartal tillsammans med chefredaktö­ren Jörgen Huitfeldt. Det är en helt annan sorts tidning än till exempel Nya Tider. När den senare är sprungen ur en folkrörelse, om än liten och återkommande angripen av systemmedia, är den förra grundad av folk från sys­temmedia. Kvartals chefredaktör hade jobbat hela 19 år på Sveriges Radio innan han tröttnade. Poddredaktören Staffan Dopping hade också gjort en resa inom statsmed­ia sedan 1980-talet, och nöjesspanaren från DN, Viktor Barth-Kron, jobbade på Kvartal ett tag innan han gick till att bli inrikespolitisk kommentator på Expressen – en kvällstidning som blivit känd för att dreva med vänster­extrema mot oliktänkande. I övrigt är det lite småputtrigt på Kvartal, där krönikörer, kulturskribenter och författa­re uttrycker lagom förståndiga synpunkter som kontrast till ett hänsynslöst agendadrivet mediamaskineri.

SVT stämmer in i kören. Den 10 september rapporterade SVT om att Jessica Stegrud och Nick Alinia konfronterat de hotfulla vänsterextremisterna på Centralstationen. Men för SVT handlade det om ”tonåringar” som Alinia och Stegrud ”följt efter och hängt ut” och som Alinia velat ”hämnas” på. En rad andra medier rapporterade också på liknande sätt om händelsen. Källan som medierna hämtat de delvis falska uppgifterna ifrån, var vänsterextrema Expo. Alinia menar att det handlade om en ”koordinerad attack från massmedia”. Drevet fick efterverkningar i riksdagen. Eftersom Stegrud också filmat de hotfulla männen, krävde flera riksdagspolitiker hennes avgång. Skärmavbild: SVT

 

Det som utmärker Kvartal är precis vad de själva sä­ger. Ingenting speciellt egentligen. De vill bara vara lite finare och hitta lite mer fyndiga vinklar. Man kanske kunde säga att de poserar i samhällsjournalistik. Publi­kationen har från början sponsrats av industrimagnaten Patrik Wahlén, Oriflames grundare Robert af Jochnick, samt andra finansmän. De herrarna går nog knappast in med kapital i en redaktion som kan tvingas till gatlopp. Det lönar sig inte. Då är det bättre att vara ”mitt emellan det gamla och det nya”. Men vad betyder det?

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 22:33

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Johannes Berg

november 4, 2025

Relaterat

Förnedrings-TV, men av andra skäl

Förnedrings-TV, men av andra skäl

av Johannes Berg
september 29, 2025

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

Läs även:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

Förnedrings-TV, men av andra skäl

av Johannes Berg
september 29, 2025

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

Döderhultarn firas i Oskarshamn och på Thielska galleriet

Döderhultarn firas i Oskarshamn och på Thielska galleriet

av Axel W. Karlsson
augusti 29, 2025

🟠 KONST I år är det 100 år sedan träskulptören ”Döderhultarn” avled. Kulturhuset i Oskarshamn har ett Döderhultarmuseum, där nära 200 av Döderhultarns träskulpturer visas. Under 2025 erbjuds där föreläsningar, teater, musik, workshopar, vandringar och andra evenemang. Thielska Galleriet på Djurgården i Stockholm visar några grupper av Döderhultarns snidade träfigurer i vitriner. Utställning har fått rubriken ”Liv och människor. Döderhultarn”. Några av de utställda figurerna ägs av galleriet, andra är inlånade.

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

av Johannes Berg
juli 30, 2025

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

Guldbaggegalans förfall

Guldbaggegalans förfall

av Henrik Scheutz
juni 9, 2025

🟠 KULTUR Guldbaggegalan har länge varit något jag har sett fram emot och njutit av, att först se filmstjärnor anlända på röda mattan och sedan följa prisutdelningen med spänning, ledd av en rolig konferencier. Numera är det dessvärre plågsamt att se den, bland annat på grund av vulgärt språk och politisk propaganda. Den första och sista delen leddes i år av okända afrikaner som hade ett vulgärt språk, med uttryck som ”What the fuck!”

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Illuminatorden, ett ansikte med många masker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Illuminatorden, ett ansikte med många masker

🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.

av Hans-Olof Andersson
oktober 5, 2025

Kultur

Kejsarens nya medier
Kultur
Johannes Berg:

Kejsarens nya medier

🟠 KULTUR Nättidningen Kvartal har framställt sig som ett friskt alternativ till etablerad media. Men i en försåtlig intervju med den alternative mediaprofilen Nick Alinia lyser samma politiskt korrupta metodik igenom som präglat de svenska mediehusen i decennier. En viss typ av extremister framställs som oskyldiga offer, och förvrängda händelseförlopp återrapporteras som sanningar.

av Johannes Berg
november 4, 2025
Döderhultarn firas i Oskarshamn och på Thielska galleriet
Kultur
Axel W. Karlsson:

Döderhultarn firas i Oskarshamn och på Thielska galleriet

🟠 KONST I år är det 100 år sedan träskulptören ”Döderhultarn” avled. Kulturhuset i Oskarshamn har ett Döderhultarmuseum, där nära 200 av Döderhultarns träskulpturer visas. Under 2025 erbjuds där föreläsningar, teater, musik, workshopar, vandringar och andra evenemang. Thielska Galleriet på Djurgården i Stockholm visar några grupper av Döderhultarns snidade träfigurer i vitriner. Utställning har fått rubriken ”Liv och människor. Döderhultarn”. Några av de utställda figurerna ägs av galleriet, andra är inlånade.

av Axel W. Karlsson
augusti 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT20web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.