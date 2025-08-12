Kina satsar på militära ”vargrobotar”

Det statliga TV-bolaget CCTV uppger att robotarna, som är en förbättrad version av tidigare generationer av robotar, kan ersätta mänskliga soldater under farliga förhållanden för att minska antalet förluster i strid.

Kina har investerat kraftigt i robotik, ett område där vissa experter säger att landet redan kan ha ett övertag över USA.

Militären har varit angelägen om att visa upp sina försvarsinnovationer – inklusive vapen som innehåller avancerad teknik som robothundar – i övningar med länder som Kambodja.

I en video som släpptes av CCTV den 6 augusti bär den senaste versionen av ”vargrobotarna” vapen på ryggen och går genom ett rökigt slagfält.

Robotarna kan klättra uppför trappor, bära tunga ryggsäckar och attackera mål, något som visas i dessa klipp.

Även om de verkar nästan identiska med ”vanliga” militära robothundar, har ”vargarna” förbättrat sin spanings- och attackförmåga, sade CCTV.