Klassisk arkitektur kommer tillbaka

Tyskland är förstås lite speciellt. Att i detta land återuppföra byggna­der från 1800-talet och tidigare, byggnader som blev rov för andra världskrigets bombningar, kan tyck­as kontroversiellt.

Men egentligen har återskapandet av forna tyska byggnadsverk en lång historia. Ända sedan tiden efter andra världskriget har man i Tyskland återskapat historiska miljöer. Dres­den är ett exempel. Denna stad, täm­ligen utbombad efter den allierade eldstormen 1945, är nu återställd till sin forna storhet. Detsamma gäller Potsdam, det tyska Versailles, den ort som sedan barocken var kungasäte i Hohenzollrarnas Preussen. Här har allehanda kyrkor och slott återska­pats sedan 1950-talet. Och processen pågår än. Hela den centrala staden ska återfå sin traditionella prägel.

Nu har alltså denna preussiska vurm även nått den tyska huvudsta­dens centrum. Berlins stadsslott är återuppbyggt med funktion som mu­seum. Det är ett präktigt bygge som kan påminna om Drottningholm slott och Stockholms slott. Och nu står det där i mitten av staden, bland övriga traditionella arkitekturpärlor som Altes Museum och riksdagshuset. Borta är glas och krom, tillba­ka är klassiska fronter, kolonner och ornament.

Denna trend präglar hela Eu­ropa. I till exempel England har man nått rätt långt. Kung Charles III har länge sysslat med att propagera för klassisk arkitektur i nyuppförd form. I hans land finns många nya små samhällen med traditionell arkitek­tur. Exempel på detta är Poundbury i Dorset, Nansledan i Cornwall och Rivers Edge i Wimborne. Stilen kan kallas ”viktoriansk”. Och den är po­pulär bland gemene man, den fung­erar utmärkt att bo i. Till exempel har man inslaget med kringbyggda gårdar som ger lä i gården och en all­mänt trygg känsla.

Modernismens fixering vid fristå­ende huskroppar, utsatta för blåst och skapande en allmänt otrygg känsla, har här fått en motreplik, så att säga. Modernisthus med fokus på ljusinsläpp bygger enligt traditio­nalisterna på ett feltänk, en felaktig prioritering. Ty folk föredrar hellre intimitet och trygghet i sina lägenhe­ter än att det ska vara ljust. Och ett boende som känns intimt och tryggt får man i en fastighet med en kring­byggd gård. Och inte i en fristående huskropp där blåsten härjar, och som omges av ett ingenmansland där man inte vet vad som hör till hu­set och till allmänningen runt om. Bättre då med en fastighet som om­gärdar en inre gård. Ingen ”död zon” omger det, så där som punkthus och lamellhus ofta tenderar att ha.

En banbrytare för den nygamla byggstilen var luxemburgaren Leon Krier (1946–2025). Hans inflytande var kanske mest indirekt. Men han influerade till exempel spanjoren Richardo Bofill (1939–2022), som ri­tade hyreskomplexet Bofills båge på Medborgarplatsen i Stockholm. Det uppfördes 1990 och är ett bra exempel på nytraditionell arkitektur. Här finns sådant som fasader med pryd­nadspelare (”pilastrar”) och blind­fönster som skapar en palatsliknan­de symmetri. Därtill har vi statyer, en huskropp i form av ett hundra meter högt torn med rund genomskärning, samt den dominerande huskroppens bågform. Allt detta står sig som ett slående, och vackert, exempel på vad nyklassicismen kan förmå.