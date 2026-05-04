Kina skjuter upp en satellit till omloppsbana med en Långa marschen-4B bärraket. Foto: Xinhua

Kina planerar 200 000 satelliter i jättelik strategisk manöver

  19:42
UTRIKES
Kina har informerat Internationella teleunionen (ITU) om sina planer på att skjuta upp hela 203 000 satelliter till mitten av 2030-talet. Siffran får alla nuvarande och planerade satellitprojekt att blekna, inklusive Elon Musks Starlink. Men experter menar att målet inte bara handlar om teknik – utan om att ”paxa” plats i rymden innan konkurrenterna hinner före.

Skalan på det kinesiska sa­tellitprojektet saknar mot­stycke. Som jämförelse har marknadsledande Starlink idag cirka 9 600 satelliter i omloppsbana, medan Amazons kommande Kuiper-projekt siktar på omkring 3 200. Om Kinas planer för­verkligas skulle det innebära en total dominans av satelliter i låg omlopps­bana runt jorden.

Strid om frekvenser och regler

Kärnan i Kinas strategi handlar dock inte enbart om att faktiskt få upp hundratusentals fysiska enheter. Det handlar om en regulatorisk kupp. ITU tillämpar principen ”först till kvarn”, vilket innebär att den som först ansöker om specifika positio­ner och radiofrekvenser får förtur – även om satelliterna än så länge bara existerar på papperet.

Genom att registrera dessa enor­ma mängder satelliter tvingas andra operatörer, som SpaceX och Amazon, att ta hänsyn till de kinesiska reser­vationerna. Det skapar vad som kallas ”regulatorisk inblandning”, vilket medför två problem för konkurren­ter som Starlink: minskad sändar­effekt och försvårad planering. Det första uppstår då konkurrenterna kan tvingas sänka styrkan på sina sändare för att inte störa de reser­verade kinesiska frekvenserna. Det andra sker då västerländska satellitbolag måste ändra sina omloppsbanor och algoritmer för att navige­ra runt Kinas deklarerade zoner.

Strategisk kontroll

Bortom det civila internet handlar megakonstellationer om strategisk kontroll. Dessa nätverk är avgörande för framtidens krigföring, inklusive militär kommunikation, spaning, na­vigation och styrning av drönare. Ge­nom att ”ockupera” rymden i förväg kan Kina i praktiken diktera villko­ren för framtida infrastruktur, vilket är både billigare och effektivare än att försöka komma i kapp i efterhand.

Frågan kvarstår dock om projektet är tekniskt genomförbart. Att bygga och skjuta upp över 200 000 satelli­ter är en kolossal industriell uppgift, även för Kina. Trots SpaceX enorma kapacitet skjuter de idag som mest upp 1 500–2 000 satelliter per år. För att Kina ska nå sitt mål krävs en upp­skjutningstakt som mänskligheten aldrig tidigare varit i närheten av. Men även om bara en bråkdel av sa­telliterna faktiskt når rymden, har Kina genom sin registrering redan lyckats rita om kartan för rymdens framtida maktbalans.

  19:42

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Christer Ericsson

maj 4, 2026

NASA:s Europa Clipper på väg mot Jupiter

oktober 15, 2024

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK NASA:s Europa Clipper har nu påbörjat sin långa resa mot Jupiter, där den ska undersöka Europa, en måne med ett enormt hav under ytan som kan ha förutsättningar för liv. Rymdfarkosten sköts upp i måndags ombord på en SpaceX Falcon Heavy-raket vid NASA:s Kennedy Space Center i Florida.

Storbritanniens hälsoläge förvärras

april 28, 2026

🟠 UTRIKES Storbritannien har under det senaste decenniet haft en minskning med mer än två år i förväntad livslängd med bibehållen hälsa, något som nu är under 61 år, vilket placerar landet näst sist bland ”rika länder”, enligt en studie från Health Foundation.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Dissent Into Madness: När makten använder psykiatrin som vapen
🟠 FILMRECENSION I en tid där samtalet om yttrandefrihet är mer polariserat än på länge, och avvikande röster snabbt avfärdas som ”galna foliehattar”, ”psykiskt sjuka konspirationsteoretiker” eller värre, kommer den kanadensiske Japan-baserade dissidenten, influencern, författaren och politiske analytikern James Corbetts dokumentär Dissent Into Madness som en kraftfull påminnelse om hur psykiatri kan användas för att tysta opposition. Den timslånga dokumentären, släppt i september 2025, är inte bara en genomgång av historiska och moderna övergrepp – den fungerar även som en varningssignal för så kallad politisk psykiatri.

maj 1, 2026

"Rage" på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

mars 4, 2026

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

maj 30, 2025

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

april 13, 2026

