Kraftigt höjda kaffepriser efter katastroffrost i Brasilien – igen

Marknadspriserna på kaffe har under året nått nya rekordnivåer och med råge slagit de tidigare rekordåren 1977 (inflation ej medräknat) och 2012 (inflation medräknat). Tar vi hänsyn till kronans värde idag, så slog kaffepriserna omräknat i svens­ka kronor (SEK) alla tiders rekord – även med inflationen sedan 1977 medräknad.

Den 13 februari såg den efter­traktade arabica-bönorna det hög­sta marknadspriset någonsin, 4,41 dollar per pund, vilket motsvarade drygt 102 kronor per kilo med då­varande växlingskurs. Det var mer än en fördubbling sedan samma tid året innan. Den 30 augusti låg mark­nadspriset på 3,93 dollar per pund (se diagram), vilket motsvarar när­mare 83 kronor kilot – i en fortsatt tydlig och stark uppåtgående trend sedan början på augusti.

Notera att kronan har stärkts rejält mot dollarn sedan februari, då den låg på mellan 10,60 och 11,23 kronor per dollar. Den 3 september var växlingskursen 9,44 kronor per dollar, så kro­nan har stärkts med nästan 16 procent – en förändring som för tillfället dämpar prisstegringarna på kaffe något för svenska konsu­menter.

Största kaffeproducenten

Brasilien, som i över 150 år varit världens största producent och exportör av kaffe, har utstått upp­repade frostperioder och rekord­låga temperaturer sedan 2021. Brasilien producerar ungefär 40 procent av världens kaffe. Därför påverkar odlingsförhållanden i Brasilien hela världsmarknaden. Delstaten Minas Gerais är landets dominerande kaffeproducerande region och står för nästan hälften av allt kaffe som odlas i Brasilien. Andra viktiga kaffeproducerande regioner inkluderar delstaterna Espírito Santo, São Paulo och Bahia. Brasiliens kaffeplantage täcker över två miljoner hektar, varav minst 70 procent odlar ara­bica-bönor.

EU använder mer robusta-bönor än USA. Arabica utgör ungefär två tredjedelar av EU:s kaffeimport, medan USA nästan bara konsumerar arabica. Detta då europeiska konsumenter ten­derar att blanda in mer robusta i blandningar på grund av en stör­re preferens för djärvare smaker och en tradition att konsumera espressobaserade drycker, med­an nordamerikaner föredrar den sötare, mindre bittra smak som arabicabönan har. Därför har amerikanska kaffeimportörer, som är mer beroende av arabicabönan, tömt brasilianska varulager och drivit upp priserna i år. Detta har förvärrat både tillgången och prisbildningen.

Det har ännu inte drabbat slutkonsument, men om marknadspriserna fortsätter att stiga – eller ens håller sig på nuvarande nivåer – är det oundvikligt att hyllpriserna kommer att stiga kraftigt. – Brasiliens specialkaffe-förening, BSCA

Andra ledande kaffeexportörer är länderna Vietnam, Colombia, Hon­duras och Etiopien, där Tyskland också är en betydande exportör av bearbetat och rostat kaffe, trots att de inte själva odlar några bönor.

Augustifrost förödande

Den ledande kaffeanalytikern Maja Wallengren rapporterade från plats i Brasilien att den senaste frosten som drabbat Brasiliens kaffeodling­ar slog till i mitten av augusti 2025, precis när blomningen för 2026 års skörd började. Mitten av augusti på södra halvklotet, där Brasilien är be­läget, infaller två veckor före deras vår i september till november (mot­svarar mars till maj hos oss).

Det känsliga tillväxtstadium som kaffeplantan då befinner sig i är helt avgörande för deras utveckling och därmed årets kaffeskörd i Bra­silien, där även lätt frost kan vara förödande. Och nu har just frost och kyla återigen drabbat de kaffeodlan­de områdena i Brasilien, efter flera år av återkommande och onormal frost och kyla (se NyT v. 35/2021 och NyT nr. 5/2025). Detta Sydamerikas största land såg speciellt i juli 2021 och augusti 2024 mycket svåra frost­angrepp.

