Konjunkturinstitutet varnar för stagflation

I Konjunkturinstitutets (KI) senaste redovisning av konjunkturläget, som publicerades den 21 juni, varnar KI för att BNP-tillväxten bromsar in. Man konstaterar: ”Den skyhöga inflationen för svensk ekonomi in i en lågkonjunktur”. Det är hushållens negativa syn på utvecklingen som drar ner KI:s slutsats. Indikatorn är nere på samma nivå som under finanskrisen 2008/2009. Företagens syn på ekonomin är väsentligt starkare, med en positiv syn på nuläget och den närmaste framtiden.