Konservative debattören Charlie Kirk skjuten till döds under event

Under en öppen debatt vid Utah Valley University, framför tusentals åhörare, sköts den konservative profilen Charlie Kirk till döds.

Kirk satt i ett tält och var i färd med att svara på frågor om transsexuella skolskyttar och massmördare i USA när ett gevärsskott hördes. Skottet träffade först den ballistiska skyddsplatta som Kirk bar under sin t-shirt och kulan studsade därifrån upp och träffade honom i halsen. Skottet syntes på flera videoklipp som publicerats på sociala medier och där ser man Kirk falla ihop samtidigt som hans vita t-shirt färgades röd av blod. Han fördes till sjukhus, men konstaterades ha dött av sina skador en knapp timme efter skjutningen.

En misstänkt person greps på universitetsområdet men har sedermera dementerats vara skytten, personen är dock fortfarande misstänkt för inblandning i dådet. Vidare har filmklipp publicerats på sociala medier som visar en annan misstänkt skytt uppe på ett tak runt 200 meter bort från talarplatsen. Den riktige skytten är enligt FBI ännu på fri fot och jagas av en gigantisk polisinsats med poliser inkallade från flera närliggande städer.