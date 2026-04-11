Nordostpassagen, eller ”Northern Sea Route” (NSR), kan radikalt minska tiden – och kostnaden – för att frakta gods från Kina till Europa. Dessutom skulle Ryssland få lättare att transportera flytande naturgas från sina största gasfyndigheter både till Europa och Kina. För detta krävs dock kraftfulla isbrytare, något Ryssland idag förfogar över men Kina saknar. Båda är dock på väg att bygga ut sina isbrytarflottor. På bild den ryska atomdrivna isbrytaren Arktika, som togs i bruk 2020 och som är den första i en ny klass som tagits fram specifikt för NSR. Reaktorn är på 175 megawatt och av en förbättrad konstruktion som gör den hälften så tung som föregångaren. Arktika klarar is upp till 3 meters tjocklek och behöver byta bränsle vart sjunde år. Ytterligare sex isbrytare i samma klass är planerade, varav tre tagits i drift. Nya Tider noterar att Ryssland valt flera namn ur Sovjeteran för sina isbrytare, som Leningrad och Stalingrad. Foto: Baltic Shipyard, Atomflot

Kina och Ryssland bygger ut NSR, "Northern Sea Route"

Kan minska transporttiden från Kina till Europa med 40 procent
Kina och Ryssland planerar att öppna den så kallade ”Northern Sea Route”, vattenvägen mellan Stilla havet och Atlanten utmed Rysslands ishavskust, för regelbundna sjötransporter mellan Asien och Europa. Med en näst intill halverad transporttid kan flera vinster räknas hem. Samtidigt kommer den nya rutten med ett pris – kyla, is och isbrytare, bland mycket annat, som kommer att kräva ett omfattande samarbete.

De höga kostnaderna för lång­väga fartygstransporter har länge sporrat olika aktö­rer till att finna effektivare lösningar för de enorma transport­volymer som den globala handeln skapar, inte minst mellan tillverkare i Kina och marknader i Europa. Det allt annat överskuggande transport­medlet i detta sammanhang är frakt­fartyg i olika skepnader och stor­lekar. Den nordliga rutten i Arktis, NSR, är dock ytterst lite använd ur ett historiskt perspektiv, på grund av de naturliga förhållanden i form av is och kyla som råder i området under stora delar av året. Ett istäcke på upp emot 4–5 meter kan finnas period­vis i flera delar av området och kra­ven på de fartyg som skall trafikera denna ogästvänliga transportrutt är höga. Vanliga standardfartyg skulle, som en kommentator beskrev det, ”kunna öppnas som en sardinburk” om man hamnar i fel isbälte.

Havsisens utbredning i Arktis skiftar mycket under året. Minst utbredning har isen vanligen i september, då stora delar av kuststräckan mellan de nordiska länderna och Berings sund kan vara helt isfri och möjliggöra fartygstrafik utan isbrytarassistans. Det är dock inte sällan som det ändå krävs sådan assistans, eftersom det kan uppträda täta fält av stora isflak. Minst is uppmättes sommaren 2012, men sedan dess har isen ökat påtagligt igen. Bild: SMHI

 

Under senare år har havsisen smält mer under sommarhalvåret och därmed bidragit till att öka möj­ligheterna att utnyttja det arktiska havet för långväga transporter. Här finns inte heller bara ekonomiska incitament, utan i hög grad en sä­kerhetsaspekt. Konflikterna i Mel­lanöstern har varit många och frek­venta, och som vi kunde notera för några år sedan räckte det med att ett större fartyg gick på grund och ställde sig på tvären i Suezkanalen för att leveranser till Europa skulle försenas kraftigt. Utmaningarna är många med den arktiska sjörutten, men möjligheterna till vinster gör att intresset ökar.

Kortare frakttrader – snabbare leverans billigare

Minskad bränsleförbrukning samt lägre personal- och fartygskostna­der per frakttur är de viktigaste fak­torerna för arbetet med att försöka etablera en tidtabellsbaserad NSR-linje för transporter mellan Europa och Asien.

Det man nu vill göra genom att projektera och bygga ut erforderlig infrastruktur, till exempel genom att ytterligare förstärka isbrytarflot­tan, är att öppna en möjlighet till året runt-trafik med större containerfar­tyg och tankfartyg av olika slag. Detta skulle inte bara minimera transport­kostnaderna, utan dessutom minska antalet fartyg som behövs för dessa transporter. Det anses vara rimligt att transporttiden från Kina till Eu­ropas stora hamnar skulle kunna ka­pas med upp till 40 procent.

Uppgifterna om frakttiderna går isär, men NSR-rutten uppges ta mel­lan 18 och 24 dygn, medan rutten genom Suezkanalen och Medelhavet ska kräva cirka 30 till 48 dygn för vanliga container- och tankfartyg. Tidsvinsten medför att varje fartyg totalt sett kan göra betydligt fler re­sor och kostnaden för att transpor­tera en viss mängd gods minskar i motsvarande grad, om vi bortser från hamn- och farledsavgifter, som för stora fartyg vanligen uppgår till sexsiffriga belopp per anlöp.

