Klankrig kan starta i Sverige

Det hela ska ha börjat med en till synes bagatellartad händelse, en 14-årig pojke som tillhör det kända kriminella familjenätverket Ali Khan, en klan från Mellanöstern som gjort sig kända för omfattande kriminell verksamhet i Sverige, blev nerknuffad från sin moped. Mannen som knuffade honom och därmed satte igång en kedjereaktion var en av medlemmarna i en konkurrerande kriminell invandrarfamilj kallad Simmo, även den från Mellanöstern.

Händelsen ledde till omfattande upplopp under fredagen förra veckan när hundratals invandrarmän slogs i Hjällbo centrum under flera våldsamma timmar på kvällen. Minst 32 personer omhändertogs av polis under fredagen och tre av dessa män, samtliga medlemmar i Ali Khan-klanen, har därefter häktats av polisen misstänkta för våldsamt upplopp. Samtidigt som medlingsmöten skett mellan de två involverade klanerna kom situationen att eskalera ännu mer och en man sköts ihjäl trots en stor polisiär närvaro. Nu råder ett omfattande hot om att upploppen och mordet blir startskottet på ett fullskaligt klankrig mellan den välkända kriminella klanen Ali Khan och den islamistanknutna Simmo-familjen där hundratals män från respektive klaner tar sig till Sverige för att delta.