Återkommande över tid har det försvagat kaffebuskarna, som reage­rar med så kallad ”stressblomning”, det vill säga de omfördelar energin till bladen i stället för det som kom­mer att bli kaffebönorna. Det inne­bär oåterkalleliga förluster innan frukten ens har hunnit sätta in, och oaktat om de överlever.

Agronomiskt sett är kaffeplan­tans återhämtning från denna cykel mycket långsam och sträcker sig ofta över flera år eller till och med årtion­den. Vi kan därför redan nu förutspå kaffebrist, åtminstone avseende hög­kvalitativa arabicabönor från Brasi­lien, och därmed också kraftigt höjda priser de kommande åren.

Expert varnar

Det kyliga vädret gör att 2025 års skörd redan nu ses som en kom­mande besvikelse, efter redan flera svåra år. Officiella prognoser ligger på 55–65 miljoner säckar, där en ”säck” är 60 kilo. Det är redan un­der genomsnittet, men fältrapporter från odlare och deras organisationer tyder på att det snarare kommer att landa på runt 47 miljoner säckar i år. Detta kommer i så fall att bli mycket kännbart.

Kaffeanalytikern Wallengren var­nar för att detta underskott, i kombi­nation med i augusti nya köldrelate­rade skador på 2026 års skörd, banar väg för en kännbar och decennie­lång uppgång av kaffepriserna. En­ligt hennes uppfattning är ett pris på arabicabönor på 3,40–3,50 dollar per pund, vilket motsvarar 71–73 kronor kilot inte dyrt – utan lägsta tänkbara pris, som troligen aldrig kommer till­baka.

Wallenberg varnar för att pri­serna sannolikt kommer att bryta över 4 dollar eller 84 kronor och kan komma att testa nivån 5–6 dollar el­ler 105–126 kronor i början av 2026, i takt med att underskotten fördju­pas. Det kan här vara värt att minnas att det högsta priset någonsin sedan 1977 – med inflation och kronkurs inräknat – och hitintills i år var 102 kronor i februari, vilket gav mycket kännbara prisökningar i samtliga led från exportörer och importörer till rosterier och slutkund.

Den prisbelönade experten tror således att kaffepriserna kommer att öka ytterligare med uppemot 23 pro­cent under bara de kommande fyra månaderna, och det från alla tiders rekord i februari i år.

Kaffepriset har haft en fenomenal utveckling med en uppgång på som mest 327 procent under 2020-talet. – Torbjörn Iwarson, råvaruexpert, i en intervju med Dagens Industri

Det är här viktigt att minnas att med en mängd mellanhänder, som alla vill göra en så hög vinst som möjligt, så blir procenttalet mycket högre innan det når slutkund. Det är svårt att uppskatta exakt hur mycket, då pålägg och antalet mellanhänder kan variera på olika marknader. Åtta prissättare och sju mellanhänder, som alla lägger på sina marginaler, är ingen ovanlighet och kan se ut så här:

Kaffebönderna säljer till koopera­tiv eller upphandlare innan process­företag behandlar bönorna (tar bort yttre skal). Sedan levereras bönorna via exportörer och importörer till exempelvis svenska kafferosterier. Den färdiga produkten når sedan via grossister och återförsäljare (buti­ker) oss slutkunder.

GDD och pengar talar

Samtidigt som kaffeproduktionen i Brasilien och flera andra länder minskat främst till följd av kyla och väta, även om det verkar finnas en­skilda undantag, så fortsätter efter­frågan att öka med ungefär 3 miljo­ner säckar per år. Och utan någon verklig återhämtning möjlig på flera år eller ens decennier och med än kallare väderprognoser – både kort­siktigt och långsiktigt – är risken stor att höga priser inte kommer att kun­na råda bot på det underskott som skapar dem.

Normalt brukar högre priser stäv­ja efterfrågan och leda till prisstabi­lisering, men i kaffets fall – en vara som många är beredda att betala mycket för – tyder mycket på att det i stället kommer att bli skenande pri­ser under minst de kommande 5–10 åren.

