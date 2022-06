Klimatlagen saknar vetenskapligt stöd och medför planekonomisk politik – därför bör den upphävas

🟠 Det är ett kontroversiellt och utmanande påstående, men alltså titeln på en ny dokumentär från den svensk-engelske journalisten och filmskaparen Pelle Taylor. Han har tillgång till de stora medierna, då han tidigare varit redaktör för dagstidningar som The Guardian och The Times, trots att filmerna är skarpa och politiskt inkorrekta. Detta är den andra delen i en planerad trilogi om Sveriges förfall. Den första delen, Sweden, Dying to be Multicultural som kom 2017, lyckades han få samproducerad med streamingbolaget Amazon Prime.