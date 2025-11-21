Förlagsbutiken
15 gram kött per person och dag. Det är vad klimatforskare förordar – och tänker genomdriva genom olika skatter som ska göra kött till en lyxvara endast rika kan förunna sig. Foto: AI-genererad

Klimatalarmisternas nya mål: Få svenskarna att sluta äta kött

  • , 19:16
INRIKES
En ny ”planetär kost” har lanserats av tongivande klimatforskare som menar att vi kommer att rädda både klimat och 15 miljoner liv om året – bara vi i det närmaste slutar äta kött. Endast en köttbulle om dagen – så lite kött ska svenskarna få äta i framtiden, om klimatalarmisterna med direkt koppling till mäktiga globalistorganisationer får sin vilja igenom.

I början av oktober spreds iv­rigt en nyhet av den svenska systemmedian. En så kal­lad ”planetär kost” hade lan­serats, vilket är en påstått klimat- och hälsovänlig kostinriktning som helt ska omkullkasta vad vi äter för mat. Maximalt 15 gram kött om dagen – eller en ensam köttbulle – det är vad den ”planetära kosten” ska begränsa oss till. Om vi i Sverige väljer att börja följa dessa nya globalistiska kostråd så skulle detta ”rädda 15 miljoner liv årligen”, påstår systemmedierna.

Trots den massmediala uppmärk­samheten och klimatalarmisters ju­bel togs budskapet inte emot med de öppna armar av det svenska folket som dessa önskade. I stället möttes det av en stor folklig vrede och kom­mentarsfält i sociala medier sväm­mades snabbt över av upprörda svenskar som hånade de nya kostråden.

Bakom de massmediala hyllning­arna om hur vi nu kan ”rädda jor­den” genom att blint lyda klimat­alarmister och den bakomliggande globalistiska agendan, finns det un­derliggande och allvarliga problem som systemmedia inte berättar om.

Nya Tiders granskning visar att kostråden i själva verket riskerar att kraftigt försvaga både Sveriges kvar­stående självförsörjningsförmåga och dessutom drabba svenskarnas hälsa.

Klimatalarmistisk rapport mot köttkonsumtion

En ny ”planetär hälsokost”. Det är med så svulstiga ord som klimat­alarmistiska forskare beskriver sina planer om att helt omdana jordens matkonsumtion och till slut tvinga mänskligheten att bli vegetarianer, i enlighet med Agenda 2030 som Nya Tider granskat flera gånger.

I rapporten med titeln ”The EAT– Lancet Commission on healthy, sus­tainable, and just food systems”, publicerad i den medicinska tidskriften The Lancet, rekommenderar fors­karna att intaget av rött kött minskas till ynka 15 gram per dag. Det mot­svarar en medelstor köttbulle. Det är en markant skillnad från dagens livsmedelsråd som ligger på cirka 750 gram rått kött, eller 500 gram tillagat kött i veckan. I stället menar klimatforskarna att man bör äta cir­ka 500 gram frukt och grönt och mer baljväxter och nötter. Man får även äta 30 gram fisk och skaldjur och 30 gram fågel om dagen.

Det påstås inte bara vara bra för klimatet, utan också för oss själva.

– Rekommendationen bygger på den bästa expertisen när det gäller hälsoforskning, för att få bästa möj­liga utfall för din egen mänskliga häl­sa, sa den kända klimatalarmisten, forskaren Johan Rockström till SVT.

Johan Rockström, den mest framstående av författarna bakom rapporten om drastiskt minskat köttätande, är en av de mest uttalade och ledande klimatalarmisterna i världen. Hans kamp mot köttet kan därför inte viftas bort som ännu ett exempel på galna klimatfantasier, då han bland annat är verksam som rådgivare till FN och flera länders regeringar, inklusive den svenska. För att ”rädda planeten” från köttätarna förordar han att dagens styrelseskick ersätts med ett globalt styrt system som kan genomdriva föränd¬ringar mot folkens vilja. Foto: PID

 

Rockström är medförfattare till rapporten. SVT var likt andra eta­blissemangsmedier snabba med att föra ut propagandan utan kritiska motfrågor trots att det går rakt emot etablerad svensk forskning i ämnet.

