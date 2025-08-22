Konspirationsteorier – galna lögner eller galna sanningar?

🟠 LEDARE Donald Trump har gjort många bra saker, men nu vänder sig hans närmaste allierade mot honom. Även om han menar att det är han som är MAGA, så har han tagit ett rejält kliv bort från den rörelse som utgör Make America Great Again. Att Elon Musk startat ett eget parti är ett tecken i tiden, men kanske inte heller för mycket att hoppas på. Men förändring går sällan så snabbt som man skulle vilja och nu har ändå bollen tack vare Trump oåterkalleligt rullat i gång. Den har redan ordentlig fart och kommer att rulla allt snabbare – med eller utan Trump.