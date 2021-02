VETENSKAP OCH TEKNIK

Konsekvenserna av Covid-19 på vår kosthållning och hälsa

Nästan en tredjedel av mänskligheten har gått upp i vikt under pandemin, trots medvetenheten om sambandet mellan fetma och komplikationer vid Covid-19. Data för denna forskning samlades in via Ipsos Global Advisor från den 23 oktober till den 6 november 2020.

En ny global studie, som genomförts i 30 länder, tittar på effekterna av Covid-19 gällande kostrelaterade hälsoval. Den har funnit att trots att många är medvetna om den möjliga kopplingen mellan fetma och komplikationer vid Covid-19 har människor runt om i världen gått upp i vikt under krisen. Undersökningen genomfördes i 30 länder runt om i världen via Ipsos Online Panel system: Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Kina, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Hong Kong, Ungern, Indien, Israel, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Peru, Polen, Ryssland, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sverige, Turkiet och USA. Under pandemin har nästan en tredjedel (31 procent) av världens befolkning gått upp i vikt. Många (45 procent) tror att det finns ett tydligt samband mellan fetma och att drabbas av svårare symtom vid Covid-19. Av de 45 procent av människor som försöker gå ner i vikt globalt vill nästan två tredjedelar (62 procent) gå ner i vikt som de fått innan pandemin och endast 15 procent av de som försöker gå ner i vikt gör det för att minska risken för Covid-19.

