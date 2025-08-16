Logga in
SD verkar ha svårt att leverera gällande färre medborgarskap trots en lovande start. Foto: SD

Kort paus i utdelade medborgarskap – ökade sedan med 8 000 procent

  16:22
INRIKES
På Almedalsveckan i juni talade Jimmie Åkesson om att det stora antalet utdelade medborgarskap äntligen minskat kraftigt, och att det var ett bevis på paradigmskiftet. Nu visar emellertid färsk statistik från Migrationsverket att antalet utdelade medborgarskap endast pausats på grund av regeländringar, och är nu på väg upp igen.

Under våren infördes nya krav som gör att den utlänning som vill kvittera ut svenskt med­borgarskap måste infinna sig fysiskt hos Migrationsverket, för att de ska kunna säkerställa personens identi­tet. Tidigare har det gått att få med­borgarskap enbart genom att sköta kommunikationen via post eller di­gitalt.

Under tiden som Migrationsverket förberedde de nya kraven, pausades utdelandet av nästan alla medbor­garskap som delas ut på grunden naturalisation, vilket är utlänningar som flyttat till Sverige och som efter en tid kvalificerar sig för medborgar­skap. Denna grund utgör lejonpar­ten av alla utdelade medborgarskap, omkring 75–80 procent. Den andra huvudsakliga grunden är anmälan, vilket omfattar personer som föds med rätt till svenskt medborgarskap.

Under årets första kvartal delades tusentals medborgarskap ut (enligt grunden naturalisation) varje må­nad. Men i april infördes närapå ett stopp, vilket bland annat SD-ledaren Jimmie Åkesson framhävde som ett bevis på paradigmskiftet.

– Utdelandet av nya medborgar­skap har varit ett orosmoln ända sedan valet, men nu händer det änt­ligen saker där också. Antalet bevil­jade medborgarskap sjönk från näs­tan 5 000 i februari till sex stycken i april, sa Åkesson i sitt Almedalstal och möttes av rungande applåder.

Även i maj höll det låga antalet i sig, med endast nio stycken utdelade nya medborgarskap. Men föränd­ringen varade inte länge, sannolikt eftersom de nya rutinerna för identi­fiering nu är på plats. När Nya Tider granskar statistik från Migrations­verket visade det sig att 759 med­borgarskap delades ut i juni, vilket visserligen är en klar minskning mot tidigare månader, men en ökning med hela 8 000 procent jämfört med maj. Huruvida antalet utdelade med­borgarskap kommer att fortsätta öka till tidigare nivåer, eller rentav öka ännu mer de kommande månaderna när det är fler ärenden som ligger på hög, är för tidigt att säga. Totalt finns 90 000 öppna ärenden, alltså utlänningar som väntar på beslut om medborgarskap.

Givet att de flesta som söker med­borgarskap trots allt får det i enlighet med Sveriges medborgarskapslag­stiftning, och är redo att infinna sig fysiskt, lär det nya kravet inte inne­bära några substantiella förändring­ar. Under tiden utreder Tidöpartier­na hårdare medborgarskapskrav, men fortfarande finns ingen propo­sition – än mindre någon lagstiftning på plats.

Förra året delades 66 000 medbor­garskap ut, en liten minskning mot året dessförinnan. Även invandring­en har minskat, men bara med några procent jämfört med tidigare nivåer. Numera är det omkring 95 000 per år som får uppehållstillstånd.

– Det är en svag nedgång, men ing­et substantiellt. Man kan knappast tala om ett paradigmskifte, menade forskaren Henrik Malm Lindberg på Delegationen för migrationsstudier (DELMI) i ett uttalande till tidskriften Fokus.

  16:22

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

augusti 16, 2025

