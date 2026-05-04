Kina planerar 200 000 satelliter i jättelik strategisk manöver

Skalan på det kinesiska sa­tellitprojektet saknar mot­stycke. Som jämförelse har marknadsledande Starlink idag cirka 9 600 satelliter i omloppsbana, medan Amazons kommande Kuiper-projekt siktar på omkring 3 200. Om Kinas planer för­verkligas skulle det innebära en total dominans av satelliter i låg omlopps­bana runt jorden.

Strid om frekvenser och regler

Kärnan i Kinas strategi handlar dock inte enbart om att faktiskt få upp hundratusentals fysiska enheter. Det handlar om en regulatorisk kupp. ITU tillämpar principen ”först till kvarn”, vilket innebär att den som först ansöker om specifika positio­ner och radiofrekvenser får förtur – även om satelliterna än så länge bara existerar på papperet.

Genom att registrera dessa enor­ma mängder satelliter tvingas andra operatörer, som SpaceX och Amazon, att ta hänsyn till de kinesiska reser­vationerna. Det skapar vad som kallas ”regulatorisk inblandning”, vilket medför två problem för konkurren­ter som Starlink: minskad sändar­effekt och försvårad planering. Det första uppstår då konkurrenterna kan tvingas sänka styrkan på sina sändare för att inte störa de reser­verade kinesiska frekvenserna. Det andra sker då västerländska satellitbolag måste ändra sina omloppsbanor och algoritmer för att navige­ra runt Kinas deklarerade zoner.

Strategisk kontroll

Bortom det civila internet handlar megakonstellationer om strategisk kontroll. Dessa nätverk är avgörande för framtidens krigföring, inklusive militär kommunikation, spaning, na­vigation och styrning av drönare. Ge­nom att ”ockupera” rymden i förväg kan Kina i praktiken diktera villko­ren för framtida infrastruktur, vilket är både billigare och effektivare än att försöka komma i kapp i efterhand.

Frågan kvarstår dock om projektet är tekniskt genomförbart. Att bygga och skjuta upp över 200 000 satelli­ter är en kolossal industriell uppgift, även för Kina. Trots SpaceX enorma kapacitet skjuter de idag som mest upp 1 500–2 000 satelliter per år. För att Kina ska nå sitt mål krävs en upp­skjutningstakt som mänskligheten aldrig tidigare varit i närheten av. Men även om bara en bråkdel av sa­telliterna faktiskt når rymden, har Kina genom sin registrering redan lyckats rita om kartan för rymdens framtida maktbalans.