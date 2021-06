Huvudingången vid Wuhan Institute of Virology. Foto: Wikipedia/Ureem2805

UTRIKES

Kinas militär hade patent på vaccin mot Covid-19 oförklarligt tidigt i pandemin

En kinesisk militärforskare lämnade in ett patent för ett Covid-19-vaccin långt före västvärlden ens börjat ta de första stegen för att framställa egna vacciner och innan WHO hade klassat spridningen som en pandemi. Enligt flera bedömare visar detta att Kina hade god kännedom om viruset långt innan det började spridas världen över. Detta eftersom patentansökan skickades in bara fem veckor efter att Kina ens erkänt att viruset spreds från människa till människa. Forskaren i fråga, Zhou Yusen, dog under mystiska former mindre än tre månader efter att han lämnade in patentansökan.

Fler och fler detaljer börjar komma fram kring misstankarna om att coronaviruset SARS-CoV-2, som orsakar Covid-19 och drabbat världen med en påtagligt skadlig pandemi, i själva verket skapades i ett kinesiskt laboratorium i Wuhan. Det finns flera mystiska omständigheter som kastar tvivel över den officiella förklaringen som varit rådande sedan utbrottet började i Wuhan och som tvingat den amerikanska presidenten Joe Biden att beordra de amerikanska underrättelsetjänsterna att utreda den möjligheten. Antalet omständigheter och märkligheter ökar dessutom hela tiden. Tidningen The Australian har kunnat avslöja att det gjorts en patentansökan för ett Covid-19-vaccin, vilket lämnades in av Zhou Yusen, en kinesisk militärforskare, redan den 24 februari 2020. Det är bara fem veckor efter att Kina erkände att coronaviruset SARS-CoV-2 spreds i stor skala i Kina. Forskaren i fråga dog kort därefter under oförklarliga omständigheter och Kina sopade hela historien under mattan. Artikeln fortsätter Denna artikel är en del av den elektroniska utgåvan av Nya Tider. Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn Lösenord Kom ihåg mig Jag har glömt bort mitt lösenord

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.