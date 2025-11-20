Kongressen säger ja till att offentliggöra Epstein-filerna

Efter månader av motstånd från Donald Trump gjorde presidenten nyligen en helomvändning och uppmanade republikanska kongressledamöter att rösta ja till den föreslagna ”Epstein Files Transparency Act”. Enligt många bedömare var det ett taktiskt drag, då tillräckligt många republikaner redan hoppat av partilinjen för att lagen ändå skulle gå igenom.

Med överväldigande majoritet kom sedan både Representanthuset och Senaten att anta lagen, som ger Justitiedepartementet 30 dagar att publicera Epstein-utredningen i en sökbar databas. Lagen berör dock endast dokument som inte är säkerhetsklassade eller liknande, och medger en rad undantag.

Justitiedepartementet får undanhålla eller ta bort:

Identiteter, personliga eller medicinska uppgifter om Epsteins offer

Material som visar eller innehåller barnmisshandel eller övergrepp

Information som utgör ”ett uppenbart obefogat intrång i den personliga integriteten”

Uppgifter som kan påverka nationell säkerhet eller diplomati