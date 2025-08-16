Kort paus i utdelade medborgarskap – ökade sedan med 8 000 procent

Under våren infördes nya krav som gör att den utlänning som vill kvittera ut svenskt medborgarskap måste infinna sig fysiskt hos Migrationsverket, för att de ska kunna säkerställa personens identitet. Tidigare har det gått att få medborgarskap enbart genom att sköta kommunikationen via post eller digitalt.
Under tiden som Migrationsverket förberedde de nya kraven, pausades utdelandet av nästan alla medborgarskap som delas ut på grunden naturalisation, vilket är utlänningar som flyttat till Sverige och som efter en tid kvalificerar sig för medborgarskap. Denna grund utgör lejonparten av alla utdelade medborgarskap, omkring 75–80 procent. Den andra huvudsakliga grunden är anmälan, vilket omfattar personer som föds med rätt till svenskt medborgarskap.
Under årets första kvartal delades tusentals medborgarskap ut (enligt grunden naturalisation) varje månad. Men i april infördes närapå ett stopp, vilket bland annat SD-ledaren Jimmie Åkesson framhävde som ett bevis på paradigmskiftet.
– Utdelandet av nya medborgarskap har varit ett orosmoln ända sedan valet, men nu händer det äntligen saker där också. Antalet beviljade medborgarskap sjönk från nästan 5 000 i februari till sex stycken i april, sa Åkesson i sitt Almedalstal och möttes av rungande applåder.
Även i maj höll det låga antalet i sig, med endast nio stycken utdelade nya medborgarskap. Men förändringen varade inte länge, sannolikt eftersom de nya rutinerna för identifiering nu är på plats. När Nya Tider granskar statistik från Migrationsverket visade det sig att 759 medborgarskap delades ut i juni, vilket visserligen är en klar minskning mot tidigare månader, men en ökning med hela 8 000 procent jämfört med maj. Huruvida antalet utdelade medborgarskap kommer att fortsätta öka till tidigare nivåer, eller rentav öka ännu mer de kommande månaderna när det är fler ärenden som ligger på hög, är för tidigt att säga. Totalt finns 90 000 öppna ärenden, alltså utlänningar som väntar på beslut om medborgarskap.
Givet att de flesta som söker medborgarskap trots allt får det i enlighet med Sveriges medborgarskapslagstiftning, och är redo att infinna sig fysiskt, lär det nya kravet inte innebära några substantiella förändringar. Under tiden utreder Tidöpartierna hårdare medborgarskapskrav, men fortfarande finns ingen proposition – än mindre någon lagstiftning på plats.
Förra året delades 66 000 medborgarskap ut, en liten minskning mot året dessförinnan. Även invandringen har minskat, men bara med några procent jämfört med tidigare nivåer. Numera är det omkring 95 000 per år som får uppehållstillstånd.
– Det är en svag nedgång, men inget substantiellt. Man kan knappast tala om ett paradigmskifte, menade forskaren Henrik Malm Lindberg på Delegationen för migrationsstudier (DELMI) i ett uttalande till tidskriften Fokus.