Bovaer tillsätts i kornas foder för att tvinga dem att producera mindre metangas, något som sker i deras normala matsmältning. Metan pekas av klimatalarmister ut som en gas som driver på ”klimatnödläget”. Bovaer är ett misstänkt genotoxiskt ämne som måste hanteras med skyddshandskar och har kritiserats för att vara både riskfyllt och onödigt, men påtvingas ändå bönderna. Redan efter några veckors storskalig användning i Danmark började rapporter strömma in om att korna mår dåligt av kemikalien. Nu utreder danska myndigheter ämnet. Arla har också stoppat försök med Bovaer i Storbritannien. Den 12 november meddelade Norsk Melkeråvare, den största uppsamlaren och distributören av mjölk i Norge, att man tillfälligt stoppar användning av Bovaer i väntan på mer forskning. Ursprungligen var planen att göra det obligatoriskt för mjölkgårdarna från år 2027. Foto: eDairyNews

Kor blir sjuka, kollapsar och dör: Danska bönder slår larm om klimatfodertillsatsen Bovaer

  • , 21:39
Käppar i hjulet på globalistagendan
Sedan den 1 oktober har bönder i Danmark under böteshot tvingats utfodra kor med Bovaer för att ”stoppa global uppvärmning”. Detta då en ny lag kräver metanreducerande foder. Inom bara några veckor slog danska bönder larm om att något var fel med korna. De blev sjuka och producerade mindre eller ingen mjölk alls. Vissa kor kollapsade och en del har även fått avlivas. Systemmedia mörkar, medan alternativa medier hjälper bönderna att bli hörda. Motståndet växer i samma takt som folk får upp ögonen för vad som pågår. Arla har redan tvingats backa.

Den 1 oktober i år gjor­de den danska reger­ingen utfodring med Bovaer obligatorisk för djuruppfödare med besättningar på över 50 kor. Det kontroversiella beslutet innebär att dessa gårdar måste tillsätta Bovaer i kornas foder under minst 80 dagar om året. Jordbrukare som inte följer reglerna riskerar kännbara böter.

Bovaer har tagits fram för att minska mängden metan som korna rapar och fiser som en del av sin naturliga ämnesomsättning, då det påstås bidra till en uppvärmning av jordens klimat.

Rapar och fisar från kor hotar hela vår existens, om vi får tro propagandisterna för ”global uppvärmning”. FN:s miljöprogram (UNEP) skrev år 2021 en rapport med rubriken ”Metanutsläpp driver klimatförändringarna. Så här kan du minska dem”. I den står det att boskap, till största delen kor, står för ungefär 32 procent av de mänskligt orsakade metanutsläppen. Dessa utgör i sin tur 30 procent av växthusgaserna som de påstår driver på ”global uppvärmning”. Lösningen enligt UNEP, som öppet samarbetar (läs: tar direktiv från) WEF är ”ny teknik” som Bovaer och att vi människor drastiskt minskar vår köttkonsumtion, ”övergår till växtbaserad mat och anammar alternativa proteinkällor” som sojaprodukter, insekter och syntetiskt kött. Bild: Alliance for Natural Health

 

Det finns cirka 2 000 mjölkbönder i Danmark, varav runt 1 400 tros ha börjat utfodra Bovaer sedan den 1 oktober. Det gick inte ens en månad innan larmen från upprörda bönder började strömma in. Mjölkbönderna rapporterar att kor som de tvingats ge Bovaer har drabbats av allt från feber och diarré till sår och inflam­mationer, samt att kor i flera fall även har kollapsat och dött. Många uppger också att fertiliteten har på­verkats. Att detta sker efter bara några veckors användning av den kontroversiella klimatfodertillsat­sen Bovaer anser flera iakttagare är både uppseendeväckande och alar­merande. Vad händer med korna på längre sikt och vad innebär det för människor som dricker mjölken?

Bovaer är ett fodertillsatsmedel som innehåller den aktiva ingrediensen 3-nitrooxypropanol (3-NOP) som hämmar ett specifikt enzym i djurets matsmältningssystem. Tillverkaren DSM-Firmenich hävdar att det ska minska metanproduktionen (rapar och fisar) med 30–45 procent hos mjölkkor. 3-NOP är en syntetiskt framställd organisk förening som är nära besläktad med andra nitratestrar som brukar användas för tillverkning av sprängämnen och drivmedel. Bovaer innehåller även propylenglykol och kiseldioxid. Tillverkaren menar att ämnet är helt säkert, men en titt på amerikanska livsmedelsverket FDA:s text om 3-NOP visar att det är direkt farligt, åtminstone för människor: ”Varning: Inte avsett för människor. Försiktighet bör iakttas då produkten hanteras. 3-nitroxypropanol kan skada manlig fertilitet och reproduktionsorgan, är potentiellt skadligt vid inandning, och orsakar hud- och ögonirritation. Personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, skyddsmask och skyddshandskar, bör användas då produkten hanteras.” Skärmavbild: BBC

 

