Kina och Ryssland bygger ut NSR, ”Northern Sea Route”

De höga kostnaderna för långväga fartygstransporter har länge sporrat olika aktörer till att finna effektivare lösningar för de enorma transportvolymer som den globala handeln skapar, inte minst mellan tillverkare i Kina och marknader i Europa. Det allt annat överskuggande transportmedlet i detta sammanhang är fraktfartyg i olika skepnader och storlekar. Den nordliga rutten i Arktis, NSR, är dock ytterst lite använd ur ett historiskt perspektiv, på grund av de naturliga förhållanden i form av is och kyla som råder i området under stora delar av året. Ett istäcke på upp emot 4–5 meter kan finnas periodvis i flera delar av området och kraven på de fartyg som skall trafikera denna ogästvänliga transportrutt är höga. Vanliga standardfartyg skulle, som en kommentator beskrev det, ”kunna öppnas som en sardinburk” om man hamnar i fel isbälte.
Under senare år har havsisen smält mer under sommarhalvåret och därmed bidragit till att öka möjligheterna att utnyttja det arktiska havet för långväga transporter. Här finns inte heller bara ekonomiska incitament, utan i hög grad en säkerhetsaspekt. Konflikterna i Mellanöstern har varit många och frekventa, och som vi kunde notera för några år sedan räckte det med att ett större fartyg gick på grund och ställde sig på tvären i Suezkanalen för att leveranser till Europa skulle försenas kraftigt. Utmaningarna är många med den arktiska sjörutten, men möjligheterna till vinster gör att intresset ökar.
Kortare frakttrader – snabbare leverans billigare
Minskad bränsleförbrukning samt lägre personal- och fartygskostnader per frakttur är de viktigaste faktorerna för arbetet med att försöka etablera en tidtabellsbaserad NSR-linje för transporter mellan Europa och Asien.
Det man nu vill göra genom att projektera och bygga ut erforderlig infrastruktur, till exempel genom att ytterligare förstärka isbrytarflottan, är att öppna en möjlighet till året runt-trafik med större containerfartyg och tankfartyg av olika slag. Detta skulle inte bara minimera transportkostnaderna, utan dessutom minska antalet fartyg som behövs för dessa transporter. Det anses vara rimligt att transporttiden från Kina till Europas stora hamnar skulle kunna kapas med upp till 40 procent.
Uppgifterna om frakttiderna går isär, men NSR-rutten uppges ta mellan 18 och 24 dygn, medan rutten genom Suezkanalen och Medelhavet ska kräva cirka 30 till 48 dygn för vanliga container- och tankfartyg. Tidsvinsten medför att varje fartyg totalt sett kan göra betydligt fler resor och kostnaden för att transportera en viss mängd gods minskar i motsvarande grad, om vi bortser från hamn- och farledsavgifter, som för stora fartyg vanligen uppgår till sexsiffriga belopp per anlöp.
Redan i början av 2010-talet hade man viss trafik i gång och uppgifter som Nya Tider tagit del av gör gällande att man vid den tiden fraktat cirka 4 miljoner ton gods per år, vilket ska ha fördubblats fram till 2018. År 2024 uppges den totala mängden gods ha varit nästan 38 miljoner ton. Merparten utgörs av olja och gas, men transittrafiken av annat gods mellan Stilla Havet och Nordatlanten har haft den snabbaste relativa ökningen till 2024, till totalt 3 miljoner ton.
De lättast trafikerade delarna går inom rysk ekonomisk zon och för att kunna trafikera NSR krävs tillstånd från ryska myndigheter och att man följer anvisade rutter och acceptera ryska regler för isbrytning och lotsning. Under de senaste åren har Kina och Ryssland agerat gemensamt för att bygga samverkansformer som syftar till att öka godsmängden kraftigt genom att etablera en serviceorganisation med fartygsunderhåll, logistik, support och isbrytarkapacitet i tillräcklig omfattning för att kunna öppna rutten för en kraftigt ökad trafik. Ryssland har också etablerat flera stora hamnbyggen utmed kusten, för att kunna tillhandahålla dessa funktioner. Den ryska delen av projektet hanteras av Rosatom, som är ett statligt bolag med ansvar för hela projektet. De båda länderna har pekat ut NSR som en strategiskt viktig handelsväg genom Arktis, som en del av sitt långsiktiga handels- och energisystem, inte bara som en reservväg när problem uppstår i söder.
Flytande gas från Rysslands ishavskust
Geografin sätter förutsättningarna för den livsviktiga handeln med flytande naturgas (LNG) och olja. Fartygstransporter är dyra och varje sparad nautisk mil är en vinst. Om LNG-fartyg skall frakta sin last från Rysslands viktigaste utskeppningshamn, som är belägen på Jamalhalvön (Samojedhalvön) över 100 mil öster om Murmansk, krävs det idag en särskild klassning av fartygen, som måste ha en egen isbrytande kapacitet. Det ställer stora krav på konstruktionen av sådana fartyg.
De ryska LNG-leveranserna har till cirka 70 procent gått till Europa, medan resterande transporter riktats in på i första hand Kina.
