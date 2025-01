Koranbrännare mördad – sköts under livesändning

Salwan Momika, 38, var en kristen flykting från Irak som blev känd i Sverige och utomlands för sin starka islamkritik och sina offentliga manifestationer där han brände koranen. Nu har bekräftats skjuten till döds sent i går kväll under en livesändning på Tiktok.

Momika stod åtalad för hets mot folkgrupp för sin islamkritik och domen för dessa åtal skjuts nu upp eftersom dessa måste skrivas om efter hans död. Efter att Momika uteslutits ur SD, som inte tyckte om hans kritik av islam, blev han i stället stödmedlem i Alternativ för Sverige vars partiledare Gustav Kasselstrand kommenterat mordet.

”Det intryck jag fick av honom var att han var en ensamvarg, som levde sitt liv fullt medveten om att han hade ett pris på sitt huvud. Trots att han måste ha insett att han kunde mördas vilken dag som helst, fortsatte han sin kamp ända tills just det hände…”

Polis har gripit fem personer misstänkta för inblandning i mordet. Enligt Statsminister Ulf Kristersson finns det en uppenbar risk för att främmande makt varit inblandad i mordet och meddelar att Säkerhetspolisen är involverade i utredningen.

Sköts till döds under livesändning

Larmet kom in till polisen i Södertälje strax efter klockan 23 under onsdagen. En person hade skjutits i sin lägenhet i stadsdelen Hovsjö. När man kom till platsen konstaterades att Salwan Momika,38, skjutits och var allvarligt skadad. Livräddande insatser sattes in omedelbart och han fördes till sjukhus men dog av sina skador kort efter ankomsten.

Mordet skedde även under en pågående livesändning som först avbröts när poliser på plats stängde av telefonen. Enligt obekräftade uppgifter sköts Momika när han under en paus i livesändningen gick ut på sin balkong för att röka. Han brukade ofta sända live via sociala medier som Tiktok där över 100 000 människor följde honom. I dessa livesändningar kritiserade han islam, diskuterade politik och internationella frågor.

Enligt åklagaren i ärendet, Rasmus Öhman, har polis anhållit fem personer misstänkta för mord. Det är den svagare misstankegraden. Utredningen pågår fortfarande och polis samlar in bevis i bostadsområdet där mordet skedde.

Brände koranen – åtalad för hets mot folkgrupp

Salwan Momika blev internationellt känd 2023 när han efter flera turer slutligen fick tillstånd att bränna koranen framför Stockholms moské. Att det gav extra stor internationell uppmärksamhet var för att det skedde mitt under Natoanslutningsprocessen, vilket ledde till problem för Sveriges försök att bli medlem i Nato. Turkiet vägrade nämligen att godkänna det svenska medlemskapet eftersom vi då ännu tog yttrandefriheten i försvar och tillät omfattande religionskritik även av islam. Momika hävdade flera gånger att hans kritik inte hade med Nato-medlemskapet att göra utan var för att han ville ”varna svenskarna för farorna med islam och sharia”.

– Vi kommer att bränna koranen. Vi kommer att säga: Vakna Sverige. Det här är demokrati. Den är i fara om de säger att vi inte får göra så här, sade Momika under en intervju med SVT inför manifestationen med hjälp av en tolk.

Momika var även åtalad för hets mot folkgrupp i samband med fyra koranbränningar han genomförde 2023, eftersom han under dessa demonstrationer yttrat hård kritik mot islam, som anmälarna menade var hets mot folkgrupp.

– Jag valde Sverige för att jag visste att det är ett land där lag och ordning tillämpas lika för alla. Jag vet att Sverige och det svenska samhället värnar om fritt tänkande och frihet för individer att kritisera och ifrågasätta religioner, sade han till Expressen när åtalet väcktes mot honom. Det var egentligen meningen att domen för detta skulle meddelas i dag, men tingsrätten har meddelat att man tvingas skjuta upp det eftersom han är död.

”Sedan det bekräftats att en av de tilltalade har avlidit måste domen anpassas till att det inte går att döma en avliden person”, skriver Stockholms tingsrätt i ett pressutskick.

Pris på sitt huvud för islamkritik

Momika, själv en kristen flykting som varit medlem i en kristen milis, levde under ett konstant dödshot för sin starka kritik av islam. Terrorgrupper och islamistledare världen över gjorde även klart att han stod högt upp på deras dödslistor eftersom han ”vanhedrat islam”. Det var han väl medveten om och flera gånger kommenterade han även det hotet.

Han sågs onekligen som ett gigantiskt diplomatiskt problem för Sveriges del och i oktober 2023 meddelade Migrationsverket att han skulle utvisas till Irak – som även begärde honom utlämnad flera gånger. Värt att nämna är att staden al-Kufa i Irak även utlovade en belöning på två miljoner dollar, motsvarande cirka 22 miljoner kronor och en koran gjord av två kilo guld, till den som dödade honom.