Vägrar trots hot om böter

En av de danska mjölkbönderna som slagit larm är Anders Ring, som har 600 kor nära den lilla staden Gredstedbro i södra Danmark. Han intervjuades nyligen av det brittiska veckomagasinet Farmers Guardian, vilka återger hans ord i en artikel från den 10 november. Ring berättar för branschmagasinet att flera hälsoproblem dök upp tämligen snart i hans besättning, när han började tillsätta Bovaer i kornas foder. Mjölk­produktionen minskade också mar­kant, så redan den första månaden slutade han därför med ”klimattill­satsen” trots risken att bötfällas. Ring berättar vidare hur han snabbt note­rade en tydlig förbättring av kornas hälsa så snart han tog bort Bovaer ur deras foder. Han skräder inte orden:

– Enligt min mening är Bovaer ett gift. Sedan vi började utfodra Bovaer har vi haft en explosion av digital dermatit, och många kor [har visat tecken på] dålig reproduktion.

Anders Ring är en dansk mjölkbonde som bestämde sig för att sluta med Bovaer efter att ha utfodrat sina kor med det och redan efter en månad sett en dramatisk minskning av besättningens allmänna hälsa och mjölkproduktion. ”Sedan vi slutade ge det har våra kors hälsa förbättrats rejält. Redan två dagar efter att vi slutade ge Bovaer minskade deras cellantal (SCC) med mer än 20 procent”, berättar han. Foto: Privat via Farmers Guardian

 

Digital dermatit (DD) är en sjuk­dom som karaktäriseras av smärt­ande och smittsamma sår i karled (längst ned på benet), kronrand (del av klöven) och klövspalt (mellan klö­varna) hos nötkreatur.

Han berättar vidare att automa­tiserade övervakningssystem kopp­lade till mjölkningsutrustningen började slå larm kort efter att Bovaer introducerats i fodret:

– Jag märkte att mitt datorsystem började flagga och köra hälsokontroller på många fler kor än normalt, och korna har också haft mycket högre somatiska celltal än vanligt.

Somatiskt celltal (SCC) är ett mått på antalet vita blodkroppar i ett mjölkprov. Det används för att iden­tifiera juverinflammation hos kor, och används allmänt inom lantbruk för att bedöma djurens hälsa. Juver­inflammation är ett av de största problemen för mjölkbönder, då det helt slår ut mjölkproduktionen på kort sikt och långsiktigt minskar mjölkkons livslängd (se bildtexten ”Juverhälsa helt avgörande”).

Juverhälsa är helt avgörande för kornas välmående, mjölkproduktionen och därmed böndernas lönsamhet. Mastit eller juverinflammation och höga celltal är helt förödande. Kortsiktigt uteblir mjölkproduktionen under 12 dagar på grund av antibiotikabehandling och karenstid. Långsiktigt brukar det resultera i fler återfall och att mjölkproduktionen upphör mycket tidigare än normalt, vilket leder till att kon måste ”lämna besättningen” (läs: avlivas). Det är dessutom mycket smärtsamt för kon och innebär inte sällan höga veterinär- och läkemedelskostnader samt merarbete för bonden. Foto: Agricam

 

Globalisterna kontrar

Tillverkaren av Bovaer, det multinationella företaget DSM-Firmenich, har känt sig tvingade att gå ut med ett pressmeddelande:

”Vi är djupt engagerade i att skyd­da boskapens hälsa och välbefinnan­de, stödja mjölkgårdarnas prestanda och säkra mjölkproduktionens fram­tid, vilket vi konsekvent har gjort i årtionden.”

DSM-Firmenich är företaget som tillverkar Bovaer®. Det bildades år 2023 genom en sammanslagning av holländska Royal DSM och schweiziska Firmenich. De beskriver sig själva med orden: ”Vi är innovatörer inom kost, hälsa och skönhet. Och vi bidrar till framsteg.” Okänt för många är att de tillverkar de kemiska luktämnena i många av världens mest kända parfymer, som Yves Saint Laurents Black Opium och Kilians Good Girl Gone Bad. De tillverkar även en mängd UV-filter (till exempel PARSOL® SLX, PARSOL® DHHB och PARSOL® EHT), som finns i de flesta kända solkrämer och stoppar upptaget av livsviktigt D-vitamin. Globaliststiftelsen World Economic Forum (WEF) beskriver DSM-Firmenich som en ”strategisk partner” och de åtnjuter även generösa utvecklingsbidrag från den globalistiska finansieringsstiftelsen Gates Foundation. Skärmavbild: DSM-Firmenich

 

Kritiker i sociala medier kommen­terade det med att det mer lät som intetsägande floskler och marknads­föring än ett svar på de allvarliga hälsoproblem som rapporterats. Det globalist-allierade företaget försökte sedan tona ned situationen och marginalisera de många bönder som sla­git larm:

”För närvarande använder cirka 1 400 danska bönder Bovaers foder­tillskott, och vi är medvetna om att vissa bönder de senaste dagarna har uttryckt viss oro över sina kors hälsa. Vi samarbetar aktivt med relevanta organisationer för att säkerställa att alla dessa problem utreds fullt ut och åtgärdas korrekt.”

