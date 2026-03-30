Kina och Frankrike i konflikt om Rafale

Den franska nyhetssajten Off-Investigation uppger att Rafale har blivit ett geostrategiskt mål för Kina.

Efter att ha satts in under sammandrabbningarna mellan Indien och Pakistan i maj 2025, anklagas nu Kina av en tvåpartikommitté inom USA:s kongress för att ha inlett en internationell desinformationskampanj med syfte att smutskasta Rafales rykte för att lättare kunna sälja in sina egna stridsflygplan. Kampanjen uppges använda falska sociala mediekonton och AI-genererade bilder för att hävda att Rafaleplan hade skjutits ned av kinesiska vapensystem – ett försök att påverka eventuella kundländers köpbeslut.

Frankrike anklagar också kinesiska diplomater för att ha vidarebefordrat falsk information till potentiella köparstater, särskilt för att övertala länder som Indonesien att avstå från ytterligare beställningar och i stället köpa kinesiska stridsflygplan. Enligt fransk underrättelsetjänst har kinesiska försvarsattachéer vid flera ambassader aktivt främjat detta narrativ, i vad som beskrivs som ett industriellt krig. Kina avvisar kategoriskt anklagelserna och kallar västerländska uppgifter för ”grundlösa rykten” och anti-kinesisk propaganda.

Situationen är desto mer delikat eftersom möjligheten av en försäljning av Rafale till Taiwan – länge diskuterad i strategiska kretsar – förvärrar spänningarna med Kina, som ser varje vapenleverans till Taiwan som en politisk provokation. Taiwans intresse av att modernisera sitt flygvapen, särskilt för att ersätta landets gamla Mirageplan, placerar Frankrike i en känslig position mellan att upprätthålla goda relationer med Kina och att stödja en demokratisk allierad trots kinesiskt tryck.