Genom att förhindra människor i Väst att äta kött, eftersom det bara är dessa som följer klimatalarmisternas ideologi och politik, skulle det leda till att 15 miljoner färre människor dör varje år, påstår rapportförfat­tarna.

– Om vi ställer om till en hälsosam kost, rik på växtlighet, så kan vi förebygga 15 miljoner dödsfall per år globalt. Vi kan också halvera klimat­utsläppen från livsmedelssystemet, sa Line Gordon, professor i ”hållbar utveckling” och en av huvudförfat­tarna till rapporten som publicerats i medicinska tidskriften The Lancet.

En global omställning av kosten skulle kosta 500 miljarder dollar per år att genomföra, eller runt 4 900 miljarder kronor årligen, men det är pengar som skulle kunna tjänas in tiofalt, enligt forskarna.

Eftersom människor visat sig vara motvilliga till att följa klimatalarmis­ternas uppmaningar är det tänkt att i västvärlden och Sverige införa nya hårda straffskatter som ska göra det omöjligt för andra än de abso­lut rikaste att fortsätta äta kött. För vanliga svenskar ska kött på så vis förvandlas till en lyxvara som man på sin höjd endast kan unna sig vid högtider.

Omfattande kritik – från medborgare och forskare

Edward Blom, svensk gastronom, är kritisk till de klimatalarmistiska kostråden som han menar kommer att sänka livsglädjen genom att maten blir ”äcklig”. Stillbild: Efter Fem, TV4

Att sätta som mål att kraftigt be­gränsa svenskarnas köttkonsumtion av påstådda hälso- och miljöskäl får dock kraftig kritik, både av vanliga svenskar som i tiotusental valt att kommentera på sociala medier, och av folkkära profiler som gastro­nomen Edward Blom.

– Det är både längre liv, rädda klimatet och dessutom mer rättvisa mellan u-land och i-land. Så man kanske späker sig och tror att man räddar planeten och det enda man gör är att få ett par år till på långvår­den, säger han i Efter fem på TV4.

Edward Blom poängterar att om man skulle börja äta som rapporten uppmanar, så skulle det innebära en försämring av självaste livsglädjen.

– Man glömmer elefanten i rum­met och det är att ren vegankost är ganska äcklig. Det säger de (forskar­na) inte rent ut. Det handlar om en livsglädjesänkning om man gör det här fullt ut.

Det är även andra forskare som är starkt kritiska till rapporten. Pro­fessor Fredrik Nyström, överläkare i internmedicin som har forskat om hälsa i över 30 år, är en av dem.

Fredrik Nyström, professor och överläkare i internmedicin som har forskat om hälsa i över 30 år, ser stora hälsorisker med minskat köttätande. Foto: Linköpings universitet

– Som forskare och läkare som arbetar med kost tycker jag inte det finns någon som helst anledning att, utan att ha gjort riktiga studier, re­kommendera att man plötsligt ska minska så radikalt på en så livsnöd­vändig näringsrik produkt som kött bara för att man tror att det kommer att bli bra för miljön genom att mins­ka koldioxidproduktionen, sa han till TV4.

Han sätter fokus på att det är väl­etablerat att en avsaknad av kött le­der till hälsomässiga problem som kräver specialkost. Samtidigt är de nackdelar som framhävs ofta ett re­sultat av att köttet är processat och med tillsatser.

– För mig som läkare är det väldigt tydligt att de som äter strikt vegansk mat ofta får till exempel vitaminbrist av allvarligt slag om de inte äter vi­tamintillskott. Och studier som anses visa på risker med att äta mycket kött bygger ofta på rena statistiska samband där man räknar in dåligt kött av olika slag, såsom rökta kor­var och korv med mycket salt i kött­konsumtionen. Det räcker ofta för att förklara risksamband som man me­nar sig ha hittat, påtalade han vidare.

Om tankarna att svenskar ska kunna rädda miljontals liv genom att avstå kött har han inget positivt att säga.

– Det finns inte ens några studier i dag som visat att man på lång sikt blir friskare av att äta vegetarisk mat. Så varför skulle det vara bra att komma bra nära den köttnivån plötsligt för oss människor? Man vet alldeles för lite om konsekvenserna på både mil­jön och på människan.

Nötkött är både näringsrikt och viktigt för självförsörjningen – och därmed något globalister vill få bort. Foto: X

 

Karl Björkman

november 21, 2025

