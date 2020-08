Kravet mot Facebook: Censurera mer

20 delstatsjurister, ledda av Karl A Racine (District of Colombia), Kwame Raoul (Illinois) och Gurbir Singh Grewal (New Jersey), kräver att Facebook ska ”aggressivt genomdriva” sina regler mot ”hat”, vilket i praktiken innebär att censurera president Trumps anhängare ännu hårdare inför presidentvalet. Samtliga är medlemmar i Demokratiska partiet. Foton: New Jersey Office of the Attorney General, Twitter. Bild vänster: Mark Zuckerberg. Foto Anthony Quintano/Wikimedia