Kinas gigantiska fiskeflotta tömmer haven på fisk

UTRIKESFartyget Ever Given, som orsakade världshandeln enorm skada när hon på tvären blockerade Suezkanalen under en vecka, får inte lämna Suezkanalen och Egypten. Först måste man utreda ansvarsfrågor, förhöra besättningen och studera färddata. Klart är att kanalmyndigheten kräver miljardersättningar.