Här kanske vän av ordning und­rar hur det är möjligt med tanke på etablissemanget och dess medias upprepade skräckpropaganda om människoskapad global uppvärm­ning och sedan i juli 2023 ”global kokning”, som dåvarande FN-chefen kallade det (se NyT v.32/2023). Det beror på att jordbruksbranschen och då inte minst multinationella fö­retag och investeringsbanker noga följer något som heter GDD. Det står för Growing Degree Days och an­vänder soltimmarsdata och dagliga temperaturer, tillsammans med an­dra klimatdata, för att beräkna hur mycket en gröda kommer att växa. GDD är en mycket noggrann och helt avgörande enhet för att förutsäga grödors tillväxt och utvecklingshas­tighet. Den visar idag tydligt på färre soltimmar och lägre temperaturer, vilket spår mindre tillväxt. Detta ef­ter devisen ”money talks, bullshit walks”. Men dessa prognoser undan­hålls noga allmänheten, eftersom de motsäger klimatnarrativet.

Kaffelagren ”helt tomma”

Den 29 augusti slog den annars åter­hållsamma Wallengren återigen larm på X, där hon skrev följande (vi bibehåller de versaler och gemener hon använder, även om de är språk­ligt inkorrekta, för att understryka allvaret):

”Jag kan BEKRÄFTA att den stora majoriteten av lagren i hela Brasilien är tomma och har inget kaffe kvar att sälja. I hela MINAS GERAIS ara­bica kafferegionen SÅ OCH I conilon-robusta-områdena i Espirito Santo är lagren antingen HELT TOMMA eller så är de uttömda med max 10–15–20 % kapacitet, och DET KAFFET ÄR RE­DAN SÅLT TILL KUNDER och förbe­reds bara för leverans. Jag hatar att behöva berätta det för er alla, men det är ett FAKTUM att VÄRLDEN HÅL­LER PÅ ATT FÅ SLUT PÅ KAFFE!!”

Anledningen till att vissa lager inte var helt tomma var alltså att transportföretagen inte hann med att leverera alla order från utländska uppköpare i främst USA. Importörer­na i USA beter sig inte desperat en­bart för att amerikanska kaffeköpare kräver arabicabönor, utan också för att Trump har hotat Brasilien, som är allierat med Ryssland och Kina genom BRICS-samarbetet, med höga tariffer på 50 procent. Det kommer även att drabba kaffeimport till Eu­ropa, eftersom plötsligt ökad ameri­kansk efterfrågan driver upp världs­marknadspriserna, även om det mest kommer att skada amerikanska konsumenter som är mer beroende av arabicabönor. Detta var också skälet till att kaffepriserna från juli till augusti steg med hela 25 procent.

En tillbakablick

Nya Tider varnade för denna utveck­ling för nästan exakt fyra år sedan (se ”Kaffeodlingar förstörda av kyla och torka – Kraftigt höjda kaffepriser är att vänta” i NyT v. 35/2021). Vi möttes då av både ifrågasättande och förlöjligande, då belackarna ”visste” att värme och global uppvärmning var hotet – inte kyla.

Vi slog återigen larm i mars i år (se ”Kaffepriserna stiger till nya re­kordnivåer – Stora aktörer har bör­jat panikköpa kaffebönor” i NyT nr. 5/2025). Vi uppmanade då våra lä­sare att köpa kaffe och skrev redan i ingressen att ”Ingen ljusning kan hel­ler siktas förrän tidigast 2027–2028”. Återigen fick vi mottaga en del mejl om att vi ”överdrev” eller till och med att ”vi ljög” om att kyla var ett problem i ”den globala kokningens” tidevarv (se ”Globalisterna höjer in­satsen när klimatnarrativet faller” i NyT v. 32/2023). Allt det vi skrev var såklart korrekt och det vi varande för har tyvärr slagit in – med råge.

Vi skriver därför återigen de ord vi publicerade tidigare, då de är än mer aktuella nu:

Sammantaget kan vi konstatera att kraftiga prisökningar på kaffe är att vänta, både under den närmaste tiden och minst två år framåt. Så det är hög tid att köpa på sig ett litet lager av sitt favoritkaffe, speciellt om det fortfa­rande går att finna på rea.