Konspirationsteorier – galna lögner eller galna sanningar?

🟠 KRÖNIKA Om din diskussionspartner svarar att det du säger är en konspirationsteori faller alla dina argument platt till marken. Det är ett väldigt bra ord för att få tyst på sanningen.
🟠 LEDARE Globalisterna har kommit fram ur skuggorna och presenterar öppet allt fler av sina galna och människofientliga planer. I en rasande takt har ”konspirationsteorier” blivit konspirationsfakta. Det vi ser är dock bara toppen på isberget. Bakom kulisserna bedriver deras ofantligt stora globala nätverk ett intensivt arbete dygnet runt. I deras enorma arbetsmaterial kan vi se vad de planerar för oss härnäst. Det gäller att hålla sig ajour med det, då vår demokrati, frihet och framtid står på spel.
🟠 KRÖNIKA Vänstern gullar med islam, utan att inse att det är en religion som är fundamentalt oförenlig med den västerländska upplysningstraditionen, och utgör ett existentiellt hot mot den demokratiska samhällsordningen. Inte främst på grund av våldsbejakande extremism, utan på grund av islams inbyggda teokratiska ideologi. Det menar religionsläraren Staffan Mörner.
🟠 LEDARE Jihadism är ett stort problem. Vi har fått erfara terrordåd även hemma i Sverige, vilket lett till en permanent ändrad stadsbild med jihadistbarriärer i betong och stål på våra gator. Men vem släppte in muslimerna i Sverige? Vem var det som byggde upp talibanerna och finansierade Islamiska staten? Media får allmänheten att fokusera på symptomen samtidigt som man aktivt döljer orsakerna.
🟠 KRÖNIKA Historikern doktor Karol Tadeusz Nawrocki avlade onsdagen den 6 augusti presidenteden i en symbolisk ceremoni. Hela invigningen av den nye presidenten och hans ämbete bestod av fyra delar och tog nästan en hel dag i anspråk.
🟠 LEDARE Donald Trump har gjort många bra saker, men nu vänder sig hans närmaste allierade mot honom. Även om han menar att det är han som är MAGA, så har han tagit ett rejält kliv bort från den rörelse som utgör Make America Great Again. Att Elon Musk startat ett eget parti är ett tecken i tiden, men kanske inte heller för mycket att hoppas på. Men förändring går sällan så snabbt som man skulle vilja och nu har ändå bollen tack vare Trump oåterkalleligt rullat i gång. Den har redan ordentlig fart och kommer att rulla allt snabbare – med eller utan Trump.
🟠 DEBATT Varför sker Västs attacker så ofta på helgerna? Är det för att man ska få tid att få kontroll på marknaden, så att allt verkar vara som vanligt? Men det är det inte, och med tanke på den allt högre risken för krig borde bland annat guldet rusa. Det menar finansanalytikern Magnus Sten¬lund, som skriver att han fortfarande har visst hopp kvar om Trump, men att det hänger på en skör tråd.
🟠 EKONOMI EU-länderna har under lång tid haft en fördel i handeln med USA, i den meningen att amerikanska företag drabbats av högre tulltariffer vid export till ett EU-land, än vad företag med säte i EU har belastats med vid export till USA.
🟠 BOKRECENSION Vad har kyrkan gemensamt med marxismen, som hatade alla religioner? I västvärlden, men kanske främst i Sverige, uppstod en märklig sammansmältning där marxistiska idéer spreds genom kyrkliga institutioner. Johan Sundeen går på djupet i denna fråga i en närmast akademisk stil, ett standardverk med ambitiös källförteckning.
🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.
🟠 KULTUR Konst kan, som vi vet, ha flera lager av betydelser. I fallet med Dick Bengtsson blir det lite extra avancerat. Faktiskt så pass avancerat att galleriet som ställer ut honom censurerar hans konst. Och inte nog med det. En samtida konstnär som säger att hon kan prata med de döda citerar honom från andra sidan, och aktivistiska kulturprofiler tillskriver honom ideal han aldrig ställt sig bakom. En besynnerlig gravskändning av ett unikt konstnärskap pågår i Stockholm fram till mitten av september.
🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Det amerikanska IT-företaget Cisco satsar stort på framtidens kvantteknologi, som har potential att revolutionera hur datorer fungerar. Ett nytt tekniskt genombrott kan påskynda utvecklingen av kvantdatorer med flera decennier – och lägga grunden till ett globalt kvantinternet.
🟠 REPORTAGE Riksdagsledamoten Elsa Widding, tidigare SD, har startat ett nytt parti som hon hoppas att svenskarna ska sluta upp bakom i riksdagsvalet 2026.
🟠 REPORTAGE Under torsdag till söndag, 12–15 juni, håller den hemlighetsfulla Bilderberggruppen sitt 71:a årliga möte, denna gång i Sverige, på Grand Hotel i Stockholm. En demonstration är nu planerad för att försöka sätta strålkastarljuset på den.
🟠 HISTORIA I medeltidens Europa kunde det löna sig att vara villig att strida för sitt land. Då kunde man nämligen bli riddare och i Sverige hade riddaren mycket hög rang.
🟠 HISTORIA Vi svänger av från vägen mellan Skara och Falköping. Vi har passerat utsiktsplatsen Trandansen vid Hornborgasjön och färdats genom ett mjukt böljande landskap. Nu ska vi besöka Gudhems klosterruin som ligger i anslutning till församlingskyrkan i Gudhem.
🟠 UTRIKES USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. meddelade på tisdagen den 5 augusti uppsägningen av 22 kontrakt för att utveckla budbärar-RNA (mRNA) vacciner, till ett värde av nästan 500 miljoner dollar i offentliga medel.