Storföretaget använde sedan bland annat egengjorda utredningar för att urskulda sig och kungjorde:

”I tidigare rapporterade fall iden­tifierades inte Bovaer som en bidra­gande faktor till de hälsoproblem som lyfts fram.”

Kritiker liknar det med hur vac­cinföretag agerar, som ofta hänvisar till egengjorda studier som bevis för att deras produkter inte alls orsakar de biverkningar, skador och död som sjukvården och drabbade anmäler. Kritiken mildrades knappast av att DSM-Firmenich gång på gång sagt att deras produkt är ”bevisad, effektiv och säker”, ord som ringer falskt i mångas öron efter covid-årens medi­cinska tyranni och påtvingade ”vac­ciner”.

Andra iakttagare menar att varken politiker eller ens kontrollmyn­digheter går att lita på längre, då de gång på gång visat sig gå globalister­nas ärenden – oaktat folkviljan, sta­tistik eller ens vetenskapliga bevis.

Svensk bonde varnade tidigt för Bovaer

Redan i januari rapporterade Nya Tider om britter som i protest mot Bovaer och Arla, som infört kemikalien på gårdar i Storbritannien, lade upp bilder i sociala medier där de häller ut mjölken i toaletten (se ”Vrede mot Arla – ’klimatfoder’ kan skada dina gener” i NyT nr 1/2025).

En som tidigt reagerade mot införandet av Bovaer är Claes Jonsson, ordförande för intresseföreningen Sve­riges Mjölkbönder, som Nya Tider intervjuade i decem­ber förra året för vår artikel. Den 6 januari uppmanar han i lantbrukstidskriften ATL alla mejerier:

”Stoppa omedelbart användningen av och eventuella planer på att börja använda Bovaer eller annat liknande fodertillskott. Vi vill vare sig riskera vår egen hälsa, våra djurs hälsa eller konsumenternas förtroende!”

Jonsson konstaterar att: ”Konsumenterna är rädda för denna kemikalie och vill inte att djuren ska få den. Det kan vara farligt för oss mjölkbönder att handskas med fodertillskottet i sin rena form. Det är väldigt dyrt.”

Claes Jonsson, ordförande för intresseföreningen Sveriges
Mjölkbönder. Foto: Nya Tider

 

Han reagerar på att Lantbrukarnas riksförbund (LRF) okritiskt försvarar Bovaer:

”LRF har ryckt ut och skriver att Bovaer inte är farligt för djuren. Vem företräder LRF här? Lantbrukaren som tvingas blanda in preparatet, mejeriet som vill vinna klimatpoäng eller klimatrörelsen som inte bryr sig om vare sig djur eller bönder i sin iver att minska kornas metanutsläpp?”

Han berättar vidare om att tester i Danmark med Bo­vaer visat att om ”ungdjur får det minskar foderkon­sumtionen och tillväxten minskar betydligt”. Han drar därför den logiska slutsatsen: ”Rimligtvis borde kon­sumtionen och därmed mjölkmängden minska hos mjölkande kor också. De försök som gjorts omfattar inte ens en hel laktation så vi vet inget om hur fertilitet eller framtida laktationer påverkas.”

Danmark utreder

Ida Storm, direktör för Danska jord­bruks- och livsmedelsrådet för nöt­kreatur (DAFC), gav i mitten på no­vember sin branschorganisations syn på saken. Hon var oväntat för­siktig:

– Vi känner till några fall där mjölkbönder rapporterar problem efter att ha börjat använda Bovaer. Detta är naturligtvis mycket oro­ande för oss. Djurens välfärd får inte äventyras. Samtidigt är vi förvånade, eftersom ingen forskning eller stor­skaliga försök har visat på några problem.

Hon sätter medvetet eller omed­vetet fingret på att forskning och studier, gjorda eller bekostade av till­verkarna av de produkter som ska synas, sällan eller aldrig ser minsta risk med dem – speciellt inte när det finns en bakomliggande globalistagenda.

 

Storm tillade att DAFC har lanserat en online-undersökning där mjölk­bönder kan rapportera problem:

– Vi hoppas snabbt få veta mer och förhoppningsvis hitta lösningar. Vi uppmanar bestämt bönder som upplever problem att delta i under­sökningen.

Jacob Jensen, Danmarks minister för livsmedel, jordbruk och fiskeri, har sagt att han var medveten om att ”vissa” jordbrukare rapporterade ”utmaningar” i samband med an­vändningen av Bovaer. Han tillade sedan till synes pliktskyldigast:

– Jag tar naturligtvis detta på störs­ta allvar, och den Danska veterinär-och livsmedelsstyrelsen [DVFA] föl­jer ärendet noga.

Oaktat de försiktiga ordvalen, så innebär det i praktiken att Bovaer nu är föremål för en utredning i Danmark. Det i sig är en delseger för korna som lider, bönderna som för­lorar kor och mjölkproduktion samt vi konsumenter som har skäl att oroa oss över hur Bovaer påverkar mjölken.

  • , 21:39

Christer Ericsson

december 2, 2025

