En fransk Rafale B under Operation Serval i Mali 2013. Foto: Wikipedia/Capt. Jason Smith

Kina och Frankrike i konflikt om Rafale

  • , 21:54
UTRIKES
Sedan 2025 har stridsflygplanet Rafale, tillverkat av Dassault, varit flaggskeppet för fransk flygteknik, inte bara i luften utan även på de geopolitiska och mediemässiga arenorna.

Den franska nyhetssajten Off-Investigation uppger att Rafale har blivit ett geostrategiskt mål för Kina.

Efter att ha satts in under sammandrabbningarna mellan Indien och Pakistan i maj 2025, anklagas nu Kina av en tvåpartikommitté inom USA:s kongress för att ha inlett en internationell desinformationskampanj med syfte att smutskasta Rafales rykte för att lättare kunna sälja in sina egna stridsflygplan. Kampanjen uppges använda falska sociala mediekonton och AI-genererade bilder för att hävda att Rafaleplan hade skjutits ned av kinesiska vapensystem – ett försök att påverka eventuella kundländers köpbeslut.

Frankrike anklagar också kinesiska diplomater för att ha vidarebefordrat falsk information till potentiella köparstater, särskilt för att övertala länder som Indonesien att avstå från ytterligare beställningar och i stället köpa kinesiska stridsflygplan. Enligt fransk underrättelsetjänst har kinesiska försvarsattachéer vid flera ambassader aktivt främjat detta narrativ, i vad som beskrivs som ett industriellt krig. Kina avvisar kategoriskt anklagelserna och kallar västerländska uppgifter för ”grundlösa rykten” och anti-kinesisk propaganda.

Situationen är desto mer delikat eftersom möjligheten av en försäljning av Rafale till Taiwan – länge diskuterad i strategiska kretsar – förvärrar spänningarna med Kina, som ser varje vapenleverans till Taiwan som en politisk provokation. Taiwans intresse av att modernisera sitt flygvapen, särskilt för att ersätta landets gamla Mirageplan, placerar Frankrike i en känslig position mellan att upprätthålla goda relationer med Kina och att stödja en demokratisk allierad trots kinesiskt tryck.

  • , 21:54

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

mars 30, 2026

Relaterat

Läs även:

Brödköerna växer i krisens Finland

Brödköerna växer i krisens Finland

av Peter Frisk
mars 28, 2026

🟠 Ekonomin i fritt fall, stängd gräns mot Ryssland och EU:s högsta arbetslöshet På andra sidan Östersjön växer pessimismen och de sociala problemen i takt med att Finlands ekonomiska kris tilltar. I centrum för debatten står landets kroniska ekonomiska stagnation och skenande statsskuld.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Ekonomi

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
Ekonomi
Olle Felten:

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller ”seniorlån“, marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

av Olle Felten
mars 9, 2026

Recensioner

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Senaste numret

NyT05web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Insikt24.se

Johannes Klenell svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Johannes Klenell beklagar sig över att hans lögner om skolmassakern i Örebro granskas
Pedofildömde Peter Soilander tagen på bar gärning av Dumpen och Polisen

Free West Media

Gulf States May Join U.S.-Israeli War on Iran
Wave of National Elections Reshaping the EU
Has Trump Let Netanyahu Destroy America?

Exakt24.se

DN-skribent svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten

