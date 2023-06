Konspirationerna tar steget ut i offentligheten

🟠 LEDARE. Om världen någonsin varit nära att få en världsregering så är det nu. WHO samlade nyligen Världshälsoförsamlingen för att lägga sista handen vid ändringar i det Internationella hälsoreglementet (IHR) som anger vilka uppgifter och befogenheter WHO har. Det är skrämmande läsning. Hänsyn till mänskliga rättigheter och friheter stryks helt sonika bort ur reglementet. Man stryker också att WHO ger råd som är icke-bindande, så att medlemsländerna blir juridiskt skyldiga till att åtlyda alla direktiv som WHO utfärdar. Det kan röra sig om restriktioner, nedstängningar och vaccinationskampanjer. Reglementet utökas dessutom till att gälla även mellan pandemier, och vid potentiella hälsohot – det vill säga hela tiden.