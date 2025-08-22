Logga in
Kollapsad byggnad synlig. BBC:s korrespondent Jane Standley rapporterade direktsänt från New York samtidigt som texten talade om att ”Den 47 våningar höga Salomon Brothers-byggnaden nära World Trade Center har också rasat”. Men denna 7 World Trade Center syns fortfarande i bakgrunden (röd pil) och stod kvar i 25 minuter innan den plötsligt kollapsade. BBC kallar fortfarande uppmärksamheten kring att de i förväg visste att ”Byggnad 7” skulle kollapsa för en konspirationsteori med ursäkten att de fått uppgifterna från Reuters, som bara råkat göra ett ”misstag”. Stillbild: YouTube (som känner sig tvingade att i en blå faktaruta hävda att attacken utfördes av al-Qaida)

Konspirationsteorier – galna lögner eller galna sanningar?

  • , 18:54
OPINION: CHRISTER ERICSSON
Nya Tider utrikesredaktör redogör i denna opinionstext för hur konspirationsteorier blir till konspirationssanningar och hur etablissemanget och systemmedia försöker att förneka eller grumla detta trots uppenbara bevis. Han listar en rad historiska exempel och deras sanningshalt, samt vad man bör dra för slutsatser av detta.

  • , 18:54

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Christer Ericsson

augusti 22, 2025

Claes Lindh:

Så kapades Svenska kyrkan

🟠 BOKRECENSION Vad har kyrkan gemensamt med marxismen, som hatade alla religioner? I västvärlden, men kanske främst i Sverige, uppstod en märklig sammansmältning där marxistiska idéer spreds genom kyrkliga institutioner. Johan Sundeen går på djupet i denna fråga i en närmast akademisk stil, ett standardverk med ambitiös källförteckning.

av Claes Lindh
augusti 22, 2025

Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025
Johannes Berg:

Det Konstmuseet inte vill se

🟠 KULTUR Konst kan, som vi vet, ha flera lager av betydelser. I fallet med Dick Bengtsson blir det lite extra avancerat. Faktiskt så pass avancerat att galleriet som ställer ut honom censurerar hans konst. Och inte nog med det. En samtida konstnär som säger att hon kan prata med de döda citerar honom från andra sidan, och aktivistiska kulturprofiler tillskriver honom ideal han aldrig ställt sig bakom. En besynnerlig gravskändning av ett unikt konstnärskap pågår i Stockholm fram till mitten av september.

av Johannes Berg
juni 8, 2025

Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