Nordostpassagen, NSR, Polar silk road eller vad man vill kalla möjligheten att trafikera Norra ishavet, har analyserats av statistikföretaget Statista, som gjort en principskiss över hur olika rutter skulle kunna te sig under olika förutsättningar. Statista noterar också att Kina ser rutten som del av sitt Belt and Road-initiativ. Bild: Statista

 

Redan i början av 2010-talet hade man viss trafik i gång och uppgifter som Nya Tider tagit del av gör gäl­lande att man vid den tiden fraktat cirka 4 miljoner ton gods per år, vil­ket ska ha fördubblats fram till 2018. År 2024 uppges den totala mängden gods ha varit nästan 38 miljoner ton. Merparten utgörs av olja och gas, men transittrafiken av annat gods mellan Stilla Havet och Nordatlanten har haft den snabbaste relativa ök­ningen till 2024, till totalt 3 miljoner ton.

De lättast trafikerade delarna går inom rysk ekonomisk zon och för att kunna trafikera NSR krävs tillstånd från ryska myndigheter och att man följer anvisade rutter och acceptera ryska regler för isbrytning och lots­ning. Under de senaste åren har Kina och Ryssland agerat gemensamt för att bygga samverkansformer som syftar till att öka godsmängden kraf­tigt genom att etablera en serviceorganisation med fartygsunderhåll, logistik, support och isbrytarkapaci­tet i tillräcklig omfattning för att kun­na öppna rutten för en kraftigt ökad trafik. Ryssland har också etable­rat flera stora hamnbyggen utmed kusten, för att kunna tillhandahålla dessa funktioner. Den ryska delen av projektet hanteras av Rosatom, som är ett statligt bolag med ansvar för hela projektet. De båda länderna har pekat ut NSR som en strategiskt viktig handelsväg genom Arktis, som en del av sitt långsiktiga handels- och energisystem, inte bara som en re­servväg när problem uppstår i söder.

Flytande gas från Rysslands ishavskust

Geografin sätter förutsättningarna för den livsviktiga handeln med fly­tande naturgas (LNG) och olja. Far­tygstransporter är dyra och varje sparad nautisk mil är en vinst. Om LNG-fartyg skall frakta sin last från Rysslands viktigaste utskeppnings­hamn, som är belägen på Jamalhalv­ön (Samojedhalvön) över 100 mil ös­ter om Murmansk, krävs det idag en särskild klassning av fartygen, som måste ha en egen isbrytande kapa­citet. Det ställer stora krav på kon­struktionen av sådana fartyg.

De ryska LNG-leveranserna har till cirka 70 procent gått till Europa, medan resterande transporter rik­tats in på i första hand Kina.

Ryssland har stora fyndigheter av naturgas utmed sin ishavskust. Traditionellt transporteras denna i gasform via rörledningar från pro­duktionsområdena i norr till mark­naderna söderut. Sedan 2017 har dock transporten av komprimerad och flytande gas expanderat kraftigt, när det första isbrytande LNG-trans­portfartyget togs i drift. Sedan dess har flera sådana fartyg byggts och man har börjat bygga fler specialdesignade hamnar för att hantera LNG utmed den ryska kusten i Arktis.

LNG-navet Sabetta, som etablerades så sent som 2013, är just nu den viktigaste hamnen på den ryska ishavskusten. Här produceras och utskeppas huvuddelen av den ryska LNG-exporten. Hamnen är också en viktig del av det system med servicehamnar som planerats och har börjat byggas på strategiska platser utmed den norra rutten, NSR, som Ryssland döpt transportleden till. Sabetta används året runt, tack vare den stora isbrytarkapacitet som Ryssland byggt upp. Bild: Google maps

 

Transporterna av LNG, i första hand från LNG-hamnen i Sabetta på Jamalhalvön, är liksom hela det ryska arktiska LNG-projektet sank­tionerat av USA och EU, vilket stäl­ler till en del problem för de ryska ägarna. Bland annat tillåts inte de 14 specialdesignade Arc7-fartygen, som byggdes mellan 2017 och 2020 i Syd­korea till europeiska och andra aktö­rer, att angöra EU-hamnar sedan de blivit sanktionerade (se faktarutan). seriefartyg har ryska intressen projek­terat och byggt det första fartyget i en större serie fartyg med samma klassning. Det är det ryska varvet Zvezda Shipbuilding Complex, ett av Rysslands största varv, som bygger fartygen. Tankern, som fått namnet Aleksey Kosygin efter en sovjetisk po­litiker, är avsedd för året runt LNG-transport via NSR och ägs av det rys­ka rederiet Sovcomflot.

EU kringgår sina egna sanktioner

EU fortsätter köpa rysk LNG, trots sina egna och USA:s sanktioner mot det ryska LNG-projektet i Arktis, ”Arctic LNG 2”. Klimataktivistorganisa­tionen Urgewald uppgav, i en artikel som publicerades på sjöfartsforumet gCaptain den 8 mars, att EU-länder köpte 1,54 miljoner ton LNG under februari månad, vilket är hela pro­duktionen av LNG från Arctic LNG 2 under den perioden. Motsvarande för januari var 93 procent av pro­duktionen.

