Kina: Inget internet utan ansiktsskanning

TOTAL ÖVERVAKNING av de kinesiska medborgarna är snart en verklighet för kommunistpartiet (CCP). En skärm visar ett ansiktsigenkänningssystem under IT-mässan 1st Digital China Summit at Strait International Conference and Exhibition Center i Fuzhou, Kina. Toppmötet som hölls den 22-24 april 2018 hade temat Låt datorisering driva på modernisering, påskynda byggandet av det digitala Kina. Åren 2017-2018 introducerades dessa system i det kinesiska samhället och väldigt mycket har hänt sedan dess. Foto: Visual China Group