Ryssland har stora fyndigheter av naturgas utmed sin ishavskust. Traditionellt transporteras denna i gasform via rörledningar från produktionsområdena i norr till marknaderna söderut. Sedan 2017 har dock transporten av komprimerad och flytande gas expanderat kraftigt, när det första isbrytande LNG-transportfartyget togs i drift. Sedan dess har flera sådana fartyg byggts och man har börjat bygga fler specialdesignade hamnar för att hantera LNG utmed den ryska kusten i Arktis.
Transporterna av LNG, i första hand från LNG-hamnen i Sabetta på Jamalhalvön, är liksom hela det ryska arktiska LNG-projektet sanktionerat av USA och EU, vilket ställer till en del problem för de ryska ägarna. Bland annat tillåts inte de 14 specialdesignade Arc7-fartygen, som byggdes mellan 2017 och 2020 i Sydkorea till europeiska och andra aktörer, att angöra EU-hamnar sedan de blivit sanktionerade (se faktarutan). seriefartyg har ryska intressen projekterat och byggt det första fartyget i en större serie fartyg med samma klassning. Det är det ryska varvet Zvezda Shipbuilding Complex, ett av Rysslands största varv, som bygger fartygen. Tankern, som fått namnet Aleksey Kosygin efter en sovjetisk politiker, är avsedd för året runt LNG-transport via NSR och ägs av det ryska rederiet Sovcomflot.
EU kringgår sina egna sanktioner
EU fortsätter köpa rysk LNG, trots sina egna och USA:s sanktioner mot det ryska LNG-projektet i Arktis, ”Arctic LNG 2”. Klimataktivistorganisationen Urgewald uppgav, i en artikel som publicerades på sjöfartsforumet gCaptain den 8 mars, att EU-länder köpte 1,54 miljoner ton LNG under februari månad, vilket är hela produktionen av LNG från Arctic LNG 2 under den perioden. Motsvarande för januari var 93 procent av produktionen.
Hela Arctic LNG 2-projektet är belagt med sanktioner som skall förhindra all export därifrån. Ändå köper EU-länderna, med EU:s goda minne, stora delar av produktionskapaciteten. De omfattande inköpen av LNG därifrån innebar att hela 21 fartygslaster med LNG levererades till EU-hamnar. Artikeln konstaterar också att inga LNG-laster skeppades till Kina eller andra kunder österut under februari. Det innebär att EU fortsätter att panikhandla LNG från Ryssland, trots de omfattande sanktioner som man själva lagt på den ryska gasproduktionen, som toppas av ett totalt importstopp från den 1 januari 2027. Detta alltså redan innan USA och Israel anföll Iran.
En pikant detalj vad gäller LNG-exporten till EU-länder och andra europeiska kunder är att transporten huvudsakligen hanteras av de två europeiska storrederierna Seapeak (Storbritannien) och Dynagas (Grekland), som har LNG-fartyg med den högsta isklassningen, Arc7. Dessa båda rederier tillåts alltså transportera LNG från den sanktionerade produktionen i Ryssland, till de allt tommare europeiska gasdepåerna. De båda rederierna svarade tillsammans för 17 av de 21 LNG-laster som anlöpte EU-hamnar med LNG från Ryssland i februari. Det är också noterbart att europeiska försäkringsbolag också tillåts att bidra till de försäkringar som krävs för att rederierna skall kunna låta fartygen genomföra sina transporter genom den arktiska isen. Man kan inte annat än le åt det hyckleri som omger den EU-ledda sanktionspolitiken.
En annan intressant utveckling, som dock är farlig för EU-länderna, är den ryske presidentens, Vladimir Putins, förslag om att redan nu under våren 2026 stoppa alla LNG-leveranser till EU. Detta som ett svar på att EU beslutat upphöra med all import av LNG från Ryssland från och med den 1 januari 2027.
Det var den 10 mars som Putin meddelade att han hade givit direktiv om att den ryska administrationen skall vidta förberedelser för att stoppa all export av LNG till EU genom att ”agera proaktivt i stället för att vänta på att dörren ska stängas i ansiktet på oss”. Putin menar att det nu finns möjlighet att ”omdirigera våra energivolymer till marknader som verkligen är intresserade och behöver ökade leveranser, och därmed säkra ett stabilt fotfäste i regioner med pålitlig långsiktig efterfrågan och konstruktiva partnerskap”.
Detta samtidigt som frustrationen ökar bland EU-ledarna för att man redan nu inte har tillgång till billiga planerade energileveranser från Ryssland i tillräcklig utsträckning, utan blir hänvisade till den påtagligt mycket dyrare spotmarknaden.
Det är med andra ord inte uteslutet att den oförsonliga retoriken från EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, och flera av EU-ländernas ledarfigurer kan komma att orsaka en kraftig ekonomisk baksmälla för hela unionen, när energipriserna rakar i höjden ännu mer, och den hårt kämpande industrin flyttar allt fler verksamheter bort från den egna kontinenten på grund av energihaveriet.
I detta sammanhang blir NSR en viktig funktion att upprätthålla för den ryska ledningen. Fartygstrafiken åt båda håll från de sibiriska hamnarna blir en alltmer avgörande faktor för den ryska handeln med omvärlden.