Hela Arctic LNG 2-projektet är belagt med sanktioner som skall förhindra all export därifrån. Ändå köper EU-länderna, med EU:s goda minne, stora delar av produktions­kapaciteten. De omfattande inköpen av LNG därifrån innebar att hela 21 fartygslaster med LNG levererades till EU-hamnar. Artikeln konstaterar också att inga LNG-laster skeppades till Kina eller andra kunder österut under februari. Det innebär att EU fortsätter att panikhandla LNG från Ryssland, trots de omfattande sank­tioner som man själva lagt på den ryska gasproduktionen, som toppas av ett totalt importstopp från den 1 januari 2027. Detta alltså redan innan USA och Israel anföll Iran.

En pikant detalj vad gäller LNG-exporten till EU-länder och andra eu­ropeiska kunder är att transporten huvudsakligen hanteras av de två europeiska storrederierna Seapeak (Storbritannien) och Dynagas (Grek­land), som har LNG-fartyg med den högsta isklassningen, Arc7. Dessa båda rederier tillåts alltså transpor­tera LNG från den sanktionerade produktionen i Ryssland, till de allt tommare europeiska gasdepåerna. De båda rederierna svarade tillsam­mans för 17 av de 21 LNG-laster som anlöpte EU-hamnar med LNG från Ryssland i februari. Det är också no­terbart att europeiska försäkrings­bolag också tillåts att bidra till de försäkringar som krävs för att rede­rierna skall kunna låta fartygen ge­nomföra sina transporter genom den arktiska isen. Man kan inte annat än le åt det hyckleri som omger den EU-ledda sanktionspolitiken.

En annan intressant utveckling, som dock är farlig för EU-länderna, är den ryske presidentens, Vladimir Putins, förslag om att redan nu un­der våren 2026 stoppa alla LNG-leve­ranser till EU. Detta som ett svar på att EU beslutat upphöra med all im­port av LNG från Ryssland från och med den 1 januari 2027.

Świnoujście LNG-terminal i Polen har fått runt 350 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att bygga ut sin kapacitet. Totalt har EU satsat 1,1–1,2 miljarder i offentlig finansiering på LNG-terminaler och tillhörande gasinfrastruktur. Det uttalade syftet är att bli mindre beroende av rysk gas, men det har visat sig att även mycket av den LNG som importeras kommer från Ryssland – Europa tar nästan all LNG som Ryssland förmår att producera. EU har dock meddelat att man avser att stoppa all import av LNG från Ryssland den 1 januari 2027, något som Ryssland besvarat med att man inte kommer att vänta på detta, utan redan under våren 2026 kommer att dirigera om alla LNG-leveranser till mera pålitliga partner. För detta är NSR avgörande. Foto: via EU-kommissionen

 

Det var den 10 mars som Putin meddelade att han hade givit direktiv om att den ryska administratio­nen skall vidta förberedelser för att stoppa all export av LNG till EU ge­nom att ”agera proaktivt i stället för att vänta på att dörren ska stängas i ansiktet på oss”. Putin menar att det nu finns möjlighet att ”omdirigera våra energivolymer till marknader som verkligen är intresserade och behöver ökade leveranser, och där­med säkra ett stabilt fotfäste i regio­ner med pålitlig långsiktig efterfrå­gan och konstruktiva partnerskap”.

Detta samtidigt som frustrationen ökar bland EU-ledarna för att man redan nu inte har tillgång till bil­liga planerade energileveranser från Ryssland i tillräcklig utsträckning, utan blir hänvisade till den påtagligt mycket dyrare spotmarknaden.

Det är med andra ord inte uteslu­tet att den oförsonliga retoriken från EU-kommissionens ordförande, Ur­sula von der Leyen, och flera av EU-ländernas ledarfigurer kan komma att orsaka en kraftig ekonomisk bak­smälla för hela unionen, när energi­priserna rakar i höjden ännu mer, och den hårt kämpande industrin flyttar allt fler verksamheter bort från den egna kontinenten på grund av energihaveriet.

I detta sammanhang blir NSR en viktig funktion att upprätthålla för den ryska ledningen. Fartygstrafiken åt båda håll från de sibiriska ham­narna blir en alltmer avgörande faktor för den ryska handeln med omvärlden.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Olle Felten

Fd ledamot av Riksdagens skatteutskott och Riksbanksfullmäktige
april 11, 2026

Relaterat

Läs även:

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller "seniorlån", marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Återvandring är en helt nödvändig prioritering
SVT försöker sudda ut svenskarna
Johannes Klenell beklagar sig över att hans lögner om skolmassakern i Örebro granskas

Free West Media

What Has a War Costing Over $280 Billion Achieved?
Iran Will Win the War Unless Iran Follows Putin’s Script
Norway’s Education Reckoning: A Warning

Exakt24.se

DN-skribent svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten

